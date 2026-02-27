歡迎回來

港股初步目標達陣？
阿仙奴強勢，主場無得輸；車路士飄忽，靠反擊偷雞
阿仙奴強勢，主場無得輸；車路士飄忽，靠反擊偷雞

　　歐聯淘汰圈附加賽次回合落幕，祖雲達斯、國際米蘭與多蒙特等傳統強隊意外出局。從賽制角度來看，強隊出局絕非偶然。聯賽制度的排名，加上附加賽淘汰制進入16強，等於強隊沒有太多犯錯空間；一旦未能以前八直入16強，便要面對風險更高的附加賽淘汰制。這種主客淘汰制，爆冷機會自然大得多。

 

　　祖記不敵加拉塔沙雷的關鍵是在首回合，作客竟以2比5落敗，次回合雖在主場贏3比2並踢至加時，但仍以總比數5比7出局，說明兩回合制下，作客弱隊並無甜頭可言。

 

　　多蒙特的輸波更具警示性，首回合主場2比0領先，本已建立優勢，但次回合作客阿特蘭大卻被4比1反勝，總比數3比4出局，同樣證明即使有多年淘汰賽經驗的球隊，作客還是一樣被動。

 

　　至於國米連續兩回合輸給波杜基林特，首回合1比3、次回合主場再負1比2，總比數2比5，則再次證明強隊雖有實力，但面對不熟悉的對手，有機會被反擊戰術克制。

 

阿仙奴強勢，主場無得輸；車路士飄忽，靠反擊偷雞

強隊的30次射門反而不及弱隊的7次射門，關鍵再與中門及轉化率；這在國米與祖記的次回合表現尤為明顯，即使強攻對手，不斷射門，但能創造的入球卻仍不及對手。

 

　　新制聯賽階段以單一聯賽榜取代傳統分組，增加對手多樣性與強強對碰的提早出現；表面上是「精彩提早上演」，實質上卻製造「強隊互耗效應」。

 

　　當豪門在聯賽階段更頻繁互碰，任何一場失分都可能把球隊的排名推離前八，落入附加賽；而中上游或黑馬球隊只要避免大敗、保持取分效率，便可能在豪門對攻中「漁人得利」。

 

　　新賽制不但令到爆冷風險增加，更常見的是不少強隊因為既要爭取本土錦標，又要搶奪歐聯晉級，主力頻頻作賽，未能休息，最終導致傷兵增加，戰力受損，對球隊、對球迷，都絕非好事。

 

　　歐聯十六強抽簽對賽即將進行，而新制淘汰賽抽籤機制下，已取消所謂「同國聯賽不對賽」的規則，亦容許與聯賽階段交手過的隊伍再相遇，強強對碰提早出現的概率自然上升。

 

　　例如曼城很大機會遇上皇馬、拜仁將會對陣阿仙奴等戲碼有機會在16強就上演，結果就是歐聯四強，甚至決賽可能由非傳統頂級球隊入圍，令最終的大戰觀賞性不斷降低。

 

　　回到英超焦點，上週預測阿仙奴作客熱刺有力全取三分，結果不但應驗，更以4–1大勝。

 

阿仙奴強勢，主場無得輸；車路士飄忽，靠反擊偷雞

從ESPN的技術統計可見，阿仙奴全場控球約60.1%，射門20次、射正7次，而熱刺只有6次射門、射正5次——整體主導權明顯在作客的阿仙奴手上。

 

　　更值得關注的是，阿仙奴4個四個入球皆為運動戰破門，證明槍手面對強隊，完全可以不靠定位球「偷雞」。這場勝利，不只是一場3分，而是一種訊號：阿仙奴在具有高壓力的賽事中，仍能把自身節奏踢出來。

 

　　阿仙奴現時以28戰61分位居榜首，曼城27戰56分緊隨其後，阿仙奴多踢一場下領先5分，在英超冠軍爭霸路上仍具優勢。

 

阿仙奴強勢，主場無得輸；車路士飄忽，靠反擊偷雞

英超官方在2月20日刊出「pundits」投票預測呈現「接近五五波」：11位受訪評論員中，6人看好阿仙奴奪冠，5人相信曼城可後上。這個現象反映，部分評論員仍對槍手領先後的穩定性存疑，同時對曼城以往多年後來居上有信心。

 

　　以賽程來看，曼城最後一戰將會在主場迎戰曼城，有可能是決定冠軍的最重要一場。維拉現時排第三，仍屬於實力較強的對手，曼城最後一輪對爭標隊伍絕無甜頭，要面對維拉而非一般中游對手，受益者自然可能是阿仙奴。

 

　　爭標很多時不在於「一定要贏」，而在於「關鍵六分波不輸」。對阿仙奴而言，最大關鍵是在33輪作客曼城的一役。只要能守住不敗，就等於把曼城最直接的追分希望打破，同時保留分差緩衝，令緊接的每一輪都變成阿仙奴在積分榜前先行一步。

 

　　結論上，按現時榜首形勢，阿仙奴仍然屬奪冠機率較高的一方：領先5分、失球更少、整體得失球差更佳。當然，爭標從來不會在2月底結束，但只要阿仙奴維持一場一場踢好、避免連續失分，便能把壓力轉移到曼城身上，穩住局面。

 

本周焦點

 

　　阿仙奴將在主場迎戰車路士，就狀態和士氣而言，阿仙奴剛在北倫敦打吡大勝一場，攻守節奏更完整；這場同樣是打吡，而且在主場作戰下，更容易踢出自己的節奏。

 

　　不過，車路士球員質素始終不差，特別是他們一旦在反擊或二次進攻找到空間，偷到一球並不意外。

 

　　合理的推演是阿仙奴主場贏面較大，但車路士有機會用個人能力或反擊完成破門，令比賽出現「兩隊都有波入」的可能。

 

阿仙奴強勢，主場無得輸；車路士飄忽，靠反擊偷雞

最後10次正式交手：阿仙奴 7勝3和0負，入22球、失9球；但看主場，最近4場（2026-02、2025-03、2024-04、2023-05）阿仙奴全勝，合計入10球、失1球。兩隊今季在聯賽杯曾經碰頭，結果兩回合都是槍手獲勝。

 

Tags:#阿仙奴#車路士#歐聯#足球
卡域克上任，曼聯主場博和；新兵有料到，曼城作客搶分
足球俱樂部
