從大過卦及兌卦看車公廟靈籤（有片）

大家好，我是山今老人岑逸飛，說起今年馬年，怎樣看整個香港呢？我們不得不問一下，年初二新界鄉議局主席劉業強為我們求得一支甚麼籤，現在全城都在談論這支籤，因為這是為香港而求的。這支是車公廟的22籤，籤文曰「刻木之夫不可親，當於善惡上觀人；但凡見利莫忘義，須向仁中慮不仁」。

車公靈籤第22籤

很多人對這籤文有不同的解說，我想說一個基礎的理論。籤文和其他預言例如推背圖是不同的，推背圖都是談《易經》，但裏面的內容故作神祕，故弄玄虛，任你怎猜都猜不到，而籤文是面對我們這些老百姓，所以籤文其實不會拋書包。「刻木之夫不可親」這句怎解釋呢？很多人會引經據典，甚至找到《漢書》有一句說法，叫做刻木為吏，和做官有關，但其實老百姓又怎會看《漢書》呢？所以我們要談談，「刻木之夫不可親」的刻木是怎樣理解。

我們知道，在漢朝時期出現一本書叫《二十四孝》，這本《二十四孝》家喻戶曉，當中有一個故事叫《丁蘭刻木》，所以我們說「刻木之夫不可親」，應該是和丁蘭有關。這個丁蘭是何許人也？很多人都說，他列入孝子當然很孝順，爸爸媽媽死了之後，他用木頭雕刻爸爸媽媽的木像，不停地拜祭，後來他的妻子看不慣，甚至玩弄木像，用針刺木像的手指，想不到木像居然流血，甚至流淚，所以他馬上休妻，這引起在上位者的關注，覺得這個人非常孝順。但是車公廟22籤中籤的籤文說不可親，反而叫我們不要親近這個刻木之夫丁蘭，為甚麼呢？

《丁蘭刻木》示意圖

原來這個丁蘭的底細不是那麼好，你說他是孝子，其實他是不孝的。他的爸爸死了之後，他就去了學堂讀書，放學後則去農田耕作，他的媽媽無論是早上送飯給他，或者是晚上送飯給他，他都經常大罵，罵到媽媽很不開心。後來有一天，學堂的老師叫他不可以這樣，要依中國傳統的道德，應該要孝順父母，不要再罵媽媽了。到了第二天，媽媽再來送飯的時候，他就覺得應該跑去迎接媽媽，這次準備不罵媽媽，但是他跑去的時候拿著農具，媽媽以為他想用農具打她，想殺她，所以馬上回頭急步走，但是腳步錯亂愈走愈快，結果撞樹而死。所以丁蘭媽媽之死，是間接和丁蘭有關，即使這是意外，但無論如何，他都不應該列為一個孝子，刻木說是贖罪就差不多，世人對他有著誤解。

籤文第二句其實是和第一句相連的，不是無端端一句單獨的，第二句是「當於善惡上觀人」，即是說我們看人，不要看他的表面，不要看到《二十四孝》將丁蘭列為孝子，我們就要崇拜他、膜拜他，其實他是惡的，不是屬於善的，所以要看他的行為，不是看他的名聲。第三句「但凡見利莫忘義」，指一定要有利有義，一個不講義的人，結果都不是一個正人君子。第四句「須向仁中慮不仁」，指很多人表面上好像很有道德，其實是偽君子，我們要看清楚一些人，只有仁義的面貌，其實內心是一個不仁的人。這支籤雖是中籤，其實暗藏諷刺，看看我們現在的社會，例如香港政府，有些甚麼高官做錯甚麼，出了甚麼笑話，我想觀眾都會知道。

沙田鄉事委員會主席莫錦貴求得下籤83籤，很多人以為這不是為香港求，是為沙田求而已，其實沙田和香港血脈相連，而且我覺得沙田甚至比香港更加重要。為甚麼呢？因為沙田處於新界，離我們祖國更加近，如果你從沙田去祖國，沙田有直通巴士到香園圍，過了香園圍就可以到蓮塘口岸，所以沙田也象徵現在的中港關係。我們看看莫錦貴所求得的83籤說甚麼，「掛帆順水上揚州，半途頗耐浪打頭；實力撐持難寸進，落橈下𢃇水難流」。這籤列為下籤，我們看到它的特色，就是說整個香港做甚麼事都不行，上揚州也不行，自己死撐也不行，其實為香港帶來一片悲觀。

車公靈籤第83籤

所以，香港兩支籤都要看，既要看22籤，也要看83籤。人言人殊，各有各的說法，我今天解說這兩支籤，未必人人同意，既然我們談《易經》，不妨卜個卦，看看這兩支籤所顯示的前景是怎樣。

首先說22籤，我們起卦的方法，是用「車公廟」做上卦，然後「靈籤22」做下卦，遲些我們談沙田那支籤，就用「車公廟」做上卦，「靈籤83」做下卦。根據《康熙字典》的筆劃，車字是7劃，公字是4劃，廟字是15劃，加起來是26劃，上卦是26；靈籤的靈字是24劃，籤字是23劃，再加上22籤的22，24加23加22等於69。上卦是甚麼卦呢？26除8剩2，得出兌卦，兌為澤；然後我們再看下卦，下卦加起來是69，69除8剩5，得出巽卦，巽為風。上澤下風，是澤風大過卦。

澤風大過卦

研究《易經》的見到大過卦都會搖頭，所以22籤雖是中籤，但卜到大過卦，都不是那麼吉利。為甚麼呢？因為研究《易經》的人都知道，大過卦的其中一個形象，就叫做棺材，遇到棺材，是不是不吉利呢？而且它的卦形很特別，中間四個爻全部是陽爻，只有初爻和上爻是陰爻，所以給我們的感覺是一個顛倒卦，很多東西是頭重腳輕，中間肥胖，這是大過卦的特色。我們通常都要提防大過卦，因為它的上六爻爻辭是「過涉滅頂」，會浸死人的。我們遇到大過卦就知道，很多東西都是顛倒的，你說繁榮，其實背後是隱藏衰退。

我們再計算大過卦是哪個爻變，上卦是26，下卦是69，得出的數是95，95除6剩5，所以是五爻變。這個五爻變很有趣，爻辭曰「枯楊生華，老婦得其士夫，無咎無譽」。甚麼是枯楊生華呢？其實是指一個比較老的女人，嫁給一個比較年輕力壯的年輕人。好不好呢？我們今天有很多這樣的例子，不一定不好，枯楊生華表示她很開心，其實暗藏危機。因為中國人最重要有後，女人年紀大了，最不好的地方是很難有下一代，很難生育，對中國人是大忌。所以「枯楊生華，老婦得其士夫」，即表示馬年很多東西都是表面繁榮，見到很多東西生機勃勃，其實轉眼間可能出很多意外，打沉香港人的憧憬，我們不可以對馬年過於樂觀。劉業強解釋說這叫做居安思危，其實都不可以說完全錯，雖然他不知道丁蘭的典故，無說到丁蘭，但是從大過卦來看，其實都有幾分準確。

然後我們再看第二支籤，車公廟是26，然後靈籤，24加23是47，加上83，等於130，130除8剩2，上面是兌，下面也是兌。在《易經》上，兌卦是非常難處理的，因為兌字旁邊加豎心邊是喜悅的悅，兌字旁邊加金字是銳利的銳，所以兌卦是有殺傷性，也象徵萎折，而通常我們說上兌下兌，下卦的兌通常是指喜悅，上卦的兌通常是指萎折，這叫做樂極生悲。兌卦上六爻變，爻辭很簡單，叫做「引兌」，好像現在的香港，四處招納外來的投資，推動香港的經濟，夜繽紛等各式其樣，還有創科實驗、北部都會區等，因為兌卦本身是指樂極生悲，所以我們不要開心。

兌卦

說到最尾，馬年求得這兩支籤，我們要萬分小心，記住小心駛得萬年船。

