【讚好有禮】賞：《再見UFO》戲飛！

1985年，香港仔華富邨曾經有UFO低空飛過的都市傳說，轟動一時。三個少年陳子健、何家謙、林可兒是當年的目擊者，隨着各人成長，性格迥異的三人都有着不同的人生軌跡。這時香港正經歷天翻地覆的改變，80年代的希望，90年代的浮躁，都落於千禧的蒼白裡。當三個成長夥伴再聚首，早已認不出自己，也早已認不出香港。受盡衝擊的他們不禁問，當年在天台看見的神秘光芒，到底是什麼？

電影資料

片名：《再見UFO》CIAO UFO

監製：錢小蕙

製片人：黃德慧

導演：梁栢堅

編劇：錢小蕙、江皓昕

主演：徐天佑、蔡卓妍、黃又南、衛詩雅、吳肇軒、梁雍婷、梁祖堯、白只、朱栢康

片長：122分鐘

級別：IIA

語言：粵語、英語（中英文字幕）

上映日期：2026年3月19日（星期四）

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答得最好、最有創意的40位參加者，將獲贈《再見UFO》戲飛2張。

推廣活動條款及細則：

1. 活動時間：2026年3月9日起至2026年3月16日晚上11:59截止（以經濟通有限公司時間為準，逾期無效）。

2. 參加即代表同意並接受本條款。

3. 參加者須年滿18歲，每人限參加一次。重複參加、假賬戶、空號或任何不當方式將被取消資格；相同地址/IP最多限獲一份獎品。

4. 經核實後，最具創意及最佳的40位參加者將獲《再見UFO》戲飛兩張，結果不得異議。

5. 戲飛受高先電影院 / 電影發行商條款約束，如有爭議，由相關單位保留最終決定權。

6. 獎品不可退換、不可兌換現金。

7. 換領期視獎品性質而定，本公司不會另行通知。

8. 如資料錯誤導致無法聯絡或錯過換領，本公司概不負責。

9. 獎品質量或相關責任由發行方承擔，經濟通有限公司不承擔。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不得參加。

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