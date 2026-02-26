千両春の味覺全新刺身盛＋產地直送魚鮮＋日本時令活蠔＋會員8折優惠

所謂不時不食，千両春の味覺全新餐目限定登場，推出兩大全新刺身盛系列，嚴選產地直送魚鮮及日本時令活蠔新鮮空運到港，更搭配奢華海膽醬油提鮮，千両及万両會籍會員更可8折優惠享用「春之壽司六點盛」，只需$198/客！喜歡食生蠔朋友，必試長崎產時令活蠔「小長井」及北海道產活蠔「丸衛門」，以及燒物黑松露鵝肝燒蠔蠔肉品嘗飽滿肥厚的蠔肉。

千両於2月26日至4月8日期間供應「春の味覺」八款限定餐目，首推「春之魚鮮直送七點刺身盛」，嚴選七款產地直送魚鮮，每周新鮮空運到港。當中包括各式產地直送魚鮮及日本時令活蠔。此刺身盛更搭配奢華海膽醬油提鮮，職人以精準刀工呈現每種食材的最佳質感與鮮味，為確保賓客能品嚐到當日最鮮美的組合，每日的魚鮮供應或有不同，亦可按個人口味自選日本時令活蠔（2隻）或原條魚刺身。



春之魚鮮直送七點刺身盛（$295/客）

另一焦點之作「春之壽司六點盛」，現可享嘗味價$223（原價：$248），千両及万両會籍會員更可尊享8折優惠，只需$198/客。此盛合共六款春之極味，包括櫻鯛配柚子味噌壽司、赤貝配柚子味噌壽司配裙邊卷、平目配炙燒裙邊壽司、深海紅蟹壽司、墨魚配海膽泡沫壽司及拖羅蓉三文魚籽壽司，8折優惠好抵食！



春之壽司六點盛（原價：$248/客）嘗味價：$223/客；千両及万両會籍8折：$198/客

時令魚生不時不食，櫻鯛配柚子味噌壽司選用每年三至五月最肥美的櫻鯛，櫻鯛帶有如櫻花般的淡雅色澤，微酸的酸汁啫喱及柚子味噌平衡魚脂膩感，引出櫻鯛的清甜鮮味與彈嫩肉質，層次更豐富。



櫻鯛配柚子味噌壽司（$40/件）

墨魚配海膽泡沫壽司賣相特別，壽司上手作綿密海膽泡沫鎖住甜香，入口即化，墨魚的清爽脆感襯托起海膽的甘甜濃香。赤貝配柚子味噌壽司配裙邊卷，爽脆而味濃的赤貝片佐以柚子味噌製成壽司，再將脆甜彈牙的赤貝裙邊分開製成卷物，讓食客一次飽嚐兩種口感。



墨魚配海膽泡沫壽司（$40/件）



赤貝配柚子味噌壽司配裙邊卷（$48/件）

喜歡食生蠔的朋友，必試長崎產時令活蠔「小長井」，此蠔盛產期通常在每年冬季至春季。每年十二月上旬起，隨著天氣漸寒，活蠔肉質愈發飽滿，其特色在於顆粒碩大、口感鮮甜多汁，入口盡是醇厚海洋氣息。另外，特別推薦於冬春黃金時期品嚐北海道產時令活蠔「丸衛門」，蠔肉最為飽滿肥厚，以濃郁甘甜與鮮味，且毫無腥味見稱。此外，燒物黑松露鵝肝燒蠔嚴選鮮活肥蠔，搭配上乘鵝肝，豐腴油脂大爆發再綴以黑松露提香，口感大滿足。



長崎產時令活蠔「小長井」（$55/件）、北海道產時令活蠔「丸衛門」（$55/件）

黑松露鵝肝燒蠔（$48/件）

千両【春の味覺】八款限定餐目

供應期︰2月26日至4月8日

https://order.sen-ryo.com.hk/tc