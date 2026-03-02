2月25日公布《財政預算案》，坊間有不少「懶人包」，總結了《預算案》的主要內容，大眾最關心的多數是派糖措施。實不相瞞，小弟從前的焦點也是派糖措施，不過，從不同渠道接觸多了不同層次的人，對《預算案》的焦點會有所不同。

若是基層，當然聚焦於《預算案》有何津貼。今次綜援、生果金、長者生活津貼等額外發放一個月，「長者醫療券獎賞先導計劃」會延長兩年至2028年底。基層沒有交稅，沒有物業，甚至與社會有點兒脫節，對《預算案》其他內容興趣不大。

記得還有一些「比基層更基層」的人，過往有幾次派糖，出現了N無人士，所指的是不領綜援、不住公屋、不用交稅的低收入人士。除非一些持香港身份證就可領取的優惠，否則任何派糖措施都接觸不了這批人，他們與社會連繫更少，《預算案》對他們來說更沒意義。

普遍中產最關心的《預算案》內容依然是派糖，今次基本免稅額調高至14.5萬元，子女免稅額增至14萬元，供養父母免稅額增至5.5萬元，寬減百分百薪俸稅上限3000元，寬減首兩季物業差餉上限500元。中產與社會的連繫比基層大一點，需要交稅、有物業，自然會留意這類措施。

來自社會不同階層的人士，會對預算案有不同著眼點。(AP)

再深層一點，不只這類被動性派糖項目，有些中產人士可能會就一些措施而改變生活行為或做一些操作。舉例，電動車「一換一」稅務寬免將於3月31日結束，令部分駕車人士趕於3月底前換入電動車以省下稅款，此舉同時令油車換電動車配額價急升，使一般油車車主亦可能考慮此時賣出配額，省點換車成本。

留意就業市場的業界，會注意影響工作層面的措施。例如公務員待遇，可能層層推進影響勞工市場。始終，打工仔薪酬待遇講供求，縮減公務員規模，意味私人市場上的工作人口供應增加，老闆未必會給太高薪酬。今次《預算案》指公務員編制會在未來兩個財政年度，每年分別縮減2%，值得注意。

再進一步，會看看自己身處的行業，或哪些行業受惠，有助預計來年路途如何。如果相關行業有撥款，應該有前途，例如成立甚麼基金，部署甚麼發展之類。若一個行業資金充足，即使資金未必直接到達自己口袋，但因資金吸引商業行為與人才，令工作人口供不應求，也會搶高人工。然而，閱讀時要分辨清楚，若內容只以空泛的文字提及，又或者只撥幾億元進去，無太大意義。如果資金量大的話，這才像樣。

物業投資者會關心樓市走向，未來樓宇供求十分關鍵。來年賣地表包括九幅住宅用地，加上其他物業供應項目，預計全年供應約2.2萬個單位。預計今年起的5年內，私人住宅單位每年平均落成量約1.7萬個，較過去5年平均數減少約8%。看來香港私樓物業的供求平衡未有太大改變。

重注資金撥到哪裏？不少生意人與業內人士非常關心。在未來兩個財政年度，每年轉撥750億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建項目。政府正推展一系列鐵路、主要幹道和智慧綠色集體運輸系統項目，形成「八縱八橫」的布局，將於明年起陸續落成多個相關工程項目。還記得在十大基建的年代，工程界都頗興旺。

不少跨國企業看《預算案》的焦點，在於香港整體財政情況如何？營商環境如何？港元是否穩定？她們以此考慮是否大舉投資香港。政府的整體收入修訂預算約為6888億元，較原來預算高4.5%。整體開支將上升約6.9%至8434億元，未來5年港府將每年發行約1600億元至2200億元的債券。計入發行債券淨所得，政府綜合帳目在未來5年均會錄得盈餘。基本工程儲備基金的資金將會從外匯基金撥款，總數1500億元。盈餘計及發債收益所得，外匯基金被抽撥作投資發展，未知大家如何解讀。

年少時覺得《預算案》事不關己，如今社會資歷豐富了，觀察到不同人看《預算案》會見到不同層次，這與他們與社會的連繫及對公共財務的認知有關。尤其，香港財政的「收支平衡」問題，與所有香港人都息息相關，因為最終影響整體經濟與民生。讀者們，你又有多留意《預算案》呢？