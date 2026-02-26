歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

03
三月
亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季 亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季
展覽 文化藝術
亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季
推介度：
03/03/2026 - 06/03/2026
04
五月
啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 總投資逾億元　天王天后影帝影后傾巢演出 熱爆啟德主場館　黃金班底操刀打造舞台「機關重重」 超乎想像 啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 總投資逾億元　天王天后影帝影后傾巢演出 熱爆啟德主場館　黃金班底操刀打造舞台「機關重重」 超乎想像
大型盛事 文化藝術
啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 總投資逾億元　天王天后影帝影后傾巢演出 熱爆啟德主場館　黃金...
推介度：
04/05/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
朴寶劍《鄉村魔髮師》溫柔為漁村長者剪髮，被讚最受矚目舒壓系神級綜藝
娛樂新聞
劇集精選

朴寶劍《鄉村魔髮師》溫柔為漁村長者剪髮，被讚最受矚目舒壓系神級綜藝

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　近日可以觀看暖男藝人朴寶劍的節目《鄉村魔髮師》，釋放都巿人的壓力！朴寶劍於節目內卸下明星的光環，以純真純樸的一面跟村民互動，為漁村內的長者及居民理髮。朴寶劍除了認真為大家理髮外，還細心照顧村民讓他們得到精神上的安撫。這節目暫時成為2026年度最受矚目的「舒壓系」神級綜藝。

 

Read more：賀年串流平台煲劇｜Disney+兩大影帝《韓國製造》迎第2季，Viu《黑白大廚》烘焙版同樣刺激

 

　　拍攝《苦盡柑來遇見你》的韓國藝人朴寶劍，出名對粉絲溫柔又貼心，近日他與郭東延和李相二拍攝全新實境節目《鄉村魔髮師》，朴寶劍放下明星的光環，深入韓國一個樸素的漁村內親自為村內長者及居民理髮，由剪頭髮到洗頭也親力親為，相當認真。

 

朴寶劍《鄉村魔髮師》為漁村長者剪頭髮，盡展溫柔被推為最受矚目「舒壓系」神級綜藝

 

　　在過程中，朴寶劍流露真誠的一面，在村內與村民一樣生活樸素，在鄉間小路上騎著單車，理髮期間與現場長者村民聊天，逗得長者們開懷大笑。節目上線後在韓國論壇引發爆發性討論，成為 2026 年度最受矚目的「舒壓系」神級綜藝，獲得了評論界和觀眾的一致好評，製作精心、演員的真誠和默契也備受讚賞。

 

朴寶劍《鄉村魔髮師》為漁村長者剪頭髮，盡展溫柔被推為最受矚目「舒壓系」神級綜藝

朴寶劍《鄉村魔髮師》為漁村長者剪頭髮，盡展溫柔被推為最受矚目「舒壓系」神級綜藝

 

　　節目組細心拍下朴寶劍與漁村長者互動的化學反應，面對第一次見面的老奶奶們，朴寶劍溫柔地蹲下身子傾聽，陪著她們聊天、開玩笑，甚至送上溫暖的擁抱給害羞的長者。不少長輩在剪完頭髮後拉著他的手不肯放，難怪他被讚為「國民好青年」。朴寶劍還真情流露，聊天期間自己也開懷大笑。他除了深受長者歡迎外，連村內小朋友也很喜歡他，在理髮期間更不時透露自己的內心世界。朴寶劍一天要幫不少人理髮，有時會不慎弄傷手指流血也不自知。

 

朴寶劍《鄉村魔髮師》為漁村長者剪頭髮，盡展溫柔被推為最受矚目「舒壓系」神級綜藝

 

　　另外，朴寶劍工作態度認真，開拍前特別向明星級美髮師拜師學藝數月，節目中可以看到他專注於每一根髮絲、小心翼翼詢問村民水溫與感受。其實朴寶劍在2022年當兵時已考獲理髮技術資格，所以在拍攝時盡顯專業手勢，節目現已於MyTVSuper內會員專區內上架。

 

Tags:#影視娛樂#朴寶劍#娛樂新聞#韓國綜藝#劇集精選
Add a comment ...Add a comment ...
胡楓94歲生日｜中氣十足表演「拉咪」，兒孫滿堂與圈中200藝人齊賀壽
更多娛樂文章
胡楓94歲生日｜中氣十足表演「拉咪」，兒孫滿堂與圈中200藝人齊賀壽

投票區

政府發表財政預算案2026
180
|
2

你是否滿意新一份財政預算案？

非常滿意
6%
滿意
17%
一般
17%
不滿意
25%
非常不滿意
35%
無意見
0%
投票期：2026-02-25 ~ 2026-03-25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處