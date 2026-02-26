歡迎回來

今個農曆新年我選擇了到印尼度假，並專程探訪萬隆，體會一下二戰後舉行的萬隆會議精神。這個會議充滿反殖色彩，在冷戰格局下主張南南合作，推動獨立自主不結盟運動，同時亦成為印尼建國五大原則的基礎，奠下自由積極的外交政策，意指在處理國際問題上不受任何陣營約束，不加入任何軍事集團，維持獨立自主，積極致力於維護世界和平、促進社會正義，積極參與國際事務等。因此，當印尼總統普拉博沃宣布加入由美國主導的和平委員會，又將派遣部隊加入委員會倡議的穩定部隊前往加沙時，隨即引起印尼國內眾多爭議聲音，外界也在關注印尼在普拉博沃治下的外
國際評論

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

容我世說
張翠容
容我世說

　　今個農曆新年我選擇了到印尼度假，並專程探訪萬隆，體會一下二戰後舉行的萬隆會議精神。這個會議充滿反殖色彩，在冷戰格局下主張南南合作，推動獨立自主不結盟運動，同時亦成為印尼建國五大原則的基礎，奠下自由積極的外交政策，意指在處理國際問題上不受任何陣營約束，不加入任何軍事集團，維持獨立自主，積極致力於維護世界和平、促進社會正義，積極參與國際事務等。因此，當印尼總統普拉博沃宣布加入由美國主導的和平委員會，又將派遣部隊加入委員會倡議的穩定部隊前往加沙時，隨即引起印尼國內眾多爭議聲音，外界也在關注印尼在普拉博沃治下的外交轉向。

 

　　印尼作為東盟最大成員國兼有領導角色，又是東南亞最大的伊斯蘭國家，她的一舉一動自然受矚目。普拉博沃於2024年初赢取大選接替民望極高的維多多，成為新一任印尼總統，但他本人不無爭議。他是軍人出身，而且曾任國防部長，曾是蘇哈托的女婿，在1998年5月印尼全國掀起推翻獨裁者蘇哈托的大示威中，他被揭發犯下多宗違反人權罪行。今次他上任後，即追封蘇哈托為國家英雄，令不少人嘩然。

 

印尼押注加沙惹外交轉向關注

普拉博沃去年9月在聯合國大會首度發言，被批評者指摘背離印尼支持巴勒斯坦解放事業的主張。(AP)

 

　　在外交上，去年9月普拉博沃在聯合國大會首次亮相時，提出印尼可在巴勒斯坦建國地位獲承認後承認以色列，並承諾派遣2萬名以上維和人員前往衝突地區。他該次發言在國內十分惹火，被視為印尼外交風格的重大轉變，支持者表示這是外交上的戰略性舉措，批評者則指摘他背離印尼支持巴勒斯坦解放事業的主張。不過，普拉博沃則稱他沒有放棄印尼一直追求的「兩國方案」，表示期望為此扮演更積極的角色。

 

　　普拉博沃所指的積極角色，原來是加入特朗普設計的和平委員會，委員會早被批評其整個治理架構壓根兒就是個殖民架構，其執行委員會全是特朗普親信和國際資本家的組合，還有英國前首相貝理雅這名戰爭罪犯在內，早遭批評具有高度集權與商業化運作的特色。至於27個成員國也是親美國家，當中有以色列，卻沒有巴勒斯坦代表。這樣明顯的殖民主義，有不少印尼學者指印尼竟然願意參與，是否有違建國時所定下的反殖原則？

 

印尼押注加沙惹外交轉向關注

普拉博沃（右）加入特朗普設計的和平委員會，有協助以色列殖民加沙之嫌。(AP)

 

　　對於印尼國內的伊斯蘭組織而言，更引發了如浪潮般的討論，他們最關注的就是普拉博沃和美國及以色列的關係。事實上，普拉博沃在聯合國的演講中，非常小心他的用詞，他用「人道主義災難」而非「種族滅絕」來形容加沙的局勢，反映他既想不觸怒美國和以色列，又想照顧國內的輿論與情緒。可是，我在印尼所看到的當地社交媒體，卻幾乎一面倒指責政府背叛棄巴勒斯坦，欲靠攏美國來加強印尼的國際影響力，許多印尼網民遂在社群媒體寫下「永遠不要以我們之名義來發言！」。

 

　　最要命的是，重建資金乃是優先投入以色列軍方控制區域，而非目前巴勒斯坦民眾聚居的狹長海岸地帶，令外界不禁質疑，誰能決定資源流向？這又是否會固化現有控制格局？如是者，印尼的參與豈不是有協助以色列殖民加沙之嫌？如果真的出現這個情況，普拉博沃將如何向國民交代？要知道，印尼伊斯蘭團體長期以來將巴勒斯坦抗爭視為信仰核心。為此，普拉博沃立刻向主要伊斯蘭團體領導人安撫說，他參加和平委員會完全出於地緣政治策略的考慮，同時這亦是援助巴勒斯坦的唯一途徑，認為印尼應留在委員會內制衡西方利益，若該委員會未能推動兩國方案，印尼便退出。

 

印尼押注加沙惹外交轉向關注

有印尼學者指出，普拉博沃欲借美國提升印尼國際地位，並避免捲入特朗普發動的貿易戰。(AP)

 

　　結果，好些伊斯蘭組織領導人被說服了，但不少國民所看到的是，普拉博沃正在邊緣化國家原本的「自由積極外交政策」，有印尼國際關係學者更直指，驅動普拉博沃的動機與其說是對巴勒斯坦的承諾，不如說是借美國提升印尼國際地位的野心，並企圖安撫美國，以避免印尼捲入特朗普所發動的貿易戰之中。不過，現在最重要的問題，乃是印尼政府計劃派出8000名子弟兵到加沙，雖然印尼過去一直積極參與維和行動，但今次不是聯合國的維和行動，而是美以兩國推動的穩定部隊，其性質及目的存疑，加上印尼現今財政正面臨不少壓力，如何參與和平委員會這個往錢看的政治俱樂部？今次普拉博沃在加沙所押下的賭注，不僅是他個人的政治前途，同時也是國家的國際聲譽。

