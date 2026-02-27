歡迎回來

石鏡泉
政政經經

　　周一（23日），筆者文建議投資者宜於2月26日（周四），即昨日，減持孖展倉，原因是要預防周六（28日）/日（3月1日）美伊會有一戰。美國總統特朗普於上周曾叫喊10日之內，如伊朗不跪，將會炸之。

 

　　這10日之期在這幾天就到，美伊如真開戰，世界金融市場必亂，為防亂，就避險好了。

 

　　1990年，美國跟伊拉克也有海灣戰爭，在開戰之前，美/伊拉克在日內瓦開會，作最後協商。當日中午，伊拉克外長阿齊茲笑笑口地離開會場去午飯，傳媒立將「笑笑口」定性為談妥。當時的全球避險貨幣瑞士法郎，因為和平在望，立馬跌了500多點子。少沾外匯的人不知，瑞士法郎波動500點子，等同外匯市場核爆。午後，繼續開會，下午5時會議結束，當市場的沽空客（無論是沽甚麼的資產者）以為和平了就天下太平時，阿齊茲和美外長貝克各自宣布，談崩了，瑞士法郎立馬回升500多點子。

 

　　經濟變化易賭其方向，但政治變化就是人心難測。1990年的美/伊拉克的談判之反覆，就是使好友又死，淡友又死，只有上岸隔岸觀火者，而又輕資產者、持現金者才不易死。

 

　　筆者見過鬼，自然怕黑，有時或是怕過頭，錯過大賺機會，但小心才可駛得萬年船，唔想坐上鐵達尼。

 

　　筆者雖然看今時的中東局，美國、以色列是不敢輕易攻打伊朗。但就算特朗普不想打，以色列就一定很想打，可以是一次無心的擦槍走火，又或一次有心的擦槍走火，都可以為金融市場帶來大震盪。有關美、伊、俄、中局勢，下周一（2日）談。

 

　　可能就在這戰雲陰影下，港股近日都不濟。

 

　　投資者或可無知便無畏，但如其他投資者，是有畏，而沽貨時，那怕日後證明有畏是太騰雞而沽錯了，無畏者亦會受損，因大市整體下跌了。

 

　　2月26日，港股三大股指高開低走，全天維持震盪向下走勢，截至收盤，恒生指數跌1.4%，報26381點，恒生科技指數跌2.9%，報5109點，國企指數跌2.4%，報8814點，紅籌指數跌1.2%，報4411點。

 

科技產業投資邏輯重構

 

　　大型科技股普跌，阿里巴巴(09988)跌3.6%，騰訊(00700)跌2%，京東(09618)跌2.6%，小米(01810)跌1.2%，網易(09999)跌1.9%，美團(03690)跌2.7%，快手(01024)跌4.1%，嗶哩嗶哩(09626)跌4.6%；電力、光模塊、光通訊和半導體板塊走強，東方電氣(01072)漲15%，劍橋科技(06166)漲8%，豪威集團(00501)漲6%，長飛光纖(06869)漲近3%，兆易創新(03986)漲逾3%。生物醫藥板塊全天表現疲軟，領跌大盤，汽車、鋰電等板塊跌幅居前。香港交易所(00388)績後收升0.8%，藥明生物(02269)跌7.5%，藥明康德(02359)跌4.6%，小鵬汽車(09868)跌5.1%。

 

　　中國銀河證券策略首席分析師楊超認為，未來港股有3大方向值得關注：一是中東地緣風險上升，貴金屬、能源等板塊有望震盪上升；二是消費板塊目前估值處於相對低位，隨著促消費政策落實，有望繼續上升；三是科技板塊仍是中長期投資主線，經歷近期回調後，估值壓力下降，在AI大模型持續更新、AI應用加速推進背景下，有望反彈回升。

 

　　金翼私募基金管理（珠海橫琴）投資總監萬成水表示，這種冰火兩重天的背離走勢是顛覆性科技創新改變傳統商業模式的例證，不是短期風格切換，而是科技產業投資邏輯的根本性重構。

 

　　明澤投資創始人馬科偉認為，港股市場表現分化標誌著其投資邏輯正經歷從「流量經濟」到「智能經濟」的重構，資本市場正用「真金白銀」投票給由核心技術突破和商業化速度定義的未來，帶動了市場對科技資產估值方式的切換。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#股市#投資#伊朗與美國關係#唐納德·特朗普#中東衝突#以色列#俄羅斯#中國#香港股市#恆生指數#恆生科技指數#紅籌指數#阿里巴巴#騰訊#京東#小米#網易#美團#快手#嗶哩嗶哩#香港交易所#藥明生物#藥明康德#小鵬汽車#科技股#科技投資#人工智慧
回調是為上升
回調是為上升

