劉鑾雄疑與呂麗君大女劉秀盈約會，着廿萬Hermès訂製服銅鑼灣出巡
娛樂新聞

劉鑾雄疑與呂麗君大女劉秀盈約會，着廿萬Hermès訂製服銅鑼灣出巡

TEXT:wong lin lin rachel

　　富商劉鑾雄（大劉）膝下共有7名子女，舊愛呂麗君為他誕下長女劉秀盈及幼子劉子鋒。雖然大劉曾在記者會上暗寸呂麗君，但他對一雙子女始終十分愛護。近日有網民在銅鑼灣巧遇大劉出入，並影到他疑似與劉秀盈見面的畫面。劉秀盈過往不時在社交平台分享與父親的合照，甚至拍片送給父親。

 

 

Read more：向華強成立信託基金處理遺產：傳500億身家由新抱郭碧婷打理，不讓兩兒子躺平享福

 

　　昔日大劉與舊愛呂麗君經常一同出席公開場合，吸引不少傳媒採訪，在人多擁擠的場面，他也會牽著仍是小孩的女兒劉秀盈。轉眼間劉秀盈已長大成人，23歲的她亭亭玉立，雖然父母早已分開，但不影響她與父親大劉的關係。

 

劉鑾雄疑與呂麗君大女劉秀盈約會，着廿萬Hermès訂製服銅鑼灣出巡

劉鑾雄疑與呂麗君大女劉秀盈約會，著廿萬Hermès訂製服銅鑼灣出巡

（劉秀盈IG）

 

　　近日有網民在銅鑼灣Sogo門外影到大劉身穿藍色套裝現身，由於有潔癖，兩旁保鏢以白色毛巾隔著手護駕上車，緊隨於他身後的少女疑似是女兒劉秀盈，她以全黑色打扮表現低調，乖巧地等待上車。近年已不常見兩父女於公眾場合同框。此外，有網民認出大劉所穿的藍色套裝，雖似「睡衣」，其實是名牌Hermès 愛馬仕的訂製服，價值約20萬元一套。
 

 

劉鑾雄疑與呂麗君大女劉秀盈約會，著廿萬Hermès訂製服銅鑼灣出巡

（劉秀盈IG）

 

　　大劉一向愛錫子女，早在2014年便豪花3億元為劉秀盈購入兩顆以其英文名Zoe命名的巨型鑽石，分別是9.75卡梨形藍鑽「The Zoe Diamond」及10.1卡紅寶石鑲鑽胸針「Zoe Red」。劉秀盈過往亦常在社交平台表達心情，曾分享練習結他的片段，彈奏流行曲《分分鐘需要你》，並特別製作成影片，配上一張童年與父親的合照。照片中，她以小手輕撫父親的臉龐，十分溫馨，還寫道：「A song dedicated to my Dad. Here’s 分分鐘需要你（這首歌獻給我的父親）。」


劉鑾雄疑與呂麗君大女劉秀盈約會，著廿萬Hermès訂製服銅鑼灣出巡

（資料圖片）

 

　　劉秀盈不僅品學兼優，早前完成建築系本科後，現正於香港大學修讀建築系碩士。她多才多藝，精通結他、鋼琴及小提琴，亦熱愛芭蕾舞，曾參加多項比賽並獲英國皇家舞蹈學院頒發證書，入選香港芭蕾舞劇團。
 

劉鑾雄疑與呂麗君大女劉秀盈約會，著廿萬Hermès訂製服銅鑼灣出巡

劉鑾雄與甘比育有一子兩女。（資料圖片）

 

　　2024年，她以24萬元月租黃竹坑一個商廈單位創辦舞蹈學校「香港舞蹈劇場」，在公布喜訊時表示：「我開了一間舞蹈學校！這個復活節首次與SJ芭蕾舞學校合作舉辦課程，歡迎大家參加。」校舍環境光猛闊落，設計簡潔，設有四間舞蹈室及共用更衣室，十分舒適。

 

