澳門老夫子奇想之旅：跨越一個甲子的邀約，經典四格漫畫免費打卡

　　每一個人都有一套陪伴成長、反覆細看的漫畫，小時候最常看的，一定是無論是剪頭髪嘅髪型屋，或是看病的診所都必定有一本的《老夫子》，只要一本在手，自能讓小孩子乖乖坐定定；上星期的春節，我便去探了一下這位老朋友，在澳門新濠影滙迎來了一場《老夫子60周年奇想之旅》。

 

《老夫子60周年奇想之旅》特展，展期直至4月中。

 

跨越一個甲子的邀約；「我們每個人都是老夫子，即便平凡、愛發白日夢、卻如終保持那份純粹與堅毅。」

 

　　原來今年剛好是《老夫子》60年了，今次的周年特展，亦可說是向作者王澤致敬，就連第二代作者王澤亦親臨參觀；漫畫中那幾十年都著住同一套馬褂嘅阿伯，陪住幾代人成長，大家冇睇過都一定有聽過。但好多人都未必知，作者「王澤」，原名王家禧，當1964第一本單行本面世嘅時候，用了大仔嘅名為筆名，自此次後，同一個名，兩父子就共用了大半個世紀。

 

　　對於《老夫子》的最深印象，除了嗰件招牌衣著長衫馬褂，四格漫畫中貪小便宜的人格描繪、經常出現的求婚招牌動作，仲有另外兩個角色秦先生和大番薯，都為我的童年帶來無數歡笑聲，仲從中學識唔少四字成語㖭！今次嘅《老夫子60周年奇想之旅》，主題展覽便採用了四格漫畫元素，除展出不少四格漫畫手稿、互動拍照裝置，老夫子和秦先生、大番薯呢幾位老朋友會喺呢度與大家合照打卡。

 

展覽採用了四格漫畫元素，包括大量漫畫手稿和裝置。

 

舊封面和四格漫畫，甚具欣賞價值。

 

重點必到打卡位：

 

一.時光手稿珍藏館

 

　　可以說是展覽的重點區，呢度除可看到創作前的原稿、早期的創作工具等珍貴展品，更有人形原大的老夫子和大番薯裝置，特別是其中一個老夫子和大番薯一起遛狗過馬路的場景，背後便是老澳門的街景，打卡必到。在這個區域更有「老夫子報紙亭」，有一整套老夫子漫畫讓大家看個夠。

 

時光手稿珍藏館帶大家穿梭時空，回味與老夫子一同經歷的歡樂回憶。

 

就在時光手稿珍藏館入口處，便有這老夫子和大番薯的打卡點。

 

跟著老夫子一起走進時光隧道吧。

 

老夫子的招牌求婚動作，只要站在當中，你便是陳小姐了。

 

「老夫子報紙亭」，一整套老夫子漫畫讓大家看個夠。

 

這個老夫子和大番薯一起遛狗過馬路的場景，打卡必到。

 

二.漫「葡」街市

 

　　通過漫畫和場景相結合，當中加入大量澳門本土特色元素，例如杏仁餅、葡式蛋撻、水蟹粥、竹昇麵等立體裝置，讓老夫子這個經典角色融入其中。

 

漫「葡」街市，滿滿的澳門老街風情。

 

既然係街市，當然唔少得賣魚佬啦。

 

眾多澳門美食如免治牛肉飯和杏仁餅，老夫子均融入其中。

 

澳門茶檔，大番薯都嚟坐一下。

 

每度門後打開之後，都會見到各位經典角色人物。

 

三.60新出色畫廊

 

　　既然係百變老夫子，喺呢度展覽方亦嘗試打破框架，讓老夫子亦變得好玩起來，從經典的四格漫畫，變身撞色大膽的泡泡藝術（Pop Art），到意想不到跨界創作的多元風格，都可在此一一體驗。現場更設有穿越老夫子互動打卡，參觀者可自由選擇不同角色及造型，親身融入其中成為漫畫世界的一部分。

 

在60新出色畫廊，老夫子都變得好玩起來。

 

撞色大膽的Pop Art老夫子。

 

好玩的互動打卡。

 

甚受小孩子歡迎的拼圖環節，右上更有作者王澤參觀時留下的親筆簽名。

 

Crossover 造型的老夫子。

 

四.白日夢想家叮叮車

 

　　一架大型港式叮叮車，位於「妙想天開雜貨舖」旁，除了綠色叮叮裝置，其實就只有老夫子幾位角色的裝置，算是將和老夫子一樣，同樣代表了香港的特色帶來澳門。

 

白日夢想家叮叮車，位於「妙想天開雜貨舖」旁。

 

五. 妙想天開雜貨舖

 

　　雜貨舖所在與展覽並非同一位置，在新濠影滙一樓輕軌站入口處，由巨星酒廊步行過去大約5分鐘；老實說，屬於期間限定的雜貨舖，當中精品類別不算多，不外乎是T恤、名信片之類，但其中一張併合了數十張老夫子封面的貼紙卻甚得我心，還有一個以老夫子向陳小姐求婚的招牌動作為設計的匙扣，亦忍不住收入囊中；花數十塊買下的不只是一件紀念品，而是數十年的童年回憶。

 

 

妙想天開雜貨舖，賣的東西不多，打卡位倒不少。

 

懷舊味甚濃的封面貼紙。

 

這系列的名信片，風格超美的。

 

老夫子經典求婚鎖匙扣。

 

漫妙好時光：老夫子60周年奇想之旅

日期：即日至4 月12日

地址：澳門新濠影滙一樓巨星酒廊對面

營業時間：12nn-9pm 

費用：全免

 

妙想天開雜貨鋪

地址：澳門新濠影滙一樓輕軌站入口

星期一至四：12nn-8pm 

星期一至四：12nn-9pm

 

Tags:#漫畫#老夫子#展覽#王澤#澳門#新濠影滙#澳門旅遊
