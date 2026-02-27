向華強成立信託基金處理遺產：傳500億身家由新抱郭碧婷打理，不讓兩兒子躺平享福

向華強近日把家事公諸於世，主動談及家族資產安排，又再次掀起家庭風波。他在社交平台透露自己的家產分配意向，打算把財產納入家族信託基金統一管理，並由新抱郭碧婷協助打理，親解為何與太太陳嵐一分錢也不給兩兒子的原因，以及自爆與細仔向佑斷聯。

向華強與向太陳嵐育有兩兒子向佐及向佑，向佐跟郭碧婷婚後育有一子一女。之前有傳向華強身家逾500億港元，近日他突然在社交平台透露自己跟太太的家財分配意願，惹來大家起哄關注。向華強跟太太商量後，宣布資產將交由家族信托基金管理，並由大仔太太郭碧婷管理：「我有兩個兒子我不給（他們），跳過兩個兒子就給兩個孫仔，太太覺得兩個兒子不懂處理錢財，兒子好容易受騙，沒多久就會被騙走所有財產。」至於孫女，向華強就這樣說：「我常常問太太，她的珠寶之後會如何處理，她決定所有珠寶也留給孫女。」他認為成立信託基金，每月支付生活費給兩兒子，他們不會餓死便足夠。

向華強在影片內，表示對新抱郭碧婷十分信任，大讚對方很懂得理財。他要確定兩個孫兒也能得到良好教育，亦警告兩個兒子不能躺平享受生活。向華強與太太的計劃，原來並沒有事前告之兩個兒子，據知此舉令細仔向佑極度生氣，兩父子關係決裂似乎難以挽救。

向華強坦言跟細仔向佑並沒有聯絡，雖然向佑曾經主動要求見面，但向華強狠心拒絕，強硬表示兒子只能透過秘書轉告，並且講到明：「我沒有時間，我們不需要見面。」

以往，向太曾經承認對向佑過份寵愛，私下會補貼零用錢，而且長期資助細仔開舖頭做生意，之前援助向佑開咖啡店，最終失敗收場。她自嘲慈母多敗兒，自己也很後悔。向佑多年來事業不順，並且曾兩度闖禍涉及司法案件，2015年他在港涉毆打出租車司機案件，被控普通襲擊及刑事恐嚇等罪名，法院最終判處監禁約6個月。

大仔向佐曾跟李連杰拜師學藝和拍戲，亦在娛樂圈間中有工作，近年愛突出打扮，充滿個性的衣着令人咋舌，2019年與郭碧婷結婚，婚後育有一仔一女。郭碧婷與向佐以往常相隔異地生活，外間曾揣測二人婚人破裂，不過郭碧婷受訪時大方透露深得奶奶支持：「婚前我已經坦白講，很喜歡在台灣生活，婆家沒有迫我，也很接受我的意願。」她還否認堅持獨立養子女，她說：「不會呀，婆婆（向太）他們有給我很多錢錢。」如今打算把遺產由新抱監管，可見向華強和向太對她的信任。