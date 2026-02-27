歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」
美食情報

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:Katty Wu

　　很多香港人喜歡喝咖啡，但喜歡喝茶的人都不少，尤其是日本抹茶。在香港找一家好的咖啡店，不難，但找一家好喝的日本抹茶店，就不易。這間新開的抹茶店「Aokomi 若葉 込み」，雖然不是日本的「過江龍」，但店主Joey對自家出品的味道及質素，我覺得比不少日本抹茶店更嚴謹！單憑店內放有一座將碾茶新鮮研磨至抹茶粉的石磨，就知道Joey非常執著，「對茶葉新鮮程度絕不妥協」，就是Aokomi其中一個品牌宗旨。

 

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

位於西營盤第一街的「Aokomi 若葉 込み」。非港島區的朋友，別被「西營盤」三個字嚇怕，由地鐵站出口行一分鐘就到，比起由中環站行上蘭桂坊還要近！（攝影：Katty）

 

　　踏入店內，即被濃濃的抹茶香氣吸引著，這個味道，就只有在京都宇治體驗過。（就算在京都，都很少抹茶店會有石磨新鮮即磨抹茶粉！）別以為在香港實現將碾茶（即製作抹茶的原料茶葉）新鮮研磨至抹茶，是一件很簡單的事，濕度與溫度的控制非常嚴格，並由專人全程監控，確保質素的穩定性。另外，石磨以極慢的速度將茶葉磨成僅5至10微米的幼細粉末，最大限度地保留茶葉的香氣與養分，每小時僅能生產30至50克茶粉，是真正的慢工出細貨！

 

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

客人可以透過店內的玻璃，看到磨抹茶粉的過程，那個帶點苦澀的茶香味，抹茶控一定迷上！（攝影：Katty）

 

　　Aokomi選用的碾茶均直接由宇治茶園購入，更只挑選「首次採摘」（first harvest）的碾茶用作研磨抹茶，是味道馥郁的頂級茶葉，而多款抹茶飲品均以「單一品種」（single cultivar）抹茶為主選。想品嘗最純粹的抹茶風味，必定要試以傳統手法沖泡的「濃茶」或「薄茶」，開業期間共有3款單一品種抹茶作為「薄茶」的選擇，當然全部都是即點即製，更可以近距離看到刷抹茶的過程。

 

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

店主Joey大部分時候都會親自落手為客人刷抹茶。（攝影：Katty）

 

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

抹．Straight（薄茶）$68／$85／$115

店內有3款不同口味的單一品種抹茶，客人可以隨個人喜好選擇。（攝影：Katty）

 

　　喜歡抹茶的朋友，我會建議大家挑戰重口味的「濃茶」，同樣的刷抹茶方法，但加非常非常少的水，用茶匙一啖一啖吃，新鮮的抹茶甘香又點苦澀的味道直撃味蕾。Joey提醒，先吃濃茶，之後再吃一啖附送的朱古力，再吃濃茶，味道有截然不同，十分有趣！最後再請店員為你加入熱水至茶碗中，把濃茶「開稀」，喝下去，又是另一番滋味！這個「一茶三吃」的喝法，我還是第一次體驗到，很有新鮮感。

 

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

濃．Velvet（濃茶）$120

香濃的抹茶完完全全掛在茶碗上，顏色如翡翠般漂亮，抹茶控必試！（攝影：Katty）

 

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

第一次用茶匙「吃」抹茶，更要是由新鮮研磨的抹茶粉製成的抹茶，甘香濃厚。（攝影：Katty）

 

　　至於很多香港人喜歡的「抹茶拿鐵」，Aokomi以自家拼配的「Komi」抹茶調成茶底，亦將不定期推出以單一品種抹茶作基調的抹茶鮮奶。這裏的「抹茶拿鐵」可以自選燕麥奶或鮮奶，不過Joey覺得燕麥奶風味較佳。

 

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

熱抹茶拿鐵 $65

 

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

凍抹茶拿鐵 $68

 

　　店內還有多款很有特色的茶飲，包括「草莓抹茶卡布奇諾」、冷萃「手摘み碾茶」，以及靈感來自美式咖啡（Americano）的「抹茶美式」，須預先以碾茶泡製有茶味的水，再以此水混合濃郁茶膽。當中，我最喜歡是凍草莓抹茶Cappuccino。牛奶先以士多啤梨浸泡，再以先進的奶泡機注入特別調教的空氣比例，混入抹茶後質感豐盈，更有像忌廉一般如絲幼滑的細膩口感，抹茶的甘與士多啤梨的酸甜配合得非常好，誰也不會搶過誰的風頭，牛奶的口感亦不會太heavy，很容易令人喝上癮！

 

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

草莓抹茶卡布奇諾 熱$60／凍$62

別被它的賣相欺騙，除了抹茶味，亦有很重的士多啤梨的味，口感幼滑，很有驚喜！（攝影：Katty）

 

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

冷萃「手摘み碾茶」 $72

 

　　除了抹茶，焙茶亦有不少支持者。日本宇治的茶農均會活用整棵茶樹，例如他們日常飲用的焙茶梗 (Kuki
Hojicha)──以茶樹主莖部位製成的茶飲，帶有煙燻香氣。Aokomi將這種「莖焙茶」列入餐牌，正出於對農夫的尊重及堅持活用整棵植物的原則，向茶藝傳統致敬之同時，宣掦可持續性發展的重要性。另一款焙茶飲品，是純素「焙茶燕麥奶」，以燕麥奶浸泡焙茶16至18小時，味道與別不同。

 

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

熱萃「莖焙茶」 $65
 

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

焙茶燕麥奶 $58

 

　　除了抹茶飲品，Aokomi亦有供應一系列抹茶美食。大家以為抹茶店的食物，就一定是抹茶芭菲或抹茶roll cake，這裏的menu非常獨特，Joey笑說她把自己喜歡的東西放進去！主打是「碾茶開心果醬酸種麵包」，特別選用西西里開心果配上碾茶及一點點鹽去製成開心果醬，味道非常濃郁，完全感受到店主毫不吝嗇地使用開心果，如果你開心果fans，一定要試試這個，我會給它100分滿分！

 

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

碾茶開心果醬酸種麵包 $105

 

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

絲滑抹茶布丁 $42

 

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

抹茶阿芙佳朵（w/白玉） $85

 

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

店主Joey其實還有另一個身份──舞台劇演員，茶店的中央就是她的舞台，讓客人可以欣賞她製作抹茶的樣子。（攝影：Katty）

 

Aokomi 若葉込み

地址：西營盤第一街8號縉城峰地下3號店

營業時間：星期三至五 9am–5pm；星期六及日 11am–5pm；逢星期一及二休息

IG：https://www.instagram.com/aokomi.matcha/

 

Tags:#美食情報#AokomiMatcha#若葉抹茶#抹茶cafe#抹茶甜品#西營盤美食#西營盤cafe#新店
Add a comment ...Add a comment ...
情人節優惠︱美心蛋糕早鳥83折＋$99換購香皂花，A-1 Bakery網購蛋糕送優惠券
更多搵食地圖文章
情人節優惠︱美心蛋糕早鳥83折＋$99換購香皂花，A-1 Bakery網購蛋糕送優惠券

投票區

政府發表財政預算案2026
180
|
2

你是否滿意新一份財政預算案？

非常滿意
6%
滿意
17%
一般
17%
不滿意
25%
非常不滿意
35%
無意見
0%
投票期：2026-02-25 ~ 2026-03-25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處