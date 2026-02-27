歡迎回來

理財智慧

稻草富翁的交換之道

財智談
陳家揚
財智談

　　聽過一個日本寓言《稻草富翁》，原名「わらしべ長者」（Warashibe Chōja），是常見於課本與繪本、關於累積交換的著名故事。故事講一個窮人，按上天指引撿起一根稻草，沒有丟掉。稻草換橘子，橘子換布，布換馬，馬換土地，最後成為富翁。故事看似神奇，其實貼地得很。我認為最動人之處，在於過程，而非結局。

 

稻草富翁的交換之道

 

　　故事有一個關鍵伏筆——他從來沒有急於變現。反觀現實，不少人卻急於求穩。稻草若只換一餐飯，故事早已完結。正因為主角願意延遲滿足，價值才得以逐步釋放。

 

　　更重要是，交換未必每次都成功，但他願意承擔交換的風險。馬可能會死，布料可能浪費；但若馬康復，牠便能替人工作。讓資產為自己工作，而非急於鎖定安全，往往正是長期累積成果的分水嶺。

 

　　回想自己初入行做研究分析員時，我也常覺資源不足。後來才明白，猶豫與抱怨，無法把稻草轉化為價值。唯有把眼前工作做好，讓每一次輸出成為下一次機會。

 

　　投資理財亦是如此。有人盲目撈底投機，也有人苦待所謂完美時機，兩者其實都容易停滯不前。真正可行的，往往是那些最貼近現實的小步行動，例如強積金自願供款、小額定投、建立緊急儲備。看似不性感，卻正是讓複利發生的基礎。

 

　　與一些講求命運轉折典故不同，在累積交換這個主題上，稻草富翁的結構更為清晰。每次重讀，我都有當頭棒喝之感——它所談的，其實不是運氣，而是價值如何在一次次交換中被逐步放大，其寓意亦與富商李嘉誠曾提及的一元哲學有幾分相似。

 

　　現今社會物質條件較從前充裕，學校鼓勵小朋友談夢想與目標，卻較少教他們如何從手上稻草開始。然而時間從不等人，關鍵不在於說得多遠，而在於把眼前事情穩定完成；只有把一件事做好，才有可能轉化成下一個機會。

 

　　很多人以為致富要靠大機會，但更多時候，轉折往往始於那根不起眼的稻草。我遠未稱得上富裕，只提醒自己不要因嫌棄稻草而停步，與諸君共勉。

Tags:#累積財富#寓言#交換#創造價值#延遲滿足#承擔風險#資產利用#財務規劃#複利回報#創造財富#機會#稻草富翁#財智談
