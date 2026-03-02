IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85折

IKEA黑白甜品系列新登場！今個3 月香港IKEA餐廳及美食站獨家推出11款黑白甜品，黑芝麻、豆腐、椰子控fans選擇多多，包括特濃黑芝麻撻、椰子咖央撻、豆腐布甸、黑芝麻糊、流心牛角包及蛋糕等等，最平只需$9.9就歎到。除此之外，yuu會員於指定香港IKEA瑞典餐廳惠顧3月指定菜式可享 85 折優惠。

首先推介特濃黑芝麻撻和椰子咖央撻，前者濃郁、帶有焙烤香氣的黑芝麻風味，口感層次豐富；後者甜而不膩，帶有斑蘭葉香氣和椰奶香。布甸fans一定要試口感細膩滑順的豆腐布甸，特濃黑芝麻布甸則帶有芝麻味濃郁，口感稠密細膩。

特濃黑芝麻撻$9.9

椰子咖央撻$9.9

豆腐布甸$13

特濃黑芝麻布甸$13

四款全新口味蛋糕包括清新淡雅的豆腐慕絲蛋糕，奶香十足的牛奶糖慕絲蛋糕，喜歡黑芝麻口味可以揀黑芝麻慕絲蛋糕及黑芝麻巴斯克蛋糕。

豆腐慕絲蛋糕$29.9



牛奶糖慕絲蛋糕$29.9



黑芝麻慕絲蛋糕$29.9



黑芝麻巴斯克蛋糕$29.9

黑芝麻甜品愛好者仲可以揀口感鬆軟的黑芝麻蛋卷，有滿滿黑芝麻餡的黑芝麻流心牛角包，中式甜品黑芝麻糊口感細膩滑，是滋潤養顏之選。



黑芝麻蛋卷$9.9



黑芝麻流心牛角包$19.9

黑白美食主題美食還有焗白咖喱雞球麵包盅，以金黃酥脆的麵包盅盛載著白咖喱汁配上嫩滑雞球，每一口滿溢著椰香與咖喱的層次風味。海鮮墨魚汁意粉配龍蝦汁，則以醇黑的墨魚汁意粉搭配濃郁的龍蝦汁，再加入海蝦、帆立貝及鯰魚足料食材。除此之外，大蝦牛油果芒果羽衣甘藍沙律清新怡人，海蝦的彈牙配搭羽衣甘藍的爽脆，再點綴以牛油果的綿密與芒果的香甜，健康之選。

3 月 1 日至 3 月 31 日yuu會員，指定香港IKEA瑞典餐廳（只限九龍灣､沙田及荃灣之瑞典餐廳）惠顧3月指定菜式即可享85折優惠。



焗白咖喱雞球麵包盅HKD $59

海鮮墨魚汁意粉配龍蝦汁HKD $53



大蝦牛油果芒果羽衣甘藍沙律HKD $49

ikea.com.hk