1周部署 | 聶振邦：美數據左右下周方向，留意恒指牛證重貨區

嘉賓：高歌證券金融 聶振邦

港股2月收官累跌2.76%，聶Sir於《一周部署》表示，恒指1月呈現一隻長陽燭，2月則爲陰燭，且燭身大致覆蓋1月的長度，證明2月的沽壓不算太強。整體而言，中港股市自身欠重大利好消息，走勢跟隨美股。

美股周五晚（27日）及周日（1日）將分別公布最新PPI（生產者物價）及PMI數據，將左右下周的大市方向，預計恒指下周一（3月2日）續受制於27000點的機會相對仍較大，部署時宜待回落至26400點以下，勝算將相對較高。他並提醒恒指牛證重貨區，小心大戶或傾向在此區間製造沽壓。

聶Sir建議，已經持貨的投資者，當見到恒指保持26200點以上，可續持有觀望，而後市仍傾向上落市。

