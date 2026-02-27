音樂創作平民化！Google Lyria 3一鍵生成30秒歌曲，填詞＋作曲＋演唱全包辦，如何重塑創意產業未來版圖？

如果單憑一張日落照片，即能在幾秒內轉化為一段扣人心弦的旋律，這將如何徹底解放人類的創意邊界？Google推出音樂生成模型Lyria 3，不僅是一次AI技術演進，更預示著「創意平權」時代的降臨，讓音樂創作不再受限於樂理知識或高昂製作成本，任何人都可以創作出表達自己情感的樂曲。究竟Lyria 3的誕生將對唱片公司、甚至整個創意產業帶來甚麼影響？

輸入提示詞或影像免費生成樂曲

在Google Gemini平台上，大家只開啟「Create Music」工具，即可啟動Lyria 3模型。根據用戶輸入的提示詞、照片、甚或短片，在幾秒內就可以免費生成一段時長30 秒、曲詞兼備、有人聲演唱的音樂作品。這意味著 AI 不再是生硬地匹配關鍵字，而是能「讀懂」提示詞或影像中的情緒氛圍。例如，上傳一張日落照片，Lyria 3 能捕捉其視覺上的溫暖與寂寥，轉化為融合深情的抒情歌，試圖捕捉夕陽餘暉下那種光影交錯的惆悵感。

相較於前代模型，Lyria 3 實現了對節拍、人聲風格等音樂元素的精細控制。用戶甚至可以下達如「懷舊、為媽媽創作、帶有溫馨回憶的爵士樂風格」這類極其具體的指示，讓模型能精準地將歌詞與旋律進行適配。為了完成「全自動創作」的最後一哩路，Google 為Lyria 3引入 Nano Banana 圖像生成模型。每首生成的曲目都會自動配置一張音樂專輯封面（Cover Art），以便用戶隨時分享到社交平台。

為了進一步鞏固優勢，Google 在 Lyria 3 發布後，隨即收購由 Google 前工程師創立的 AI 音樂平台 ProducerAI（原名 Riffusion）。這次收購將 ProducerAI 的「Spaces」功能（允許藝術家以提示詞創造全新樂器與音效）整合進 Google Labs，意圖將 Lyria 從單純的「玩具」提升為專業的「工具」。

進入Google Gemini平台後，只開啟「Create Music」工具，即會顯示多種創作曲風以供選擇。（圖片來源：翻攝Gemini平台）

Gemini Lyria 3不但可以文字轉音樂，還可以透過上傳照片或短片來生成歌曲，並配有由Nano Banana產製的音樂專輯封面。（圖片來源：Google官網）

音樂嵌入 SynthID掃除法律障礙

版權問題一直是AI賽道上的最大障礙，AI 音樂創作平台Suno和Udio現已深陷法律泥沼。索尼（Sony）、環球（Universal）、華納（Warner）三大唱片業巨頭以訓練數據侵權為由提起訴訟，指控這些平台在未獲授權的情況下，大量使用受版權保護的音樂來訓練模型，甚至能生成高度相似知名歌手聲音的內容。雖然華納後來與Suno達成和解，環球與Udio也簽署協議，但整場官司過程所帶來的聲譽損耗和法律成本，至今仍是業界警示。

於是，Google選擇了一條看起來更謹慎、也更費工夫的發展路徑。所有由 Lyria 3 生成的音樂，均強制嵌入 SynthID 數碼水印。這種水印對人耳不可感知，但即使經過 MP3 壓縮、變速或添加背景雜聲，AI演算法仍能追蹤其來源。

Google表示，Lyria 3生成的所有樂曲目都會嵌入不易察覺的SynthID水印，以便外界檢測音樂是否由AI創作或編輯。（圖片來源：翻攝Google官方YouTube影片）

同時，Google 建立了嚴格的過濾機制。如果用戶要求「創作一段周杰倫風格的歌曲」，系統會僅將其視為「廣義創意靈感」，生成具有類似鋼琴流行特徵的原創旋律，而絕不會直接挪用其音色或標誌性旋律。Lyria 3 的訓練數據主要來自 YouTube 擁有合法權限的音樂內容；這種「在圍牆內創作」的策略，雖然限制了模型取樣的多元性，但卻為其商業化掃除法律障礙。

串流平台加快引入音樂創作功能

這場變革對科技產業與音樂行業的影響是全方位的。對YouTubers而言，可以透過 YouTube 的 Dream Track 功能，利用Lyria 3 快速為 Shorts 短視頻製作高質、低成本、且無版權風險的背景音樂，可說是最大的受惠者。雖然 Google 強調 Lyria 3是「創意副駕駛」而非取代者，但音樂的門檻被拉到只要懂得寫字或說話，就能夠生成一首音樂，那些依靠授權配樂維生的獨立音樂人，其生存空間將被大幅壓縮。

至於Spotify、Apple Music等音樂串流平台，可能被迫從「內容分發平台」轉型為「創作與策展一體化平台」。長久以來，Spotify與Apple Music扮演著音樂圖書館的角色：唱片公司或獨立音樂人將作品上傳，平台透過演算法將這些作品推薦給聽眾。

時至今日，音樂不再只是用來「聽」的，更多是拿來「用」的：自媒體創作者在拍攝影片後，需要加入背景配樂，才可以發布為YouTube Shorts 、Instagram Stories或TikTok短視頻。然而，當這些創作者可以利用Lyria 3直接生成想要的音樂，以後就不用再要去 Spotify 找配樂了。因此，串流平台必需提供音樂創作功能（如AI 生成、混音、片段裁剪），否則將會失去這群「創作型消費者」（Prosumers）。

譬如Spotify 正在測試的 AI 混音功能，容許用戶調整歌曲的節拍或疊加效果。蘋果（Apple）也宣布在 iOS 26.4 測試版中推出「Playlist Playground」功能，讓用戶透過提示詞，在 Apple Music 中生成包含 25 首歌曲的播放列表，並自動產製封面圖片，讓用戶在「消費內容」的同時也在「創造體驗」。

筆者把一張日落照片上傳到Gemini Lyria 3，再輸入簡單的提示詞，只需幾秒鐘即可生成一首30秒的抒情歌與音樂專輯封面。（圖片來源：翻攝Gemini平台）

Google塑造「負責任合作」敘事

目前唱片公司採取的策略，則是嘗試在抵制與擁抱之間尋找商業化的平衡點。環球、華納與AI音樂創作平台相繼簽署協議，顯示這些巨頭已意識到「對抗不如收編」，開始探索如何從AI音樂的商業版圖中分一杯羹——無論是通過版稅安排、訓練數據授權，還是直接入股相關公司。

有鑑於此，Google主動建構「負責任合作」的姿態，強調「自2023年便與音樂行業持續合作」、「對版權極為謹慎」、「訓練數據獲合法授權」、以及「鼓勵原創而非模仿」。此舉旨在告訴唱片公司：我們願意談，而你們亦需要我們。Google手握YouTube這個全球最大音樂消費平台，掌握著音樂人和版權方的重要分發渠道；同時，Gemini平台上有7.5億用戶，代表著高曝光率和授權機會。

在這個前提下，Google塑造與音樂產業「負責任合作」的敘事，實際上是在談判前先定下框架：這不是「受害者對抗加害者」的對立關係，而是「共同探索商業模式」的夥伴關係。這種框架對Google極為有利，讓版權方從「索取賠償的原告」，轉變為「尋求分潤的合作夥伴」，而後者的議價起點，遠比前者要低得多。

Google 的這盤大棋，表面上是為 Gemini 平台增加一個新功能，實則是在構建一個從「視覺輸入 -> AI 生成 -> 社交分享 -> 合規驗證」的閉環，進一步擴大其AI版圖。