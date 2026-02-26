迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇  

年度粉絲盛會「Duffy 與好友同萌遊」回歸！香港迪士尼樂園度假區將於3月20日至6月7日舉行「Duffy 與好友同萌遊」，樂園新推港人專享二人同遊一日門票75折，並獲額外餐飲及商品折扣優惠券。Fans可盡情可與換上全新春日服裝的七位Duffy與好友打卡外，園區新增多個「可愛座」拍照點，更要鎖定全新主題美食及商品。到了夜晚，更可在酒店內與萌友共度溫馨的睡衣互動時光，即率先睇精彩預告！

港人專享二人同遊一日門票75折

各位fans留意，樂園新推港人專享二人同遊一日門票75折！即日起至2026年5月3日期間選定日子入園，兩位或以上的萌粉同遊可以香港居民專享「快樂同遊」門票預訂優惠享正價一日門票75折，並獲額外餐飲及商品折扣優惠券。

優惠券包括園內商品電子優惠券1張，商品店單筆交易購物淨額滿港幣$350或以上可享9折，以及餐飲電子優惠券1張，戶外小鎮雪糕店單一交易中最少消費淨值滿港幣$100 或以上可享港幣 $10折扣。計計數，二人同遊可節省高達港幣$470，你更可選擇全新限時門票升級優惠，以正價9折成為「奇妙處處通」會員。

留意，優惠門票僅適用於購票時所選之指定入園日期。同一套票中所購買的優惠門票必須同時進入樂園。優惠門票須於入園日期最少三天前購買。所有賓客在到訪樂園前須持有有效入園預約。入園預約將按購票時所選之日期作出安排。優惠門票一經購買，其有效日期恕不可更改。

粉絲必到「Duffy與好友同萌遊」大本營Duffy與好友遊玩屋，與換上全新水手裝的Duffy與好友近距離互動，跟Duffy、ShellieMay、Gelatoni 、StellaLou、CookieAnn、’Olu Mel及一同啟航，展開春日奇妙旅程！

打卡位遍佈樂園各處， 除了奇妙夢想城堡、探險世界、灰熊山谷、迷離莊園外，今年更會新增三個全新「可愛座」，為旅行相添新鮮感！

Duffy與好友全員一同登上「迪士尼好友巡遊派對」花車同大家見面。



七位萌友將首次限時同台亮相20周年城堡演出「迪士尼好友Live：城堡派對」

深受粉絲喜愛的「StellaLou夢想起舞吧」將於2026年4月30日至5月31日期間重返迪士尼故事劇場。StellaLou將再次站在舞台上翩翩起舞，透過30分鐘夢蹈表演，啟發賓客勇敢追尋夢想。想要更近距離支持StellaLou芭蕾夢成真的萌粉們，可以透過迪士尼尊享卡「StellaLou夢想起舞吧」預留最佳觀賞座位。

主題美食與商品率先睇

Duffy與好友主題特色美食吸引大家手機食先，由下午茶到Duffy與好友主題蛋撻及雪糕等令人胃口大開。另外，全新Duffy與好友「春日啟航」系列十分可愛，毛公仔換上水手造型新衫，粉藍及粉紅色充滿春日氣色，及承載米奇與Duffy之間的友誼與冒險精神。

想Duffy與好友的春日旅程更完美，不妨考慮會由樂園延伸至酒店！粉絲可加購「米奇與Duffy春日啟航主題房間驚喜」，收藏換上水手造型的獨家毛公仔；或選購全新「Duffy與好友房間慶祝禮」佈置，讓房間化身為專屬的夢幻天地。逢星期二晚上， 其中一位Duffy與好友將換上可愛的睡衣現身香港迪士尼樂園酒店國賓廳，為酒店賓客送上溫馨晚安問候，以甜美的回憶為一天作結。

「快樂同遊」門票預訂優惠（香港居民專享）

預訂日期︰即日起至2026年4月30日（需提前3天預訂）

入園日期︰即日起至2026年5月3日

優惠對象︰此優惠只適用於持有有效香港身份證之賓客：

(a) 持有有效的香港身份證；或(b)（就3至11歲小童而言）有效的香港出生紙及由香港學校近期發出附帶照片的學生手冊。

內容︰2人或以上同遊可享正價1日門票75折優惠，及享額外餐飲及商品折扣優惠券

銷售點︰香港迪士尼樂園度假區官方網站

https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/offers-discounts/advance-purchase-ticket-deal/

迪士尼尊享卡 - 「StellaLou夢想起舞吧」

預訂期間︰即日起至 2026 年 5 月 31 日

入園適用日期︰2026 年 4 月 30 日至 5 月 31 日

內容︰可於迪士尼尊享卡有效日期內，於指定場次優先進入於迪士尼故事劇場演出的「StellaLou夢想起舞吧」舞台匯演一次。不包含樂園門票。

銷售點︰香港迪士尼樂園度假區官方網站

https://www.hongkongdisneyland.com/offers-discounts/disney-premier-access-ballet-show/