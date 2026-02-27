歡迎回來

香港花展2026︱維園花展3 月20日開幕＋年度主題花紫羅蘭＋長者免費入場
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

香港花展2026︱維園花展3 月20日開幕＋年度主題花紫羅蘭＋長者免費入場

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:康文署

　　春天萬物充滿生機，一年一度的香港花卉展覽將於3 月20日至29日，一連十日於銅鑼灣維園舉行，今屆花展以紫羅蘭為主題花，並以「花語尋『香』— 細味城市特色」為主題，大家可於一片紫系花海打卡。入場費全費$14，優惠收費$7，星期一至星期五60歲或以上長者免費入場，各位老友記又多個春日免費好去處！

 

香港花展2026︱維園花展3 月20日開幕＋年度主題花紫羅蘭＋長者免費入場

 

　　香港花卉展覽今年吸引逾200個本地、內地及海外機構及團體參與，大家可參觀參展機構呈獻悉心栽培的盆栽、造型優美的花藝擺設及色彩繽紛的園景設計，亦是愛花之人及攝影發燒友年度盛會。

 

香港花展2026︱維園花展3 月20日開幕＋年度主題花紫羅蘭＋長者免費入場

 

　　今屆花展以紫羅蘭為主題花，並以「花語尋『香』— 細味城市特色」為主題。紫羅蘭幽香馥郁，色彩斑斕，在繁華都市一隅悄然綻放，完美融入富香港特色的園林景致。展覽期間，大會亦舉辦一連串教育與娛樂並重的活動，包括學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等。

 

香港花展2026︱維園花展3 月20日開幕＋年度主題花紫羅蘭＋長者免費入場

香港花展2026︱維園花展3 月20日開幕＋年度主題花紫羅蘭＋長者免費入場

 

　　香港花展入場費全費$14，優惠收費$7包括4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者（每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠）。星期一至星期五60歲或以上長者免費入場參觀，各位老友記又多個春日免費好去處，另外，殘疾人士及其照顧者免費參觀30人或以上的團體可享優惠收費（須一同進場）。

 

 

香港花展2026︱維園花展3 月20日開幕＋年度主題花紫羅蘭＋長者免費入場

 

香港花卉展覽

日期︰2026年3月20日至29日

時間：9am-9pm

地點：銅鑼灣香港維多利亞公園

入場費︰

　　•    全費$14

　　•    優惠收費$7（4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者（每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠）

星期一至星期五期間之入場優惠

　　•    60歲或以上長者免費參觀

　　•    殘疾人士及其照顧者免費參觀

　　•    （每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠）

　　•    30人或以上的團體可享優惠收費（須一同進場）

備註：康文署有權要求享有優惠收費或免費進場的人士出示以下相關證明文件，以供查核：

兒童或全日制學生：附相片之學生證或學生手冊

60歲或以上長者：香港身份證或由社會福利署簽發的長者咭

殘疾人士：由勞工及福利局簽發的｢殘疾人士登記證｣或社會福利署簽發的「傷殘津貼申請獲准通知書」及香港身份證

查詢： 2601 8260

https://www.hkflowershow.hk/tc/hkfs/2026/index.html

 

Tags:#銅鑼灣#紫羅蘭#免費入場#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#香港花展#維園#打卡熱點#香港好去處
