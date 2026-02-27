Häagen-Dazs 3月雪糕優惠︱雙球雪糕買一送一＋$199/5件雪糕套裝＋外賣雪糕火鍋75折

雪糕優惠速報！Häagen-Dazs新推「三月勁賞有優惠」，3月1日起一連四星期帶來五大著數優惠，頭炮外賣雙球雪糕買一送一，之後還有三客家庭裝雪糕組合低至55折、$33外賣單球雪糕、$40加購指定口味家庭裝雪糕（標準）以及指定外賣雪糕火鍋低至75折！留意，優惠只限外賣，不設堂食。

勁賞1：外賣雙球雪糕買一送一

3月1日至3月9日首輪優惠︰ 外賣雙球雪糕買一送一，只需$72即可享用兩客雙球雪糕！大家可於專門店購入以下組合：2 份雙球雪糕/ 1份雙球雪糕 + 1張雙球雪糕禮券／2張雙球雪糕禮券；另網上商店亦有電子優惠券出售，隨時兌換，靈活方便，換領券有效期至4月30日。

勁賞2：$199三客家庭裝雪糕及兩枝雪糕批

3月10日至3月16日期間，Häagen-Dazs帶來第二重驚喜，開心分享套裝低至55折！只需$199即可帶走三客標準家庭裝雪糕，當中包括兩款指定口味和一款自選口味，滿足不同味蕾喜好；以及兩枝期間限定口味脆皮雪糕批，買定放屋企雪櫃隨時慢慢歎。

勁賞3：外賣單球雪糕$33

錯過第一周的外賣雙球雪糕買一送一優惠？記得mark 實3月15日至3月23日期間，Häagen-Dazs™ 專門店限時推出優惠，只需$33（標準價$55），即可享用外賣單球雪糕一客。

勁賞4：外賣雪糕火鍋套裝75折

來到三月最後一周，Häagen-Dazs於 3月23日至29日期間，人氣Sanrio Characters 造型精點套裝，只需$299（原價$419）即可入手，優惠低至75折！套裝包括精美的Kuromi或Little Twin Stars造型火鍋爐及造型叉，搭配16個迷你雪糕球！另外，8折驚喜價購買「雪糕火鍋經典套裝」及「Sanrio Characters 造型經典套裝」折後只需$399，套裝配有32個迷你雪糕球，最適合家人朋友共享！



精點套裝 - Kuromi x Häagen-Dazs™ 雪糕火鍋

經典套裝 - Häagen-Dazs™ 雪糕火鍋

勁賞5：加$40換購家庭裝雪糕

3月23日至29日期間，凡惠顧任何產品，即可以HK$40加購指定口味家庭裝 （標準）雪糕一客，為聚會加倍增添冰涼幸福。

Häagen-Dazs三月勁賞有優惠

• 3月1日至3月9日：外賣雙球雪糕買一送一（優惠價: $72 /2客），可於專門店購入以下組合：2 份雙球雪糕/ 1份雙球雪糕 + 1張雙球雪糕禮券／2張雙球雪糕禮券；另網上商店亦有電子優惠券出售。 雪糕禮券有效期至2026年4月30日。

• 3月10日至3月16日：開心分享套裝（共5件）限時優惠價HK$199（標準價: $365），產品包括：【期間限定口味】脆皮雪糕批x 2；【期間限定口味】家庭裝雪糕 x 2及【自選口味】家庭裝雪糕（標準）x 1。

• 3月15日至3月23日：外賣單球雪糕一客以激賞價HK$33發售（只限現貨外賣，不設禮券發售）。

• 3月23日至3月29日：以驚喜價$399購買「外賣雪糕火鍋經典套裝」/「Sanrio Characters各款造型經典套裝」配32個迷你雪糕球，或以驚喜價$299購買「Sanrio Characters 各款造型精點套裝」配16個迷你雪糕球。

• 另凡惠顧任何產品，即可以$40加購指定口味家庭裝雪糕 （標準）一客。

銷售點： 全線Häagen-Dazs專門店及網上商店 https://eshop.haagendazs-gifting.hk/

註︰外賣雙球雪糕買一送一、開心分享套裝（共5件）$199、及外賣單球雪糕HK$33優惠並不適用於淺水灣the pulse專門店 。雙球雪糕電子禮券及指定雪糕火鍋套裝於網上商店有售，其他優惠並不適用 。

查詢︰2629 6116