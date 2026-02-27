新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」

很多香港人喜歡喝咖啡，但喜歡喝茶的人都不少，尤其是日本抹茶。在香港找一家好的咖啡店，不難，但找一家好喝的日本抹茶店，就不易。這間新開的抹茶店「Aokomi 若葉 込み」，雖然不是日本的「過江龍」，但店主Joey對自家出品的味道及質素，我覺得比不少日本抹茶店更嚴謹！單憑店內放有一座將碾茶新鮮研磨至抹茶粉的石磨，就知道Joey非常執著，「對茶葉新鮮程度絕不妥協」，就是Aokomi其中一個品牌宗旨。

位於西營盤第一街的「Aokomi 若葉 込み」。非港島區的朋友，別被「西營盤」三個字嚇怕，由地鐵站出口行一分鐘就到，比起由中環站行上蘭桂坊還要近！（攝影：Katty）

踏入店內，即被濃濃的抹茶香氣吸引著，這個味道，就只有在京都宇治體驗過。（就算在京都，都很少抹茶店會有石磨新鮮即磨抹茶粉！）別以為在香港實現將碾茶（即製作抹茶的原料茶葉）新鮮研磨至抹茶，是一件很簡單的事，濕度與溫度的控制非常嚴格，並由專人全程監控，確保質素的穩定性。另外，石磨以極慢的速度將茶葉磨成僅5至10微米的幼細粉末，最大限度地保留茶葉的香氣與養分，每小時僅能生產30至50克茶粉，是真正的慢工出細貨！

客人可以透過店內的玻璃，看到磨抹茶粉的過程，那個帶點苦澀的茶香味，抹茶控一定迷上！（攝影：Katty）

Aokomi選用的碾茶均直接由宇治茶園購入，更只挑選「首次採摘」（first harvest）的碾茶用作研磨抹茶，是味道馥郁的頂級茶葉，而多款抹茶飲品均以「單一品種」（single cultivar）抹茶為主選。想品嘗最純粹的抹茶風味，必定要試以傳統手法沖泡的「濃茶」或「薄茶」，開業期間共有3款單一品種抹茶作為「薄茶」的選擇，當然全部都是即點即製，更可以近距離看到刷抹茶的過程。

店主Joey大部分時候都會親自落手為客人刷抹茶。（攝影：Katty）

抹．Straight（薄茶）$68／$85／$115

店內有3款不同口味的單一品種抹茶，客人可以隨個人喜好選擇。（攝影：Katty）

喜歡抹茶的朋友，我會建議大家挑戰重口味的「濃茶」，同樣的刷抹茶方法，但加非常非常少的水，用茶匙一啖一啖吃，新鮮的抹茶甘香又點苦澀的味道直撃味蕾。Joey提醒，先吃濃茶，之後再吃一啖附送的朱古力，再吃濃茶，味道有截然不同，十分有趣！最後再請店員為你加入熱水至茶碗中，把濃茶「開稀」，喝下去，又是另一番滋味！這個「一茶三吃」的喝法，我還是第一次體驗到，很有新鮮感。

濃．Velvet（濃茶）$120

香濃的抹茶完完全全掛在茶碗上，顏色如翡翠般漂亮，抹茶控必試！（攝影：Katty）

第一次用茶匙「吃」抹茶，更要是由新鮮研磨的抹茶粉製成的抹茶，甘香濃厚。（攝影：Katty）

至於很多香港人喜歡的「抹茶拿鐵」，Aokomi以自家拼配的「Komi」抹茶調成茶底，亦將不定期推出以單一品種抹茶作基調的抹茶鮮奶。這裏的「抹茶拿鐵」可以自選燕麥奶或鮮奶，不過Joey覺得燕麥奶風味較佳。

熱抹茶拿鐵 $65

凍抹茶拿鐵 $68

店內還有多款很有特色的茶飲，包括「草莓抹茶卡布奇諾」、冷萃「手摘み碾茶」，以及靈感來自美式咖啡（Americano）的「抹茶美式」，須預先以碾茶泡製有茶味的水，再以此水混合濃郁茶膽。當中，我最喜歡是凍草莓抹茶Cappuccino。牛奶先以士多啤梨浸泡，再以先進的奶泡機注入特別調教的空氣比例，混入抹茶後質感豐盈，更有像忌廉一般如絲幼滑的細膩口感，抹茶的甘與士多啤梨的酸甜配合得非常好，誰也不會搶過誰的風頭，牛奶的口感亦不會太heavy，很容易令人喝上癮！

草莓抹茶卡布奇諾 熱$60／凍$62

別被它的賣相欺騙，除了抹茶味，亦有很重的士多啤梨的味，口感幼滑，很有驚喜！（攝影：Katty）

冷萃「手摘み碾茶」 $72

除了抹茶，焙茶亦有不少支持者。日本宇治的茶農均會活用整棵茶樹，例如他們日常飲用的焙茶梗 (Kuki

Hojicha)──以茶樹主莖部位製成的茶飲，帶有煙燻香氣。Aokomi將這種「莖焙茶」列入餐牌，正出於對農夫的尊重及堅持活用整棵植物的原則，向茶藝傳統致敬之同時，宣掦可持續性發展的重要性。另一款焙茶飲品，是純素「焙茶燕麥奶」，以燕麥奶浸泡焙茶16至18小時，味道與別不同。

熱萃「莖焙茶」 $65



焙茶燕麥奶 $58

除了抹茶飲品，Aokomi亦有供應一系列抹茶美食。大家以為抹茶店的食物，就一定是抹茶芭菲或抹茶roll cake，這裏的menu非常獨特，Joey笑說她把自己喜歡的東西放進去！主打是「碾茶開心果醬酸種麵包」，特別選用西西里開心果配上碾茶及一點點鹽去製成開心果醬，味道非常濃郁，完全感受到店主毫不吝嗇地使用開心果，如果你開心果fans，一定要試試這個，我會給它100分滿分！

碾茶開心果醬酸種麵包 $105

絲滑抹茶布丁 $42

抹茶阿芙佳朵（w/白玉） $85

店主Joey其實還有另一個身份──舞台劇演員，茶店的中央就是她的舞台，讓客人可以欣賞她製作抹茶的樣子。（攝影：Katty）

Aokomi 若葉込み

地址：西營盤第一街8號縉城峰地下3號店

營業時間：星期三至五 9am–5pm；星期六及日 11am–5pm；逢星期一及二休息

IG：https://www.instagram.com/aokomi.matcha/