歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
三月
沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團 沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團
展覽 親子活動
沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團
推介度：
07/03/2026
03
三月
亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季 亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季
展覽 文化藝術
亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季
推介度：
03/03/2026 - 06/03/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85折
美食情報
美食優惠

IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85折

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:IKEA

　　IKEA黑白甜品系列新登場！今個3 月香港IKEA餐廳及美食站獨家推出11款黑白甜品，黑芝麻、豆腐、椰子控fans選擇多多，包括特濃黑芝麻撻、椰子咖央撻、豆腐布甸、黑芝麻糊、流心牛角包及蛋糕等等，最平只需$9.9就歎到。除此之外，yuu會員於指定香港IKEA瑞典餐廳惠顧3月指定菜式可享 85 折優惠。

 

　　首先推介特濃黑芝麻撻和椰子咖央撻，前者濃郁、帶有焙烤香氣的黑芝麻風味，口感層次豐富；後者甜而不膩，帶有斑蘭葉香氣和椰奶香。布甸fans一定要試口感細膩滑順的豆腐布甸，特濃黑芝麻布甸則帶有芝麻味濃郁，口感稠密細膩。

 

IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85 折

特濃黑芝麻撻$9.9

 

IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85 折

椰子咖央撻$9.9

 

IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85 折

豆腐布甸$13

 

IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85 折

特濃黑芝麻布甸$13

 

　　四款全新口味蛋糕包括清新淡雅的豆腐慕絲蛋糕，奶香十足的牛奶糖慕絲蛋糕，喜歡黑芝麻口味可以揀黑芝麻慕絲蛋糕及黑芝麻巴斯克蛋糕。

 

IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85 折

豆腐慕絲蛋糕$29.9
 

IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85 折

牛奶糖慕絲蛋糕$29.9
 

IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85 折

黑芝麻慕絲蛋糕$29.9
 

IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85 折

黑芝麻巴斯克蛋糕$29.9

 

　　黑芝麻甜品愛好者仲可以揀口感鬆軟的黑芝麻蛋卷，有滿滿黑芝麻餡的黑芝麻流心牛角包，中式甜品黑芝麻糊口感細膩滑，是滋潤養顏之選。
 

IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85 折

黑芝麻蛋卷$9.9
 

IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85 折

黑芝麻流心牛角包$19.9

 

IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85 折

 

　　黑白美食主題美食還有焗白咖喱雞球麵包盅，以金黃酥脆的麵包盅盛載著白咖喱汁配上嫩滑雞球，每一口滿溢著椰香與咖喱的層次風味。海鮮墨魚汁意粉配龍蝦汁，則以醇黑的墨魚汁意粉搭配濃郁的龍蝦汁，再加入海蝦、帆立貝及鯰魚足料食材。除此之外，大蝦牛油果芒果羽衣甘藍沙律清新怡人，海蝦的彈牙配搭羽衣甘藍的爽脆，再點綴以牛油果的綿密與芒果的香甜，健康之選。

 

　　3 月 1 日至 3 月 31 日yuu會員，指定香港IKEA瑞典餐廳（只限九龍灣､沙田及荃灣之瑞典餐廳）惠顧3月指定菜式即可享85折優惠。
 

IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85 折

焗白咖喱雞球麵包盅HKD $59

 

IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85 折

海鮮墨魚汁意粉配龍蝦汁HKD $53
 

IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85 折

大蝦牛油果芒果羽衣甘藍沙律HKD $49

 

ikea.com.hk

 

Tags:#美食#美食優惠#美食情報#IKEA
Add a comment ...Add a comment ...
美食優惠︱7仔燒賣魚蛋$18/15粒＋超羣千層酥皮蛋撻$9/件＋麻糬波波$1
更多搵食地圖文章
美食優惠︱7仔燒賣魚蛋$18/15粒＋超羣千層酥皮蛋撻$9/件＋麻糬波波$1

投票區

美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
192
|
1

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

45%
不會
40%
難講
15%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處