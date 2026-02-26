朴寶劍《鄉村魔髮師》溫柔為漁村長者剪髮，被讚最受矚目舒壓系神級綜藝

近日可以觀看暖男藝人朴寶劍的節目《鄉村魔髮師》，釋放都巿人的壓力！朴寶劍於節目內卸下明星的光環，以純真純樸的一面跟村民互動，為漁村內的長者及居民理髮。朴寶劍除了認真為大家理髮外，還細心照顧村民讓他們得到精神上的安撫。這節目暫時成為2026年度最受矚目的「舒壓系」神級綜藝。

Read more：賀年串流平台煲劇｜Disney+兩大影帝《韓國製造》迎第2季，Viu《黑白大廚》烘焙版同樣刺激

拍攝《苦盡柑來遇見你》的韓國藝人朴寶劍，出名對粉絲溫柔又貼心，近日他與郭東延和李相二拍攝全新實境節目《鄉村魔髮師》，朴寶劍放下明星的光環，深入韓國一個樸素的漁村內親自為村內長者及居民理髮，由剪頭髮到洗頭也親力親為，相當認真。

在過程中，朴寶劍流露真誠的一面，在村內與村民一樣生活樸素，在鄉間小路上騎著單車，理髮期間與現場長者村民聊天，逗得長者們開懷大笑。節目上線後在韓國論壇引發爆發性討論，成為 2026 年度最受矚目的「舒壓系」神級綜藝，獲得了評論界和觀眾的一致好評，製作精心、演員的真誠和默契也備受讚賞。

節目組細心拍下朴寶劍與漁村長者互動的化學反應，面對第一次見面的老奶奶們，朴寶劍溫柔地蹲下身子傾聽，陪著她們聊天、開玩笑，甚至送上溫暖的擁抱給害羞的長者。不少長輩在剪完頭髮後拉著他的手不肯放，難怪他被讚為「國民好青年」。朴寶劍還真情流露，聊天期間自己也開懷大笑。他除了深受長者歡迎外，連村內小朋友也很喜歡他，在理髮期間更不時透露自己的內心世界。朴寶劍一天要幫不少人理髮，有時會不慎弄傷手指流血也不自知。

另外，朴寶劍工作態度認真，開拍前特別向明星級美髮師拜師學藝數月，節目中可以看到他專注於每一根髮絲、小心翼翼詢問村民水溫與感受。其實朴寶劍在2022年當兵時已考獲理髮技術資格，所以在拍攝時盡顯專業手勢，節目現已於MyTVSuper內會員專區內上架。