網購騙案｜加入Telegram加密貨幣交易群組，被「假冒Bittwatt客服」騙走$370萬港元

2025年警方共接獲12,505宗網上購物騙案，比2024年上升8.2%；涉及演唱會門票的網購騙案明顯增加，去年共有2,805宗，按年升61.8%！

全年涉及最大單一損失金額的網上購物騙案中，受害人擬進行加密貨幣交易，遂加入一個Telegram的加密貨幣交易群組。之後，受害人收到群中的一名成員假冒Bittwatt（BWT）客服的私訊對話，訛稱受害人需要提供「驗證碼」以作「入群驗證」。

受害人隨後收到短訊，內附一次性「驗證碼」，受害人不虞有詐向騙徒提供，導致其Telegram帳戶被騎劫。及後，騙徒將受害人Telegram已連接的加密貨幣錢包內的虛擬資產全部轉走，合共損失超過$370萬港元。

提防網購陷阱小貼士：

● 透過官方渠道聯繫客戶服務

● 查看網上店舖的貨品評價，以辨識真假

● 盡量選擇實體店舖或面交，以減低受騙風險

● 無論以任何形式轉賬，在付款前必先判斷真偽，並小心核對付款資料

● 小心考慮過數至私人戶口

● 切勿點擊不明或可疑連結

● 不向任何人透露密碼或驗證碼

● 在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險

● 有任何懷疑，應立即終止交易

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）