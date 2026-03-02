預算案貫徹特區以穩行先策略

特區政府最新一份《財政預算案》於近日公布，正值本港經歷數年疫情衝擊後逐步回穩的關鍵時刻，社會各界高度關注財政狀況、經濟復甦步伐及政府未來施政取向。事實上，財政赤字大幅改善，綜合帳目由原來預算670億元赤字，轉為錄得29億元盈餘，顯示本港財政管理逐漸回復健康。不少人以為，政府財政好轉之後，會推出更多新措施、主動作為，但這份《預算案》仍然以穩定為先，重點放在繼續推動經濟和產業發展，而不為追求掌聲而提出花巧的大動作。

整體來看，《預算案》的建議務實而有效，減稅和惠民措施不搞花巧，也不追求轟動效果，而是針對性地幫助有需要的人。個人稅務有適度寬減，基本免額和子女免額都有調整，減輕打工仔和中產的負擔，企業方面也有相應的稅務支持，基層市民則透過津貼、差餉寬免等得到實惠。這些措施不花巧，納稅人和基層都確實受惠，既照顧民生，又不會讓財政壓力太大。

新一份《預算案》的重點放在繼續推動經濟和產業發展 (AP)

筆者認為，值得關注的是《預算案》最主要方向，就是趁經濟回穩，先集中力量推動金融和貿易發展，同時加快產業升級轉型，應付外面全球形勢的快速變化。政府推出多項便利經貿和強化金融中心的措施，例如優化互聯互通、拓展人民幣業務、支持家族辦公室、完善數字資產制度等，同時繼續推動北部都會區和創科發展。這不僅有助於鞏固香港作為國際金融中心的地位，也為本地企業開拓新市場提供便利。同時，政府加大對創新科技產業的投入，積極推動產業升級轉型。北部都會區的規劃與發展，正是落實產業多元化及區域協同的具體舉措。這些政策有助於提升本港經濟競爭力，為未來增長注入新動力。

值得一提，目前地產市場回暖，但新財年地價收入目標仍維持在約180億元的低水平，與過去千億元計收入、長期是庫房主要稅收來源，已經不能同日而語。筆者相信，政府應該徹底明白，不可能長期依靠地價收入，這亦是推動政府加速產業發展的重要原動力。同時，《預算案》從外匯基金取出1500億元，以支持北都基建項目，引發社會熱議，認為外匯基金不能動。然而這只是誤解，外匯基金是在港英時代設立，其實已未必適合現代的公共財政體系，目前環球甚少經濟體有類似制度，即使要支持聯繫匯率，亦未必需要如此巨額資源。

筆者曾經提到，香港民間現在面對兩大挑戰，一是人工智能愈來愈普及，民間需要學習和適應，二是人力工種需求因為科技和經濟轉型而出現很大改變。今次《預算案》總算有投放資源推動AI發展和培訓，算是回應了第一個問題。但對於就業環境轉變，《預算案》並沒有認真處理。現在AI普及、消費模式改變、經濟結構轉型，很多行業的工作需求已經不同，零售、餐飲等中小企的經營模式也在變。政府其實早就做過研究，但《預算案》沒有撥出資源研究對策，也沒有推出相應支援，未能及時幫助行業轉型和保障就業。事實上，有關工作遲早要做，愈快做愈有利，希望當政者三思！

總的來說，自疫情之後，特區政府施政一直以穩為先，盡量避免冒險，也不會推行太激進的改革，而是專心發展創科和北部都會區，希望帶動香港經濟升級轉型。今次《預算案》正是延續這個思路，在財政改善後仍然保持審慎，把資源用在長遠發展上。這種穩健做法對香港長遠有利，也有助維持社會和經濟穩定。不過，政府也應該多向市民解釋政策背後的考慮，讓大家明白以穩為先的用意，減少誤解，讓社會更齊心一起推動發展。