歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
2月25日公布《財政預算案》，坊間有不少「懶人包」，總結了《預算案》的主要內容，大眾最關心的多數是派糖措施。實不相瞞，小弟從前的焦點也是派糖措施，不過，從不同渠道接觸多了不同層次的人，對《預算案》的焦點會有所不同。
港台評論
理財智慧

財政預算案見層次

財識兼收
止凡
財識兼收

　　2月25日公布《財政預算案》，坊間有不少「懶人包」，總結了《預算案》的主要內容，大眾最關心的多數是派糖措施。實不相瞞，小弟從前的焦點也是派糖措施，不過，從不同渠道接觸多了不同層次的人，對《預算案》的焦點會有所不同。

 

　　若是基層，當然聚焦於《預算案》有何津貼。今次綜援、生果金、長者生活津貼等額外發放一個月，「長者醫療券獎賞先導計劃」會延長兩年至2028年底。基層沒有交稅，沒有物業，甚至與社會有點兒脫節，對《預算案》其他內容興趣不大。

 

　　記得還有一些「比基層更基層」的人，過往有幾次派糖，出現了N無人士，所指的是不領綜援、不住公屋、不用交稅的低收入人士。除非一些持香港身份證就可領取的優惠，否則任何派糖措施都接觸不了這批人，他們與社會連繫更少，《預算案》對他們來說更沒意義。

 

　　普遍中產最關心的《預算案》內容依然是派糖，今次基本免稅額調高至14.5萬元，子女免稅額增至14萬元，供養父母免稅額增至5.5萬元，寬減百分百薪俸稅上限3000元，寬減首兩季物業差餉上限500元。中產與社會的連繫比基層大一點，需要交稅、有物業，自然會留意這類措施。

 

財政預算案見層次

來自社會不同階層的人士，會對預算案有不同著眼點。(AP)

 

　　再深層一點，不只這類被動性派糖項目，有些中產人士可能會就一些措施而改變生活行為或做一些操作。舉例，電動車「一換一」稅務寬免將於3月31日結束，令部分駕車人士趕於3月底前換入電動車以省下稅款，此舉同時令油車換電動車配額價急升，使一般油車車主亦可能考慮此時賣出配額，省點換車成本。

 

　　留意就業市場的業界，會注意影響工作層面的措施。例如公務員待遇，可能層層推進影響勞工市場。始終，打工仔薪酬待遇講供求，縮減公務員規模，意味私人市場上的工作人口供應增加，老闆未必會給太高薪酬。今次《預算案》指公務員編制會在未來兩個財政年度，每年分別縮減2%，值得注意。

 

　　再進一步，會看看自己身處的行業，或哪些行業受惠，有助預計來年路途如何。如果相關行業有撥款，應該有前途，例如成立甚麼基金，部署甚麼發展之類。若一個行業資金充足，即使資金未必直接到達自己口袋，但因資金吸引商業行為與人才，令工作人口供不應求，也會搶高人工。然而，閱讀時要分辨清楚，若內容只以空泛的文字提及，又或者只撥幾億元進去，無太大意義。如果資金量大的話，這才像樣。

 

　　物業投資者會關心樓市走向，未來樓宇供求十分關鍵。來年賣地表包括九幅住宅用地，加上其他物業供應項目，預計全年供應約2.2萬個單位。預計今年起的5年內，私人住宅單位每年平均落成量約1.7萬個，較過去5年平均數減少約8%。看來香港私樓物業的供求平衡未有太大改變。

 

　　重注資金撥到哪裏？不少生意人與業內人士非常關心。在未來兩個財政年度，每年轉撥750億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建項目。政府正推展一系列鐵路、主要幹道和智慧綠色集體運輸系統項目，形成「八縱八橫」的布局，將於明年起陸續落成多個相關工程項目。還記得在十大基建的年代，工程界都頗興旺。

 

　　不少跨國企業看《預算案》的焦點，在於香港整體財政情況如何？營商環境如何？港元是否穩定？她們以此考慮是否大舉投資香港。政府的整體收入修訂預算約為6888億元，較原來預算高4.5%。整體開支將上升約6.9%至8434億元，未來5年港府將每年發行約1600億元至2200億元的債券。計入發行債券淨所得，政府綜合帳目在未來5年均會錄得盈餘。基本工程儲備基金的資金將會從外匯基金撥款，總數1500億元。盈餘計及發債收益所得，外匯基金被抽撥作投資發展，未知大家如何解讀。

 

　　年少時覺得《預算案》事不關己，如今社會資歷豐富了，觀察到不同人看《預算案》會見到不同層次，這與他們與社會的連繫及對公共財務的認知有關。尤其，香港財政的「收支平衡」問題，與所有香港人都息息相關，因為最終影響整體經濟與民生。讀者們，你又有多留意《預算案》呢？

Tags:#財識兼收#預算迴響#財政預算案#社會福利#物業市場#就業#基建發展#商業和投資#公務員編制#稅務寬免#北部都會區
Add a comment ...Add a comment ...
David Webb辭世的啟示
更多財識兼收文章
David Webb辭世的啟示

投票區

美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
367
|
1

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

52%
不會
34%
難講
14%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處