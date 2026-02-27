Samsung Galaxy S26系列登場：年度旗艦手機整合Perplexity AI體驗

Samsung正式發表新一代產品陣容，包括Galaxy S26系列、Galaxy Buds4系列及Galaxy Book6系列，全面以AI生態為核心，打造更主動、更直觀的智能體驗。其中，Galaxy S26系列作為今次焦點，標誌手機正式邁入「AI拍檔」時代。

Galaxy S26系列包括有Galaxy S26、Galaxy S26+及Galaxy S26 Ultra，以Agentic AI為核心，讓手機由被動工具進化為可「聽到做到」的智能助手。透過整合Bixby及Perplexity，用戶只需一句「Hey Plex」即可完成跨應用任務，甚至可透過鏡頭或畫面內容即時分析並執行操作。

Galaxy 26系列分別有Galaxy S26、Galaxy S26+及Galaxy S26 Ultra三款，它們主要分別是熒幕尺吋的不同。

主鏡頭的數量也有不同，當中最左方的Galaxy S26 Ultra就搭載了四個鏡頭。

在系統層面整合了Bixby及Perplexity，可利用AI完成跨應用任務。

Galaxy S26系列搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy處理器，CPU、GPU及NPU性能分別提升19%、24%及39%，專為AI運算而設。配合升級Vapor Chamber散熱系統，即使長時間高負載使用仍可保持穩定表現。

Galaxy S26 Ultra最特咂的地方，是加入全球首創Privacy Display，透過熒幕像素控制視角來防止旁人偷看。

Galaxy S26 Ultra保留了S-Pen手寫操作。

系列中最高階的Galaxy S26 Ultra配備2億像素主鏡及更大光圈，配合AI ISP及升級黑夜亮攝功能，低光拍攝能力顯著提升；同時加入Super Steady水平鎖定功能，提升影片穩定性。AI亦全面融入編輯流程，用戶可透過自然語言修改相片內容，甚至生成缺失畫面。此外，Galaxy S26 Ultra更加入全球首創Privacy Display，透過熒幕像素控制視角來防止旁人偷看，同時配合Samsung Knox及AI安全機制，全面提升私隱保障。

主打Hi-Fi音質與AI操控

作為延伸體驗，Galaxy Buds4系列同步推出，主打Hi-Fi音質與AI操控，採用全新刀刃式外形，結合人體工學貼合，透過大量耳形數據分析打造更穩固且舒適的佩戴體驗。整個系列分別有Galaxy Buds4與Galaxy Buds4 Pro，支援24-bit音訊及自適應降噪，能按環境自動調整聲音。Galaxy Buds4系列進一步強化AI整合，支援語音啟動Bixby、Gemini及Perplexity。採用入耳式設計的Galaxy Buds4 Pro更可透過頭部動作控制通話與操作，實現真正免提互動。

Galaxy Buds4採用半入耳設計，提供黑白兩色選擇。

Galaxy Buds4 Pro採用入耳式設計，更可透過頭部動作控制通話與操作，實現真正免提互動。

強效筆記本電腦

Galaxy Book6系列筆記本電腦涵蓋Galaxy Book6、Galaxy Book6 Pro及Galaxy Book6 Ultra三款型號，主打高效能與AI生產力體驗。系列採用Intel Core Ultra Series 3處理器（18A製程），CPU性能較上一代提升超過60%，並內置高達50 TOPS的NPU算力，可高效處理AI任務。當中Galaxy Book6 Ultra更配備NVIDIA RTX 50系列顯示卡，進一步強化影像創作及多媒體處理能力。設計方面，三款機型均採用纖薄機身與高質Dynamic AMOLED 2X顯示屏，並支援長達30小時續航。同時配合Galaxy AI及跨裝置功能，可連接手機與平板實現高效的多工操作與無縫工作體驗。

Galaxy Book6 Ultra與Galaxy Book6擁有相同的外觀。

最高規格的Galaxy Book6 Ultra內置NVIDIA RTX 5070顯示卡，提供強勁的顯示效能。

Galaxy S26系列、Galaxy Buds4系列及Galaxy Book6系列即日起至3月10日預售，並將於3月11日正式開售。定價方面，Galaxy S26系列售$6,898起、Galaxy S26+售$8,598起、Galaxy S26 Ultra售$10,198起；Galaxy Buds4售價為$1,398，Pro版本為$1,998；而Galaxy Book6系列則由HK$8,380至HK$24,580不等，視乎硬件配置而定。 在預售期間，Samsung亦為Galaxy S26系列提供容量升級、Trade-in及跨產品組合優惠，提升整體入手吸引力。