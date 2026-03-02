上周六（28日）本港時間下午3時許，傳來美、以合攻伊朗，戰鼓已擂，但亦是在本欄預期之內，上周一（23日）已籲要在周四（26日）減持貨/孖展，對投資者算有交待，但對伊朗人民只好默哀。

下文成於上周六凌晨，早於美以軍事行動前。

美國已糾集了兩個航空母艦群對伊朗外海。2月25日以色列電台廣播逾12架美軍F-22戰機抵以色列南部的一個空軍基地（圖一），打硬了！

CIA一直大張旗鼓地在伊朗等地公布「We're open for business」，CIA是開門做生意，旨在鼓動伊朗人民做內應、間諜。剛剛CIA用波斯語（伊朗語言）去謂：「can hear your vioice」，「wants to help you」，聽到你，想幫你（圖二）。CIA招募間諜招到咁出汁，反映兩事：1. 無乜人搵CIA；2. 打心理戰。但此舉必然刺激到伊朗政府，對所謂的美伊和談、協商，是破壞多於促進，打硬了？

美國總統特朗普在其國情咨文中謂，戰事可免，只要伊朗講出以下一句：

「We will never have a nuclear weapon」（圖三）。

你以為這是特朗普開出不戰的條件？錯，早在特朗普宣讀其國情咨文前，伊朗外交部長阿拉格齊(Abbas Araghchi)已講了：伊朗不會做核彈，但又不會放棄和平使用核能（圖四）。

留意此兩段文字的發送時間（本港時間）：

伊朗的是2026年2月25日01:46AM

美國的是2026年2月25日12:42PM

伊朗發送於早上AM，美國發送於下午PM，關鍵來了，是白宮無見過伊朗的不會發展核武的聲明，還是扮無見過伊朗這個不會發展核武的聲明？

都不打緊，連筆者都看到了，相信白宮今時也應「醒覺地」看到了。既然美伊談判的關鍵障礙已除，按理是打不起來了。

可惜美國唔發動戰爭是會身痕，所以白宮幕僚有好建議，叫以色列先打（圖五），待伊朗還手後，美國再加入戰團。為何美國要如斯扭擰，打就打啦！點解要以色列先出手？

原來今時特朗普的國內支持率已跌到很低，普羅美國人都不想美國捲入另一場戰爭中，尤其是稍後是美國中期選舉，此時再失人民支持，共和黨是有大機會失去眾議院或參議院的控制權，一失，特朗普便會成跛腳鴨政府，美國點都不可以再偉大。這是特朗普打死也不會接受的。

你特朗普要求伊朗不可造核武，伊朗也一早讀到你心，宣稱不會造核武。如果就此就撤兵，TACO TACO TACO Trump Alway Chicken Out，特朗普經常縮沙，之後將再周圍唱，好無面，故白宮的屎計是，以色列先打伊朗，伊朗必報復，屆時美軍的一些基地可能被炸，美國出師就有名。

筆者為何稱這個搵以色列做爛頭蟀之舉是屎計，因為美國早出手、遲出手都不是問題，關鍵是你美國出不出手？你美國一出手，伊朗就會「全面」還拖。

為何將「全面」二字要用上引號？

伊朗的導彈確可覆蓋美國在中東所有基地，但伊朗會否在受到只是以色列的攻擊時，就無差別地打擊所有美軍基地？

相信伊朗不會咁蠢，以色列打我，我就只對以色列還拖，但這次是不會先宣布幾時還拖，上次伊朗是對所有會受伊朗還拖的地點和時間都先公布一遍，叫美伊相關會受襲地早早疏散，伊朗這個捉放目的明顯，大家走走過場，向人民交代下便是，但今次應是伊朗頂層視之為生死之博。如果不能談出個和平，就只好打出個和平來。

今時伊朗跟一年前的伊朗在防空和還拖力量上都是上升了個層次。一年前伊朗還是用四、五十年前的蘇聯防空系統和飛彈，結果被打瓜。痛定思痛後，立馬加速了早於兩年前跟中國談的武售，並傳在近月已然付運這款中國的CM-301/YJ-12反艦導彈（圖六），射程290公里是超音速，貼海面飛，連美方也承認難攔截。傳伊朗會將此類導彈搭載在其小型快艇上，到接近了才發射，這個還拖是否可行要打過至知。

其實，最使美/以擔心的，是中國的北斗。一年前，伊朗仍用美國的GPS，被美國一封死後，伊朗的任何防空力量都是徙然，今時伊朗改用北斗，加上近購入的紅旗九，以色列的空襲可能要付出些代價，再不如年前入無人境了。

當伊朗的防空力量和還拖力量都不再是昔日阿蒙時，美以是否真敢啟戰？在一個有理智的人言，是不會啟釁，但特朗普會有理智嗎？

不知，既然不知，投資者就自己知自己，在今周內，少持貨為妙。

上周六凌晨中國駐伊朗大使館發文鄭重提醒在伊中國公民要注意安全（圖七）。真打了？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）