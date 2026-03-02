歡迎回來

網購騙案｜加入Telegram加密貨幣交易群組，被「假冒Bittwatt客服」騙走$370萬港元
理財智慧

網購騙案｜加入Telegram加密貨幣交易群組，被「假冒Bittwatt客服」騙走$370萬港元

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:CyberDefender 守網者

　　2025年警方共接獲12,505宗網上購物騙案，比2024年上升8.2%；涉及演唱會門票的網購騙案明顯增加，去年共有2,805宗，按年升61.8%！

 

　　全年涉及最大單一損失金額的網上購物騙案中，受害人擬進行加密貨幣交易，遂加入一個Telegram的加密貨幣交易群組。之後，受害人收到群中的一名成員假冒Bittwatt（BWT）客服的私訊對話，訛稱受害人需要提供「驗證碼」以作「入群驗證」。

 

　　受害人隨後收到短訊，內附一次性「驗證碼」，受害人不虞有詐向騙徒提供，導致其Telegram帳戶被騎劫。及後，騙徒將受害人Telegram已連接的加密貨幣錢包內的虛擬資產全部轉走，合共損失超過$370萬港元。

 

　　提防網購陷阱小貼士：

 

　　●    透過官方渠道聯繫客戶服務

　　●    查看網上店舖的貨品評價，以辨識真假

　　●    盡量選擇實體店舖或面交，以減低受騙風險

　　●    無論以任何形式轉賬，在付款前必先判斷真偽，並小心核對付款資料

　　●    小心考慮過數至私人戶口

　　●    切勿點擊不明或可疑連結

　　●    不向任何人透露密碼或驗證碼

　　●    在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險

　　●    有任何懷疑，應立即終止交易

 

網購騙案｜加入Telegram加密貨幣交易群組，被「假冒Bittwatt客服」騙走$370萬港元

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
258
|
1

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

49%
不會
36%
難講
15%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
