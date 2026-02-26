歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

15
三月
西九文化區戲曲中心｜第19屆亞洲電影大獎 西九文化區戲曲中心｜第19屆亞洲電影大獎
文化藝術
西九文化區戲曲中心｜第19屆亞洲電影大獎
推介度：
15/03/2026
19
五月
尖沙咀香港文化中心｜尹光爆笑勁歌晒冷演唱會 尖沙咀香港文化中心｜尹光爆笑勁歌晒冷演唱會
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜尹光爆笑勁歌晒冷演唱會
推介度：
19/05/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊
著數優惠

迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:香港迪士尼樂園度假區

　　年度粉絲盛會「Duffy 與好友同萌遊」回歸！香港迪士尼樂園度假區將於3月20日至6月7日舉行「Duffy 與好友同萌遊」，樂園新推港人專享二人同遊一日門票75折，並獲額外餐飲及商品折扣優惠券。Fans可盡情可與換上全新春日服裝的七位Duffy與好友打卡外，園區新增多個「可愛座」拍照點，更要鎖定全新主題美食及商品。到了夜晚，更可在酒店內與萌友共度溫馨的睡衣互動時光，即率先睇精彩預告！

 

迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇

 

港人專享二人同遊一日門票75折

 

　　各位fans留意，樂園新推港人專享二人同遊一日門票75折！即日起至2026年5月3日期間選定日子入園，兩位或以上的萌粉同遊可以香港居民專享「快樂同遊」門票預訂優惠享正價一日門票75折，並獲額外餐飲及商品折扣優惠券。

 

　　優惠券包括園內商品電子優惠券1張，商品店單筆交易購物淨額滿港幣$350或以上可享9折，以及餐飲電子優惠券1張，戶外小鎮雪糕店單一交易中最少消費淨值滿港幣$100 或以上可享港幣 $10折扣。計計數，二人同遊可節省高達港幣$470，你更可選擇全新限時門票升級優惠，以正價9折成為「奇妙處處通」會員。

 

　　留意，優惠門票僅適用於購票時所選之指定入園日期。同一套票中所購買的優惠門票必須同時進入樂園。優惠門票須於入園日期最少三天前購買。所有賓客在到訪樂園前須持有有效入園預約。入園預約將按購票時所選之日期作出安排。優惠門票一經購買，其有效日期恕不可更改。

 

迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇

 

　　粉絲必到「Duffy與好友同萌遊」大本營Duffy與好友遊玩屋，與換上全新水手裝的Duffy與好友近距離互動，跟Duffy、ShellieMay、Gelatoni 、StellaLou、CookieAnn、’Olu Mel及一同啟航，展開春日奇妙旅程！

 

迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇

打卡位遍佈樂園各處， 除了奇妙夢想城堡、探險世界、灰熊山谷、迷離莊園外，今年更會新增三個全新「可愛座」，為旅行相添新鮮感！

 

迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇

Duffy與好友全員一同登上「迪士尼好友巡遊派對」花車同大家見面。
 

迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇

七位萌友將首次限時同台亮相20周年城堡演出「迪士尼好友Live：城堡派對」

 

　　深受粉絲喜愛的「StellaLou夢想起舞吧」將於2026年4月30日至5月31日期間重返迪士尼故事劇場。StellaLou將再次站在舞台上翩翩起舞，透過30分鐘夢蹈表演，啟發賓客勇敢追尋夢想。想要更近距離支持StellaLou芭蕾夢成真的萌粉們，可以透過迪士尼尊享卡「StellaLou夢想起舞吧」預留最佳觀賞座位。

 

迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇

迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇

 

主題美食與商品率先睇

 

　　Duffy與好友主題特色美食吸引大家手機食先，由下午茶到Duffy與好友主題蛋撻及雪糕等令人胃口大開。另外，全新Duffy與好友「春日啟航」系列十分可愛，毛公仔換上水手造型新衫，粉藍及粉紅色充滿春日氣色，及承載米奇與Duffy之間的友誼與冒險精神。  

 

迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇

迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇

迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇

迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇

 

　　想Duffy與好友的春日旅程更完美，不妨考慮會由樂園延伸至酒店！粉絲可加購「米奇與Duffy春日啟航主題房間驚喜」，收藏換上水手造型的獨家毛公仔；或選購全新「Duffy與好友房間慶祝禮」佈置，讓房間化身為專屬的夢幻天地。逢星期二晚上， 其中一位Duffy與好友將換上可愛的睡衣現身香港迪士尼樂園酒店國賓廳，為酒店賓客送上溫馨晚安問候，以甜美的回憶為一天作結。

 

 

迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇

迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇  

 

「快樂同遊」門票預訂優惠（香港居民專享）

預訂日期︰即日起至2026年4月30日（需提前3天預訂）

入園日期︰即日起至2026年5月3日

優惠對象︰此優惠只適用於持有有效香港身份證之賓客：

(a) 持有有效的香港身份證；或(b)（就3至11歲小童而言）有效的香港出生紙及由香港學校近期發出附帶照片的學生手冊。

內容︰2人或以上同遊可享正價1日門票75折優惠，及享額外餐飲及商品折扣優惠券 

銷售點︰香港迪士尼樂園度假區官方網站

https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/offers-discounts/advance-purchase-ticket-deal/

 

迪士尼尊享卡 - 「StellaLou夢想起舞吧」

預訂期間︰即日起至 2026 年 5 月 31 日

入園適用日期︰2026 年 4 月 30 日至 5 月 31 日

內容︰可於迪士尼尊享卡有效日期內，於指定場次優先進入於迪士尼故事劇場演出的「StellaLou夢想起舞吧」舞台匯演一次。不包含樂園門票。

銷售點︰香港迪士尼樂園度假區官方網站

https://www.hongkongdisneyland.com/offers-discounts/disney-premier-access-ballet-show/

 

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠#Hot Deals#香港迪士尼樂園
Add a comment ...Add a comment ...
機場島櫻花園開放｜新增園區櫻花小徑＋未來兩周盛放＋前往新路線
更多玩樂假期文章
機場島櫻花園開放｜新增園區櫻花小徑＋未來兩周盛放＋前往新路線

投票區

政府發表財政預算案2026
180
|
2

你是否滿意新一份財政預算案？

非常滿意
6%
滿意
17%
一般
17%
不滿意
25%
非常不滿意
35%
無意見
0%
投票期：2026-02-25 ~ 2026-03-25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處