無印京都新酒店「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」5月20日開業！每晚$1,030起 步行至清水寺只需10分鐘

雖然，我不算是無印的super fans，但一直都想試試住東京銀座的MUJI HOTEL。不過，房價實在令人卻步，最平都要3千蚊（約6萬円）一晚，比起附近的頂級帝國飯店更貴，所以還未住過MUJI HOTEL，雖然近年日圓兌換率很低！其實，無印還有另一個住宿設施品牌「MUJI BASE」，以「地域體驗型宿泊」作主打，價錢比「MUJI HOTEL」平，但位置偏遠。目前3間MUJI BASE分別位於香川縣的豐島、千葉縣的鴨川及老川，結果，還是沒有去「體驗」過！

無印剛剛公布，第4間「MUJI BASE」將於5月20日開業，今次選址「非常大路」，竟然是京都，而且更是遊客必經之地──清水坂！如果坐巴士前往清水寺，就會在這裏下車，往上走10分鐘便到。

「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」將於5月20日開業，無印的fans一定要去朝聖。

「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」（MUJI BASE 京都 清水）的前身是有40多年歷史的「京都Amenity Hotel」，經改建後，新酒店共有18間客房，分為4個房型：雙人房（Double Room）、雙床房（Twin Room）、附浴缸的雙床房（Twin Room with Bathtub）及家庭房（Family Room），面積由18.3至53.3平方米。當然，房內的家具、家品及日用品都以無印的產品為主，都是走簡約的「無印風」。

4個房型當中，最想試住的是家庭房，因為是和風的設計，有鋪了榻榻米的客廳及日式和紙趟門，很配合京都的氛圍。家庭房設有4張雙人床（double bed），最多可供4人入住，面積達53.3平方米（約574呎），非常寬敞，適合一家人或一班朋友入住，不用一返房就要跳上床，夜晚有個空間讓大家飲下酒、食下甜品、吹吹水，才去睡覺。房租算是合理，最平每晚63,200円（約HK$3,160），除開每人只是$790！

家庭房（Family Room）

另一款比較有特色的是雙床房，是碌架床的設計，最多可供3人入住（第3位客人要瞓daybed），面積約24.5平方米（約264呎），尚算寬敞，最平每晚31,600円（約HK$1,580），十分合理。

雙床房（Twin Room）

最平當然是雙人房，有一張queen size床，面積只有18.3平方米（約197呎），但最平每晚20,600円（約HK$1,030），情侶住就OK。至於附浴缸的雙床房，面積有29-31平方米（約312-334呎），但房價比較高，最平每晚都要46,000円（約HK$2,300）。

雙人房（Double Room）

附浴缸的雙床房（Twin Room with Bathtub）

每間房都會有風筒、雪櫃、電熱水壺及空氣清新機，部分更放置了微波爐，當然有洗頭水、護髮素、沐浴露，亦會提供化妝水、乳液、洗面及卸妝用品等，牙刷牙膏、棉花棒及剃鬚刀就要在lobby自取！Check-in時每位住客會得到一個無印的「My Bottle for Water」水樽，可以自行在酒店內的水機裝水，希望遊客可以減少買樽裝水，為環保出一分力。

酒店大堂

每位住客會得到無印的「My Bottle for Water」水樽。

Lobby亦放了3款無印的茶，供住客免費享用。

「MUJI BASE」是「地域體驗型宿泊設施」作主打，當然會推介不同的活動，讓遊客親身體驗京都的文化特色。亮點是住客限定的「朝の清水散步」導賞團（要收費），每日5:40am出發，雖然對於香港人來說確實太早，但想感受下寧靜的清水街道，是要有點「犧牲」！其他的推介體驗活動，包括金繼、喫茶、錢湯、超市（！）等。

住客限定的「朝の清水散步」導賞團。

「金繼」體驗

「喫茶」體驗

酒店內沒有特別的「設施」，唯一的是將於5月20日同步開業的「小川珈琲 清水店」。「小川珈琲」是京都老舖咖啡店及烘焙店，創業超過70年。當然，非住客都可以使用「小川珈琲 清水店」，不過「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」住客就可以享用「宿泊者限定早餐」，但記住要提早預訂！

住客可以預訂「小川珈琲 清水店」的「宿泊者限定早餐」。

如果是無印fans，我覺得一定要去住，難得價錢及位置（京都）都不錯！不過，如果不是fans，就要想一想。因為這裏日間除了遊客，都是遊客，人多得可怕，等巴士都有點難度，可能行路會比較快！夜晚的話，附近無街行，亦很少很少餐廳，所以不算太方便，所以還是留給fans去朝聖就好了！利申：如果價錢合理，我都想住兩晚！一晚不行，因為搬行李去都有點難度，住一晚唔抵！

MUJI BASE KYOTO kiyomizu

地址：京都市東山區清水 4-171

網址：https://stay.muji.com/ja/base/kiyomizu/