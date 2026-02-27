歡迎回來

加沙和平委員會的勞役之路
世事政情 容我世說

加沙和平委員會的勞役之路
Trip.com 3.3狂賞：機票及酒店優惠代碼高達$3,331、9折訂日本新幹線車票、半價買香港迪士尼門票
著數優惠
旅遊世界

Trip.com 3.3狂賞：機票及酒店優惠代碼高達$3,331、9折訂日本新幹線車票、半價買香港迪士尼門票

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty Wu

　　Trip.com一連四日推出3.3狂賞優惠活動，由3月3日起至3月6日，每日定時發放各種優惠，包括Mastercard機票及酒店優惠代碼高達$3,331、預訂機票、酒店及高鐵可享高達13% Trip Coins回贈、限量一口價來回連稅機票$333，以及交通、門票、體驗、旅行團限時快閃優惠等。優惠數量有限，記得每日準時搶購！

 

日本全國新幹線車票9折優惠

 

　　Trip.com最近與日本JR公司達成合作，於平台上銷售日本全國的新幹線車票，讓國際旅客能夠提前購買車票，在規劃日本境內行程時享受更多的便利。由3月3日至3月6日期間，預訂任何新幹線車票即可享9折優惠，上限為1,100円，優惠代碼每日名額200個，準備去日本旅遊的朋友不能錯過！

 

限量機票及酒店優惠代碼，以Mastercard預訂滿$1,000即減$533

 

　　3月3日至3月6日活動期間，每日晚上9時發放機票及酒店優惠代碼，以Mastercard預訂機票或酒店滿HK$1,000即減HK$533，或滿HK$2,000即減HK$333！另外購買機票及酒店套票滿HK$3,000即減HK$933。

 

3月3日

　　●    預訂機票或酒店滿HK$1,000減HK$533（名額各30個，一共60個）

 

3月4日

　　●    預訂機票＋酒店套票滿HK$3,000減HK$933（名額25個）

 

3月5日

　　●    預訂機票或酒店滿HK$2,000減HK$333（名額各30個，一共60個）

 

3月6日

　　●    預訂機票或酒店滿HK$2,000減HK$333（名額各30個，一共60個）

 

限量一口價來回機票連稅HK$333起

 

　　3月3日至3月6日活動期間，每日晚上9時準時開搶「復活節盲盒」！盲盒包括限量一口價來回連稅機票或一口價機票＋酒店套票，共6個熱門目的地，將於開售當日晚上6時於活動頁面公佈。出發日期由當日至2026年6月30日，一口價由HK$333起，已包含所有稅項及附加費，每個目的地名額20個。

 

　　3月5日晚上9時亦會開搶韓國機票優惠，預訂韓國機票滿HK$2,000即減HK$200，名額25個。

 

限量一口價酒店快閃優惠、限時高鐵、租車優惠

 

　　3月3日晚上9時準時開搶一口價酒店快閃優惠，只需以HK$333優惠價即可預訂指定日本酒店，包括東京上野御徒町芬迪別墅酒店、大阪梅田維拉芳泉大酒店及Village京都酒店，每間酒店名額15個。3月5日晚上9時亦會開搶韓國酒店優惠，預訂韓國酒店滿HK$4,000即減HK$400，名額25個。

 

　　活動期間，每日晚上9時亦會發放HK$1高鐵券包，每日名額30個，可以優惠價HK$1購買價值HK$65優惠券，優惠包括預訂內地高鐵滿HK$200減HK$10／滿HK$400減HK$20／滿HK$50減HK$30。另外3月3日及3月6日更會有加碼優惠，當日晚上9時發放預訂內地高鐵優惠券，預訂滿HK$150減HK$20或預訂滿HK$400減HK$30，兩日分別各有50個名額。

 

　　租車及機場接送服務亦有超抵優惠！活動期間，每日晚上9時將發放租車半價優惠券，凡租車4日或以上即可享半價，上限為HK$200，每日名額5個。機場接送服務亦可享半價優惠，上限為HK$90，3月3日名額為15個，3月4日至3月6日每日名額各5個，同樣於每日晚上9時開搶，不容錯過！

 

預訂機票、酒店、高鐵可享高達13% Trip Coins回贈

 

　　於3月3日預訂任何機票、酒店、高鐵可享高達13% Trip Coins回贈，上限為HK$100；於3月4日至3月6日預訂台灣、日本、韓國、泰國、中國內地以及港澳的機票、酒店、火車及高鐵可享10% Trip Coins回贈，上限為HK$80。為鼓勵用戶與家人及朋友一起享受旅遊的樂趣，如預訂台灣、日本、韓國、泰國、中國內地的機票或酒店超過HK$3,000，可享高達3倍Trip Coins回贈，總值HK$300！

 

門票及體驗、旅行團限時快閃優惠

 

3月3日晚上9時

　　●    香港迪士尼樂園門票半價優惠

 

3月5日晚上9時

　　●    關西樂享週遊券買一送一、日本環球影城指定套票產品（1日通行證2張＋1張3,000円餐飲購物優惠券）即減HK$155

 

3月6日晚上9時

　　●    上海迪士尼樂園門票半價優惠

 

Trip.com 3.3狂賞

網址：https://hk.trip.com/sale/w/13505/202633megasale.html

 

Tags:#Trip.com#著數優惠#旅遊世界#限時優惠#日本新幹線車票#香港迪士尼門票
Add a comment ...Add a comment ...
投票區

政府發表財政預算案2026
180
|
2

你是否滿意新一份財政預算案？

非常滿意
6%
滿意
17%
一般
17%
不滿意
25%
非常不滿意
35%
無意見
0%
投票期：2026-02-25 ~ 2026-03-25
