麥當勞新品︱睡衣套裝＋T 恤＋帽＋襪＋斜背包換購詳情＋App積分獎賞免費咖啡
美食情報
美食優惠

麥當勞新品︱睡衣套裝＋T 恤＋帽＋襪＋斜背包換購詳情＋App積分獎賞免費咖啡

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:麥當勞

　　麥當勞 Fans又有shopping的機會！3 月2日起麥當勞App全新推出「麥當勞人氣stylin’」穿搭單品，包括短袖T 恤、鴨舌帽、長襪、雙面斜背包及睡衣套裝。產品均以品牌Good Morning口號配搭標誌及太陽圖案、朱古力飲品杯上M圖案、魚柳飽及足三両等經典元素設計，復古感十足，App會員以100分或500分加指定金額即可換購。除此之外，新一輪限時積分優惠好著數， 500分免費兌換凍即磨黑咖啡，免費兌換漢堡包或兌換細薯條的積分獎賞門檻亦降低！

 

麥當勞新品︱睡衣套裝＋T 恤＋帽＋襪＋斜背包換購詳情＋App積分獎賞免費咖啡

麥當勞新品︱睡衣套裝＋T 恤＋帽＋襪＋斜背包換購詳情＋App積分獎賞免費咖啡

 

　　一系列「麥當勞人氣stylin’」穿搭單品均以麥當勞經典元素作設計主題，例如淡黃色的「Good Morning短袖T 恤」及「Good Morning鴨舌帽」均印上「Good Morning」早餐推廣口號，配搭麥當勞標誌及太陽圖案，造型格外醒神，襯埋印上麥當勞經典朱古力飲品杯上的M圖案「Good Morning長襪」色tone，醒目過人！「麥當勞山系雙面斜背包」雙面袋設計帶來絨毛及布面兩個截然不同的質感，配以罕見的墨綠色麥當勞標誌及揹帶，適合配襯不同造型，春日郊遊最啱用！

 

 

麥當勞新品︱睡衣套裝＋T 恤＋帽＋襪＋斜背包換購詳情＋App積分獎賞免費咖啡

Good Morning短袖T 恤-以100分加$150或500分加$138換購

 

麥當勞新品︱睡衣套裝＋T 恤＋帽＋襪＋斜背包換購詳情＋App積分獎賞免費咖啡

Good Morning鴨舌帽-以100分加$70或500分加$58換購

 

麥當勞新品︱睡衣套裝＋T 恤＋帽＋襪＋斜背包換購詳情＋App積分獎賞免費咖啡

Good Morning長襪-以100分加$40或500分加$28換購

 

麥當勞新品︱睡衣套裝＋T 恤＋帽＋襪＋斜背包換購詳情＋App積分獎賞免費咖啡

麥當勞山系雙面斜背包-以100分加$100或500分加$88換購

 

　　此外，麥當勞更首推次帶來睡衣單品，包括「魚柳飽睡衣套裝」及「足三両睡衣套裝」，造型話題性爆燈，漢堡迷絕對要入手，讓你室外至室內都穿上麥當勞主題單品，留意睡衣套裝free size，不設碼數選擇。

 

麥當勞新品︱睡衣套裝＋T 恤＋帽＋襪＋斜背包換購詳情＋App積分獎賞免費咖啡

魚柳飽睡衣套裝-以100分加$210或500分加$198換購

 

麥當勞新品︱睡衣套裝＋T 恤＋帽＋襪＋斜背包換購詳情＋App積分獎賞免費咖啡

足三両睡衣套裝-以100分加$210或500分加$198換購

 

　　換購方法簡單，App會員由3月2日上午11時起，可點擊App內指定Banner到網上商店以100分或500分加指定金額即可換購。成功購買的會員會自動收到訂單確認之電郵，並會內附到店取貨之QR Code，顧客其後可憑電郵內的QR Code於即日起計14天內到所選的指定麥當勞餐廳換領已選購之禮品。

 

新App積分獎賞優惠

 

　　此外，新一輪限時積分優惠由3月2日起登場，App用戶可以不同積分免費兌換食品或飲品，包括以新上架500分免費兌換凍即磨黑咖啡（原價$31起）、由600分減至500分免費兌換漢堡包一個（原價$15起）或500分減至375分免費兌換細薯條一份（原價$11起）。優惠期有限，成功換領的獎賞優惠為兌換後30天。

 

麥當勞新品︱睡衣套裝＋T 恤＋帽＋襪＋斜背包換購詳情＋App積分獎賞免費咖啡

500分免費兌換凍即磨黑咖啡一杯（全日適用）

 

麥當勞新品︱睡衣套裝＋T 恤＋帽＋襪＋斜背包換購詳情＋App積分獎賞免費咖啡

375分免費兌換細薯條一份（上午11時至凌晨4時適用）

 

麥當勞新品︱睡衣套裝＋T 恤＋帽＋襪＋斜背包換購詳情＋App積分獎賞免費咖啡

500分免費兌換漢堡飽一個（上午11時至凌晨4時適用）

Tags:#美食#美食優惠#美食情報#Jetso#Hot Deals#麥當勞
