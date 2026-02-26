溫傑星期四｜英偉達季績指引齊報捷點部署？| 滙控績後士氣如虹 | 科企業績憂慮壓制恒指？
嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑
英偉達財報與績效指引雙雙超預期，AI熱潮推動數據中心營收大增75%，英偉達績後點部署？滙控第四季業績超預期，績後股價再破頂，現階段追唔追貨？重磅科企業績浪潮來襲，市場對科企增長前景的重重憂慮會否拖累恒指走勢？
影片網址：https://www.youtube.com/live/d_ZfHD0wmjk?si=IWSHB7aD8-pa74W8
►把時間軸拉到02:18開始 — 節目開始
