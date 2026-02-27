《天機試煉場》5大爆紅命理師：李素彬法事預約到2030，盧瑟妃泰國見面會，派提醒注意3月特別日子

歡迎回來

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　近期在Disney+推出的韓國綜藝節目《天機試煉場》成為全城熱話，節目集合了49位來自不同界別的命理專家比試洞悉天機的能力。各位命理專家有來自韓國薩滿巫師、塔羅占卜師、面相、腳掌相等，部分巫師、命理師談論度極高，更因這節目一炮而紅，做法事、批命等預約已排到2030年，亦有命理師設計應用程式幫人算命。

 

Read more：朴寶劍《鄉村魔髮師》溫柔為漁村長者剪髮，被讚最受矚目舒壓系神級綜藝

 

　　近年韓國推出的綜藝節目《黑白大廚》大受歡迎，而現正在Disney+熱播的《天機試煉場》，被形容為《黑白大廚》玄學版，節目內集結了 49 位來自不同領域的命理專家，從薩滿巫師、塔羅占卜師到四柱八字與面相分析師齊聚一堂，當中佔大多數是巫師，節目打開了各界別命理專家的神秘面紗，令觀眾大開眼界，更看到他們鮮為人知的個人生活，令觀眾看得入神。節目在Disney+逢星期三更新，現已播至第9集。

 

《天機試煉場》5位爆紅命理師│李素彬法事預約到2030，盧瑟妃泰國首辦見面會，派提醒注意3月特別日子

 

　　49位命理專家透過單人作賽、一對一對決及小組合作形式比試，大家用各自的方法去解開節目組準備的各種考驗題目，有命理專家以腳掌分析誰是富豪、有塔羅大師折解誰是韓國名牌大學生；又有巫師與巫師之間批命，看到部分巫師由5歲開始已經要接受天職等個人背景故事。觀眾們從不同比賽上對各位命理師了解更多，部分命理專家更憑此節目一炮而紅、名利雙收。

 

1.李素彬

 

《天機試煉場》5位爆紅命理師│李素彬法事預約到2030，盧瑟妃泰國首辦見面會，派提醒注意3月特別日子

 

　　被視為今個節目冠軍的26歲李素彬，其餘48位參賽的命理師亦視她為最強對手。李素彬擁有20年薩滿資歷，由6歲起有神靈感應，是典型的「母胎薩滿」，父母曾經一度阻止她成為巫師，發生多次離奇意外，最後仍然未能改變李素彬的命運。李素彬最為人津津樂道的是9歲時預言當紅歌手MC夢「未來要向很多人道歉」，結果MC夢爆出逃兵、非法取得藥物等重大爭議。據知，預約排期找李素彬做法事的人已去到2030年。

 

2.盧瑟妃

 

《天機試煉場》5位爆紅命理師│李素彬法事預約到2030，盧瑟妃泰國首辦見面會，派提醒注意3月特別日子

 

　　薩滿巫師之一的盧瑟妃，模特兒及網紅出身，後來當了巫師，雖然資歷不算深，但高顏值以及能力超高，使她深受觀眾歡迎。她成為節目首位出場的命理專家，外表高冷而且說話囂張。她不依賴鈴鐺或扇子等道具，純粹透過直覺讀取能量場與潛在訊息，而且準確度極高。她還準備於泰國舉行首個粉絲見面會，可見其受歡迎程度。

 

3.朴俊表

 

《天機試煉場》5位爆紅命理師│李素彬法事預約到2030，盧瑟妃泰國首辦見面會，派提醒注意3月特別日子

 

　　年紀最小只得18歲的朴俊表，5歳已對靈界有特別感應，他的資歷不低，能量感知與直覺判斷不輸很多前輩。性格坦率在節目內曾坦言討厭盧瑟紀，認為自己的神明受到侮辱，直接向氣場強大的盧瑟妃發起挑戰，過程中火藥味甚濃。不過當分組比賽時知道自己跟盧瑟紀答案一樣時，又開心得如小朋友跟對方擊掌。當巫師的路甚孤獨，他自稱並沒有朋友，平時靠打碟做DJ和跳舞找回自己的樂趣。

 

4.

 

《天機試煉場》5位爆紅命理師│李素彬法事預約到2030，盧瑟妃泰國首辦見面會，派提醒注意3月特別日子

 

　　冷靜而且高直覺四柱命盤精算師「派」，本身是電腦工程師，擁有工程師的敏銳分析邏輯與充足的命理常識，他擅長理性判斷人物性格、天賦強項與潛在運勢。他的商機能力也很高，節目播出期間已經活躍於社交平台，甚至以中、英文來出帖文及解答粉絲問題，由於很多人找他算命，他透露太多預約未能一一解答，目前正開發四柱命盤App，協助大家解答命理疑難，預計很快便會上架。

 

《天機試煉場》5位爆紅命理師│李素彬法事預約到2030，盧瑟妃泰國首辦見面會，派提醒注意3月特別日子

以上是派近日在社交平台提醒大家要注意節氣帖文。

　  　

 

5.雪花

 

《天機試煉場》5位爆紅命理師│李素彬法事預約到2030，盧瑟妃泰國首辦見面會，派提醒注意3月特別日子

 

　　打扮入時，而且被譽為節目內「超強女巫」的雪花，巫術年資不小，她說話直接，而且直白不修飾，帶有MZ世代的率真感而令她迅速爆紅。一對一對決中，她為對手算命時，一眼看穿對手「天命道士」的家庭困境，但也有溫柔一面，暖心為對方解決問題。雪花一生也是較孤單，她有預視未來的能力，曾多次預視到自己離世的畫面，講及身世時悲從中來流淚，不少觀眾特別憐惜她。

 

