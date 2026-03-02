歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
懂這麼多道理，為何只搵兩萬四？ 
數碼創科

懂這麼多道理，為何只搵兩萬四？ 

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　細路祥同學Hong Kong U畢業之後，他工作的StartUp公司由10個人膨脹到1500人，是香港最成功的一間獨角獸，他可以說是經歷過整個過程，目前他最重要的工作就是請人。

 

　　我們近日交流，也分享一下，大家如何請人，甚麼是好的人才？

 

懂這麼多道理，為何只搵兩萬四？

 

　　通常來說不外乎幾點：成長、空間、Vision/Mission/Value、自我實現、業務發展、短期和長期回報、title/職級、個人興趣、人崗匹配度、工作氛圍、返工距離，外派機會。

 

　　招人是CEO和每一層Leader的事宜，而不僅僅是HR的事。

 

　　不僅要為崗位招聘，還要為公司招聘，為公司招到文化匹配的人才。如果有個人能力意願都很強，但是現在沒HR，為公司招聘的人會努力推動他進來。

 

　　對於核心關鍵人才，花了多久時間面試？是不是合伙人級別的人面試1小時就完事了？

 

　　我自己總結的A、B、C級人才定義：

 

A級人才：心裏有火，眼裏有光，帶Team帶出一片天。

 

　　不用告訴他幹甚麼，他來告訴你該點做，宏觀戰略到細節戰術執行到團隊結果；發現問題，能自己評估優先級，解決完了還會同步你；學習和進步的速度超過想像，經常感覺怎麼這麼厲害；自己能搭起來一個好團隊，能打勝仗，作風優良。

 

　　能瞭解並確認CEO背後的原因和交付任務，還往往會多做好幾步，產出優秀，及時同步，老闆不用追截止日期和進度，定戰術到結果；發現問題，會和leader確認優先級和方案以後解決問題，之後會沙盤如何改進；會有意識的去學習。

懂這麼多道理，為何只搵兩萬四？

 

 

B類人：是各公司衰落之源。

 

　　簡歷很好看，名校大廠，五官端正，一般35歲以上的中女廢中，Fortune 500，歷次跳槽加了很多薪水，狀態就一個字：廢。

 

　　各家公司一旦加速招聘，都會堆積很多B類人，極大稀釋組織人才密度。產出不穩定，及格邊緣徘徊，喜歡討價還價，不願意做份外工作，你不催她不動，有時候還可能沒搞好或忘了，不問不會同步進展；發現問題等著別人給流程/推動，leader給解決方案以後，就照做；不太喜歡學新東西，偶爾學；通常招進來C類打工仔。

 

C類打工仔：推三下，動兩下，牢騷一句。

 

　　經常自己獨立搞不定，需要別人盯很緊和協助，絕不做份外工作；發現問題就抱怨，抱怨公司不重視，抱怨管理流程，自己就是不去推動；發到眼前的學習材料也都懶得點開看，封閉/躺平心態；通常招進來比自己更差的人。

 

懂這麼多道理，為何只搵兩萬四？

 

　　怎麼帶眼識人？

 

　　關鍵核心負責人崗位、影響範圍大的崗位，如銷售經理，以及有招人權限的崗位，一定盡量找A級的，B和C級人才是No No，因為這些崗位招錯人不僅僅是他的工資，更多是機會成本，往往導致整個業務時間被耽誤。

 

　　大部分面試的人喜歡招有相關經驗的人，因為短期產出高，而忽略自驅力等基本質素，導致長期組織內堆積B/C級人才，而他們又容易招進來比自己更差的人。

 

　　高盛面試一個人，往往面試20次以上。

 

懂這麼多道理，為何只搵兩萬四？

 

　　我們的Intern為我們工作了三年，然後晉升為正式員工，後來才發現，她住半山寶雲道，有司機接送，在倫敦買了10層樓，全部在Zone 1。Intern爸爸最近更捐助了大學一個全新的管理學院，用現代商業理論，看看佛學禪修如何加入管理流程之中。

 

　　阿彌陀佛，功德無量，是因，也是果。

 

懂這麼多道理，為何只搵兩萬四？

 

Tags:#招聘#人力資源#人才採集#職場技巧#人力資源部
Add a comment ...Add a comment ...
賭場牌照塵埃落定：紐約唐人街贏了Jackpot
更多改朝換代Digital文章
賭場牌照塵埃落定：紐約唐人街贏了Jackpot

投票區

美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
286
|
1

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

50%
不會
36%
難講
14%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處