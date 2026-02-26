歡迎回來

04
五月
啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 總投資逾億元　天王天后影帝影后傾巢演出 熱爆啟德主場館　黃金班底操刀打造舞台「機關重重」 超乎想像 啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 總投資逾億元　天王天后影帝影后傾巢演出 熱爆啟德主場館　黃金班底操刀打造舞台「機關重重」 超乎想像
大型盛事 文化藝術
啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 總投資逾億元　天王天后影帝影后傾巢演出 熱爆啟德主場館　黃金...
推介度：
04/05/2026
24
五月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
節慶活動 文化藝術
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
推介度：
24/05/2026
免費
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
主頁
投票區
全港首個STAR WARS Night Run2026︱黃埔海濱千人夜跑＋Cosplay＋遊戲攤位＋跑手包率先睇＋3 .1早鳥報名著數
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊
Jetso

全港首個STAR WARS Night Run2026︱黃埔海濱千人夜跑＋Cosplay＋遊戲攤位＋跑手包率先睇＋3 .1早鳥報名著數

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice Chow

　　全港首個 STAR WARS Night Run 2026 登陸黃埔海濱！呼應《星球大戰》系列的設定，今次主題夜跑將首次於夜晚舉行，跑步賽事分別設有 1KM Cosplay 組及 2KM 個人組兩大組別，星球大戰迷絕對不能錯過。屆時黃埔天地時尚坊及船景街舉辦主題2026 嘉年華，多款攤位遊戲及打卡裝置，齊齊發動原力， May the Force be with you盡情投入大型 STAR WARS 派對！


        全港首個 STAR WARS Night Run Hong Kong 2026 將於 5 月1日黃埔海濱舉行，Fans一定要記低以下報名時間︰ 3 月 1 日早上 10 時！STAR WARS Night Run 2026將於當日開始接受報名，而早上 10 時至晚上11 時 59 分前成功參與早鳥報名人士，將額外獲得別注版死星岩石杯墊。

 

全港首個 STAR WARS Night Run 2026︱黃埔海濱千人夜跑＋  Cosplay＋遊戲攤位＋跑手包率先睇＋3 .1早鳥報名著數

 

　　STAR WARS Night Run 2026賽事分別設有 1KM Cosplay 組 與 2KM 個人組，1KM Cosplay 組邀請星球大戰粉絲們聚首一堂，精心打扮成 Luke Skywalker、黑武士及尤達大師等經典角色，上演絕地與西斯的對決， STAR WARS 銀河世界就在你眼前！ 2KM 個人組則適合想輕鬆挑戰的參加者，沿途除了可以飽覽海濱夜色外，更有帝國 501 軍團驚喜現身為你打氣，為跑程注入滿滿原力，不論是經驗跑手還是星球大戰粉絲都適合參與。

 

全港首個 STAR WARS Night Run 2026︱黃埔海濱千人夜跑＋  Cosplay＋遊戲攤位＋跑手包率先睇＋3 .1早鳥報名著數

 

3 .1早鳥報名有著數

 

　　STAR WARS Night Run 2026 主題夜跑跑手包有甚麼？每位成功報名參加均可獲得跑手包一套，其中包括黑色斗篷、號碼布、完賽夜光獎牌及毛巾。另外，1KM Cosplay 組的跑手包另有變色水杯，而 2KM 個人組的跑手包則另有斜背袋。每件獨家限定的裝備不但配合夜跑主題，型格十足，更極具收藏價值。此外，於 2026 年 3 月 1 日早上 10 時至晚上 11 時 59 分前成功參與早鳥報名人士，將額外獲得別注版死星岩石杯墊，星球大戰粉絲絕對不能錯過！

 
 

全港首個 STAR WARS Night Run 2026︱黃埔海濱千人夜跑＋  Cosplay＋遊戲攤位＋跑手包率先睇＋3 .1早鳥報名著數

全港首個 STAR WARS Night Run 2026︱黃埔海濱千人夜跑＋  Cosplay＋遊戲攤位＋跑手包率先睇＋3 .1早鳥報名著數

全港首個 STAR WARS Night Run 2026︱黃埔海濱千人夜跑＋  Cosplay＋遊戲攤位＋跑手包率先睇＋3 .1早鳥報名著數

每位成功報名參加均可獲 得跑手包一套，其中包括黑色斗篷、號碼布、完賽夜光獎牌及毛巾。

 

全港首個 STAR WARS Night Run 2026︱黃埔海濱千人夜跑＋  Cosplay＋遊戲攤位＋跑手包率先睇＋3 .1早鳥報名著數

1KM Cosplay 組的跑手包另有變色水杯

 

全港首個 STAR WARS Night Run 2026︱黃埔海濱千人夜跑＋  Cosplay＋遊戲攤位＋跑手包率先睇＋3 .1早鳥報名著數

2KM 個人組的跑手包另有斜背

 

全港首個 STAR WARS Night Run 2026︱黃埔海濱千人夜跑＋  Cosplay＋遊戲攤位＋跑手包率先睇＋3 .1早鳥報名著數

2026 年 3 月 1 日早上 10 時至晚上 11 時 59 分前成功參與早鳥 報名人士，將額外獲得別注版死星岩石杯墊。

 

全港首個 STAR WARS Night Run 2026︱黃埔海濱千人夜跑＋  Cosplay＋遊戲攤位＋跑手包率先睇＋3 .1早鳥報名著數

成功報名參加 STAR WARS Night Run 2026的跑手，限量加購 STAR WARS Night Run 2026 聯乘 GROCERY 活動限定洗水 T-shirt（價值$350，限量 100 件）

 

星球大戰主題遊戲及打卡位

 

　　參與夜跑前後，粉絲更可於黃埔天地時尚坊及船景街投入「STAR WARS Night Run 2026 嘉年華」狂歡。現場多款 STAR WARS 主題攤位遊戲包括「光劍反應訓練」及「光劍攻擊訓練」等挑戰，有機會獲精美 STAR WARS 禮物。另外，船景街及黃埔天地時尚坊亦有多個還原《星球大戰》經典電影場景的拍照打卡點。

 

全港首個 STAR WARS Night Run 2026︱黃埔海濱千人夜跑＋  Cosplay＋遊戲攤位＋跑手包率先睇＋3 .1早鳥報名著數


 

STAR WARS Night Run 2026

日期︰ 2026 年 5 月 1 日 （星期五）

時間︰夜跑6pm-9pm、嘉年華3pm-8pm

地點︰ 夜跑黃埔海濱、嘉年華黃埔天地時尚坊 及 船景街

報名費用︰ 1KM Cosplay 組$480/人、2KM 個人組$380/人

報名日期︰ 2026 年 3 月 1 日上午 10 時起至額滿即止

報名網址︰ https://www.klook.com/zh-HK/activity/179543-star-war-night-runhong-kong-2026/

活動專頁 https://www.facebook.com/starwarsnightrunhk/

 

 

農曆新年好去處2026︱屬馬、姓名含「馬」字AIA嘉年華免費入場 ！新春麻將派對＋限定毛公仔
更多玩樂假期文章
農曆新年好去處2026︱屬馬、姓名含「馬」字AIA嘉年華免費入場 ！新春麻將派對＋限定毛公仔

投票區

政府發表財政預算案2026
180
|
2

你是否滿意新一份財政預算案？

非常滿意
6%
滿意
17%
一般
17%
不滿意
25%
非常不滿意
35%
無意見
0%
投票期：2026-02-25 ~ 2026-03-25
