歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

經常被詛咒的不婚主義，有時比婚姻來得穩健；幸福的本質不在形式...
Sex & Love 我單身但我快樂

經常被詛咒的不婚主義，有時比婚姻來得穩健；幸福的本質不在形式...
防癌食物名單曝光|美國癌症基金會公佈30種抗癌食材，香港每日...
醫學通識 健康解「迷」

防癌食物名單曝光|美國癌症基金會公佈30種抗癌食材，香港每日...
開市Good Morning

業績期有望打破港股僵局？

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
千両春の味覺全新刺身盛＋產地直送魚鮮＋日本時令活蠔＋會員8折優惠
美食情報
美食優惠

千両春の味覺全新刺身盛＋產地直送魚鮮＋日本時令活蠔＋會員8折優惠

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:千両

　　所謂不時不食，千両春の味覺全新餐目限定登場，推出兩大全新刺身盛系列，嚴選產地直送魚鮮及日本時令活蠔新鮮空運到港，更搭配奢華海膽醬油提鮮，千両及万両會籍會員更可8折優惠享用「春之壽司六點盛」，只需$198/客！喜歡食生蠔朋友，必試長崎產時令活蠔「小長井」及北海道產活蠔「丸衛門」，以及燒物黑松露鵝肝燒蠔蠔肉品嘗飽滿肥厚的蠔肉。

 

　　千両於2月26日至4月8日期間供應「春の味覺」八款限定餐目，首推「春之魚鮮直送七點刺身盛」，嚴選七款產地直送魚鮮，每周新鮮空運到港。當中包括各式產地直送魚鮮及日本時令活蠔。此刺身盛更搭配奢華海膽醬油提鮮，職人以精準刀工呈現每種食材的最佳質感與鮮味，為確保賓客能品嚐到當日最鮮美的組合，每日的魚鮮供應或有不同，亦可按個人口味自選日本時令活蠔（2隻）或原條魚刺身。
 

千両春の味覺全新刺身盛＋產地直送魚鮮、日本時令活蠔＋會員8折優惠

春之魚鮮直送七點刺身盛（$295/客）

 

　　另一焦點之作「春之壽司六點盛」，現可享嘗味價$223（原價：$248），千両及万両會籍會員更可尊享8折優惠，只需$198/客。此盛合共六款春之極味，包括櫻鯛配柚子味噌壽司、赤貝配柚子味噌壽司配裙邊卷、平目配炙燒裙邊壽司、深海紅蟹壽司、墨魚配海膽泡沫壽司及拖羅蓉三文魚籽壽司，8折優惠好抵食！
 

千両春の味覺全新刺身盛＋產地直送魚鮮、日本時令活蠔＋會員8折優惠

春之壽司六點盛（原價：$248/客）嘗味價：$223/客；千両及万両會籍8折：$198/客

 

　　時令魚生不時不食，櫻鯛配柚子味噌壽司選用每年三至五月最肥美的櫻鯛，櫻鯛帶有如櫻花般的淡雅色澤，微酸的酸汁啫喱及柚子味噌平衡魚脂膩感，引出櫻鯛的清甜鮮味與彈嫩肉質，層次更豐富。
 

千両春の味覺全新刺身盛＋產地直送魚鮮、日本時令活蠔＋會員8折優惠

櫻鯛配柚子味噌壽司（$40/件）

 

　　墨魚配海膽泡沫壽司賣相特別，壽司上手作綿密海膽泡沫鎖住甜香，入口即化，墨魚的清爽脆感襯托起海膽的甘甜濃香。赤貝配柚子味噌壽司配裙邊卷，爽脆而味濃的赤貝片佐以柚子味噌製成壽司，再將脆甜彈牙的赤貝裙邊分開製成卷物，讓食客一次飽嚐兩種口感。
 

千両春の味覺全新刺身盛＋產地直送魚鮮、日本時令活蠔＋會員8折優惠

墨魚配海膽泡沫壽司（$40/件）
 

千両春の味覺全新刺身盛＋產地直送魚鮮、日本時令活蠔＋會員8折優惠

赤貝配柚子味噌壽司配裙邊卷（$48/件）

 

　　喜歡食生蠔的朋友，必試長崎產時令活蠔「小長井」，此蠔盛產期通常在每年冬季至春季。每年十二月上旬起，隨著天氣漸寒，活蠔肉質愈發飽滿，其特色在於顆粒碩大、口感鮮甜多汁，入口盡是醇厚海洋氣息。另外，特別推薦於冬春黃金時期品嚐北海道產時令活蠔「丸衛門」，蠔肉最為飽滿肥厚，以濃郁甘甜與鮮味，且毫無腥味見稱。此外，燒物黑松露鵝肝燒蠔嚴選鮮活肥蠔，搭配上乘鵝肝，豐腴油脂大爆發再綴以黑松露提香，口感大滿足。
 

千両春の味覺全新刺身盛＋產地直送魚鮮、日本時令活蠔＋會員8折優惠

長崎產時令活蠔「小長井」（$55/件）、北海道產時令活蠔「丸衛門」（$55/件）

 

千両春の味覺全新刺身盛＋產地直送魚鮮、日本時令活蠔＋會員8折優惠

黑松露鵝肝燒蠔（$48/件）

 

千両【春の味覺】八款限定餐目

供應期︰2月26日至4月8日

https://order.sen-ryo.com.hk/tc

 

Tags:#美食#美食情報#美食優惠#千両#Jetso#Hot Deals
Add a comment ...Add a comment ...
壽司郎與米芝蓮主廚兼澤良太再度聯手！推出6款星級美食：松露壽喜燒牛排、炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯
更多搵食地圖文章
壽司郎與米芝蓮主廚兼澤良太再度聯手！推出6款星級美食：松露壽喜燒牛排、炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯

投票區

政府發表財政預算案2026
192
|
3

你是否滿意新一份財政預算案？

非常滿意
6%
滿意
17%
一般
17%
不滿意
24%
非常不滿意
36%
無意見
0%
投票期：2026-02-25 ~ 2026-03-25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處