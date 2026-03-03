農會產品推陳出新，超越你想象

台灣農業發達，各地的農會組織非常活躍，服務也富有特色。從早期的輔導農民耕作養殖，後來更發展出五花八門創意滿分的加工產品。而且農會強調食農安全、台灣在地製造等等特性，不僅好吃有趣，還吃得安心。

穀賤傷農，農人看天吃飯，風調雨順大豐收，隨之而來的就是農產品大跌價。農會最早開始投入副產品研發，就是基於這個出發點，替農產品找到更多穩定的出路。而這些產品，通常在一般大賣場和超市是買不到的。隨著農會產品走紅，品項也達到相當的經濟規模，開始有許多農會超市誕生。如果到台灣旅行，不妨安排到各地農會參觀，一定有意想不到的收穫。

南投農會將盛產的百香果（Passiflora edulis，即熱情果）製成百香果醋，成為島內熱門的伴手禮。（埔里鎮農會網站圖片）

先從台灣人最愛的冰品說起，最近一款桃園區農會的小松菜冰棒，引起我的高度好奇。最早的版本就是純粹小松菜，顏色和口感類似碧綠抹茶，讓我聯想起每次到台中谷關必吃的白冷發電廠獨創熱門冰品「五葉松冰棒」。五葉松汁搭配蜂蜜，十分清香爽口，小松菜冰棒則是菜味十足，也很清爽，對於我這種喜歡吃蔬菜的人，接受度很高。後來為了提升接受度，加進了高雄美濃產的紅豆，吃起來近似抹茶紅豆冰，不過更有趣一些。

我個人是柿餅愛好者，嘉義番路鄉農會主打柿餅之外，還在柿餅裏面填進冰淇淋，香甜軟糯的柿餅加上人人愛的冰淇淋，大為加分，甚至還有加進阿里山茶的柿果子青心茶冰淇淋和麻糬冰淇淋等變化款，真的很美味。

茶葉和冰淇淋是好朋友，能夠替濃郁的冰淇淋平衡口感。三峽區農會的碧螺春冰棒，茶葉比例很大方的高，茶香明顯。

毛豆（又稱菜用大豆）是高蛋白的健康食物。台灣毛豆品質佳，外銷日本極受歡迎。盛產毛豆的台南新市，當地農會用毛豆做成冰淇淋，裏面加進大量毛豆仁顆粒，毛豆不搶戲，和冰淇淋的奶香搭配得很絕妙。花蓮吉安鄉則有香菜冰淇淋和皮蛋冰淇淋，甚至可以加辣！

以毛豆作配料製成的香腸（新市農會網站圖片）

除了冰品，適合攜帶搭飛機的產品也數不完。例如埔里的茭白筍素負盛名，因為白皙修長，又稱「美人腿」。曾經在當地農會買過茭白筍素食泡麵，湯頭夠味，加入大量高纖清淡的茭白筍，麵體彈牙，清香美味。

至於宜蘭的三星產高品質的蔥，各種相關產品很容易想象，也都蔥味滿分。比較特別的還有台南鹽水，因為盛產蕃茄，竟然做出蕃茄軟糖，朋友請我吃的時候還有點猶豫，沒想到一咬下去，滿滿風乾蕃茄風味還多汁，簡直太厲害。除了常見的各式果醬和果乾，屏東佳冬農會做出了少見的蓮霧乾和果醬，雖然不至於特別好吃，但相當適合嚐鮮。

除了百變的吃食零食，喜歡草本風格的還可以嘗試農會的清潔用品。無患子(Saponin)這種果實富含天然皂苷，自古以來就被用作清潔劑。在追求天然環保的趨勢下，被各地農會廣泛運用，做出強調適合敏感肌膚的溫和清潔產品，像是肥皂和皂液。南投則有山薑洗髮精沐浴乳，用提煉出的山薑油加椰子油作為基底，主打山薑富含的薑油烯，並加入薑黃加強清潔作用。

台中大甲農會的芋頭米餅（大甲農會網站圖片）

雲林虎尾的花生，南投信義鄉又稱「梅子的故鄉」，台中大甲的芋頭，南投霧峰的菇類和釀酒，都衍生出豐富的百變產品。農會生意愈做愈大，造福農民和消費者。受歡迎程度，從以蒜頭出名的雲林莿桐鄉農會就可以知道。當地2024年年終獎金平均高達10.4個月，兩名員工甚至領破新台幣100萬元，說明農會很賣力推陳出新，民眾對農會產品也真的很捧場。