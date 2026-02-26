歡迎回來

29
一月
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸福美滿 灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸福美滿
大型盛事 節慶活動
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸...
推介度：
29/01/2026 - 15/03/2026
18
一月
啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星 啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星
大型盛事 展覽
啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星
推介度：
18/01/2026 - 31/03/2026
免費
Häagen-Dazs芒椰西柚/士多啤梨柚子雪糕批口味新登場＋便利店超市限時優惠$40/2件＋$55/盒
美食情報
美食優惠
Jetso

Häagen-Dazs芒椰西柚/士多啤梨柚子雪糕批口味新登場＋便利店超市限時優惠$40/2件＋$55/盒

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:Häagen-Dazs

　　近日天氣和暖，已經心思思想食雪糕！Häagen-Dazs最近全新推出兩款期間限定果香脆皮雪糕批——芒椰西柚脆皮雪糕批及士多啤梨柚子脆皮雪糕批，喜歡甜甜酸酸的朋友一定要試。2月27日至3月5日一連七日，大家可於便利店、超市以限時優惠$40/2 件、$55/盒一試最新口味雪糕批！

 

　　Häagen-Dazs™全新推出兩款果香脆皮雪糕批，最大賣點其三重口感，外層香脆可口的脆皮加入鮮果增添香氣，內層是順滑綿密的牛奶雪糕加入鮮果調製，再配上香甜濃郁的果醬。「芒椰西柚脆皮雪糕批」以芒果、鮮忌廉與牛奶製成雪糕基底，口感綿密順滑，雪糕更滿佈清爽果醬，味道令人記起經典「港式芒椰甜品」滋味。

 

Häagen-Dazs芒椰西柚/士多啤梨柚子雪糕批口味新登場＋便利店、超市限時優惠$40/2 件＋$55/盒

　　另一款「士多啤梨柚子脆皮雪糕批」以新鮮士多啤梨融入牛奶雪糕，口感順滑細膩，士多啤梨柚子醬帶來柑橘香氣；外層粉紅脆皮以紅桑子果肉作點綴，甜甜酸酸。Häagen-Dazs™ 特別推出限時優惠，由2026年2月27日起至3月5日，全新「芒椰西柚脆皮雪糕批」及「士多啤梨柚子脆皮雪糕批」單件裝和3件裝將於7-Eleven便利店、OK便利店及各大超級市場以限時優惠價發售。

 

Häagen-Dazs芒椰西柚/士多啤梨柚子雪糕批口味新登場＋便利店超市限時優惠$40/2件＋$55/盒

 

　　單件裝脆皮雪糕批限時優惠價$40/2件，你更可配搭各款經典口味，包括呍呢嗱焦糖杏仁脆皮雪糕批、朱古力杏仁脆皮雪糕批、抹茶杏仁脆皮雪糕批、曲奇呍呢嗱脆皮雪糕批及士多啤梨脆皮雪糕批；3件裝則限時優惠價$55/盒。

 

Häagen-Dazs芒椰西柚/士多啤梨柚子雪糕批口味新登場＋便利店、超市限時優惠$40/2 件＋$55/盒

 

Tags:#美食#美食情報#美食優惠#Häagen-Dazs#Jetso#Hot Deals
