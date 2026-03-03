歡迎回來

07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
06
三月
香港體育館｜黃凱芹40年來香港演唱會2026 香港體育館｜黃凱芹40年來香港演唱會2026
文化藝術 音樂會
香港體育館｜黃凱芹40年來香港演唱會2026
推介度：
06/03/2026 - 07/03/2026


踏入應該「散財」的人生階段，小弟決定只留下夠過世的金錢（人人準則不同，我不求過奢華生活，基本足夠不難），其他，一於散晒佢在令自己快樂、令身邊人快樂及對社會大利益有貢獻等等各方面。
理財智慧

《夜王》票房肯定不會過億？

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　踏入應該「散財」的人生階段，小弟決定只留下夠過世的金錢（人人準則不同，我不求過奢華生活，基本足夠不難），其他，一於散晒佢在令自己快樂、令身邊人快樂及對社會大利益有貢獻等等各方面。

 

《夜王》票房肯定不會過億？

人生行到最後階段，若能正面地部署散財，不單令自己快樂，社會也會受惠，乃非常有意義之舉。

 

　　花錢，最快又直接能令老友快樂的，為請食晚飯（喂，同你食飯乃畀面你，並非個個有興趣㗎！無交情？睬你都儍呀）！我肥碌認識的朋友中，「孟嘗君」Fit馬最厲害，一年可能請客200餐，餐餐美食美酒。佢話感恩自己在人生方面好幸福，既然如此，付出一點與朋友分享，大樂事也！佢已早早已掌握「散財之道」。

 

《夜王》票房肯定不會過億？

請老友晚飯，乃最有正面效果的散財方法，Fit馬最精此道，大家不妨效法。

 

　　小弟與佢卡士不同，當然不能咁豪，但一個月請兩餐街坊餐，倒也能應付有餘。

 

　　請食飯，一定要出師有名，故必須度個藉口，例如無情情與人打賭。

 

《夜王》票房肯定不會過億？

老友最好多搵理由互請晚飯，例如榮休、升職、甩難、生日⋯⋯

 

　　上一次輸，乃我估去年立法會投票率不過三成，結果，叮叮，投票率僅過三成，不過，投票人數則比去年少，但都係輸，吹乒乓。呢餐，一請一。

 

　　上周，本欄標題為「人人講《夜王》」。我實牙實齒認為此片票房必會過億。

 

　　文章一出，最快反應係「製作天王」蕭博士，實牙實齒反對：「碌Sir，《尋秦記》拖咗成個月都捱唔到一億，呢套《夜王》根本不合一家大細，邊會有一億咁誇張呀？」

 

　　Fit馬撥火：「有point有point！」（但佢未睇過！）

 

　　咁就激起我散財興趣嘞：「嗱，細細哋賭一餐，群組內所有人，聽者有份！」

 

　　「殺你！日期劃界，3月15日截數！」蕭博士信心十足，再斬三両：「呢套《夜王》去到年初九中午仍只收5500萬，平均開畫加優先場才500萬一日。就當真係可以氣勢如虹狂收多幾日，去到7000萬應腳軟喇啩？賀歲氣氛3月2日星期一會全面轉淡，票房必定急跌，回復正常日子狀態，好難捱到一億啫！」

 

　　果然行內人，數口精密，難怪佢單單搞演唱會經已發大達。

 

《夜王》票房肯定不會過億？

我估《夜王》票房會過億，但「製作天王」蕭潮順認為無乜可能，賭一餐，塘邊鶴又有免費晚餐，快樂透！

 

　　佢再串小弟兩句：「哈哈，你支筆咁勁，繼續大力谷票房啦，有機會唔使輸㗎！」

 

　　其實，呢場牙骹賽，我真真心中暗喜㗎。若《夜王》真能過億，咁就可以牙擦擦風騷又威威哋帶挈成棚老友歎番餐；輸咗又如何？人生智慧，好多時，輸等於贏，贏咗快樂與感情。大家咁嘅年紀，當然要搵個藉口嘻嘻哈哈歡聚吓啦！

 

　　但我要承認，《夜王》不似《破．地獄》，後者可以一睇再睇，因觸動不少香港人的痛苦經歷，故頗能產生共鳴。觀眾翻睇，乃票房最大動力。

 

《夜王》票房肯定不會過億？

《破．地獄》觸動不少香港人的內心創傷，令大眾有共鳴，再入場翻睇。

 

　　《夜王》的確過癮，但似乎未能牽動大部分人深刻感受及情緒，故此，睇完一次，開開心心，娛樂目標已達，無乜特別需要再翻睇。

 

《夜王》票房肯定不會過億？

《夜王》是娛樂片，出閘快，但韌力如何，有待觀察。

 

　　總結，推測我今次應該散財成功嘞，yeah！

Tags:#快樂退休#夜王#票房#電影#賀歲片#散財#聚餐
時光飛逝火速變72歲

最新
人氣
