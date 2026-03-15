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在英國工作時期，除了有人說我不是香港人，也有人說我不是中國人。
國際評論

在寂靜的公園裏遭遇到兩名黑人

英倫歲月
范強
英倫歲月

　　在英國工作時期，除了有人說我不是香港人，也有人說我不是中國人。

 

　　我的住所旁有一座很大的公園，入口處有一片參天的橡樹林，穿過樹林，爬上一座小山丘，就可以看見前往市中心方向的平原，不時有地鐵穿梭其間。

 

　　公園很大，我嘗試過走到盡頭，但樹林接著樹林，彷彿沒有邊際。如果獨自一人的話，會有陰森感，所以只好放棄。

 

這裏叫天天不應

 

　　有天我失眠，索性早上四點半爬起身到公園散步，爬上山丘，等待首列地鐵從平原上駛過來。這時遠遠地走過來兩名黑人。他們經過我身後時，其中一人忽然對我說：「你是哪裏人？」

 

　　「中國人。」

 

　　「嗯，你不是。」

 

　　「為甚麼？」我有點困惑地反問他。

 

　　「這裏可是叫天天不應哦……」

 

　　「然後呢？」我繼續反問。

 

　　他倆打量著我，哈哈大笑起來。那位開腔的男子接下來說道：「我們兩個黑人大漢走過來，還繞到你身後，你居然面不改容，以我的經驗，換了其他中國人，早就跑掉了！」

 

　　其實他們遠遠走過來時，我已經判斷過沒有危險。至於他們對中國人的看法，我只是簡單解釋，中國人一般不會隨便和陌生人交往，中國人和中國人之間也這樣。

 

　　先解釋一下，英國人把印巴人稱為「亞洲人」，至於東亞人種，則具體稱為「中國人」、「日本人」、「韓國人」等，不會稱他們為「亞洲人」。

 

　　兩人停下來和我談起來，打開話匣子的中年人叫史蒂夫，應該是土生土長的英國人。另一位較年輕的叫凱尤迪，應該是剛從非洲移民而來。在英國，一開口就打聽別人來歷、工作、收入等等，是不禮貌的行為，因此我也沒有細究。我準備離開時，史蒂夫說：「你很有趣，可以來我家開派對嗎？」

 

在寂靜的公園裏遭遇到兩名黑人

我住所附近的公園可以遠眺前往市中心的平原（作者攝）

 

　　史蒂夫的家就在公園外。因為這層關係，我和英國的非裔社區也有了接觸，開始了解他們怎麼看世界，而且也發現一些有趣的事。例如有一次我和凱尤迪站在史蒂夫屋外聊天，當時是夏天，我說不如到橡樹林裏邊走邊聊吧？

 

　　他即時打了個冷顫說：「兄弟，那地方太冷了，我受不了！」

 

　　我說：「現在是夏天耶，不冷啊？！」

 

　　「冷，冷死我了！」他說。我這才意識到，對於我來說，倫敦夏天的氣溫，就像香港的秋天。但在他以前生活的地方，這裏可能是冬天，尤其是在沒有陽光照射的樹林裏。

 

撞上黑人大漢的車尾

 

　　還有一次，我去南岸參加一位朋友家的聚會。我搭了一位意大利女攝影師的順風車，她個子很小，說話滔滔不絕。她的小車跨過泰晤士河，即將進入一個回旋處時，完全沒有減速的意思。

 

　　我滿以為一切都在她掌控之間，但事實卻是她掛住說話而忘記了自己正在駕車。結果一聲巨響，小車撞到了前車的尾巴，留下一地碎片。

 

　　在短暫的火冒金星之後，前車車門打開，走下來兩名黑人彪形大漢，一左一右，一言不發走向我們。我感到他們的眼神是黑幫電影裏的那種，司機位上的意妹顯然也嚇壞了，她下車時雙腿明顯在打抖。

 

　　我們一對弱小，面對緩緩走來的兩名大漢，圍繞著會否捱揍的問題，我在電光火石之間想了一萬種預案，但發現最靠譜的事，就是叫意妹在必要時頭也不回，拔腿狂奔。

 

　　就這樣八隻眼睛交投，對方開口了：「我們該怎麼辦？」意妹望望我鬆了口氣，連聲道歉並交換電話資料以便找保險賠償。對面兩人不斷問長問短：「你們沒有受傷吧？要去醫院嗎？」我們連聲說：「不用！不用！」

 

　　離開的時候大家還不忘互相問候，Have a nice day! 現在想起來，世界曾經多麼的美好！

Tags:#種族身份#英國#移民#多元文化#社交互動#文化差異
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