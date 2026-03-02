恆香老婆餅節｜3 月免費送心形老婆餅＋禮盒 88折＋網店嫁囍限定優惠

免費送心形老婆餅！恆香於3 月首度舉行「恆香老婆餅節」，特別選定3 月3日元宵節、3月8日婦女節、3 月14日白色情人節，以及3月20日國際幸福⽇，凡兩位顧客以「伴侶形式」同行在指定恆香門市完成任何消費，即可即場獲贈心形老婆餅⼀個。此外，凡於其中一間門市打卡點評完成指定步驟，即可獲贈⼼形老婆餅，打卡同時共享甜蜜滋味，品牌亦推出老婆餅禮盒 88折及網店嫁囍限定優惠。

心形老婆餅寓意「幸福味道，甜蜜加倍」。今個三月恆香特別以「老婆餅」為主角，首度推出「恆香老婆餅節」並舉行三重賞禮遇。此外，凡於恆香老婆餅節期間，於其中一間門市打卡點評（需按照店內指⽰完成簡單步驟），即可獲贈心形老婆餅一個，共享幸福滋味。

優惠一：伴侶同⾏送心形老婆餅

活動期間凡兩位顧客以「伴侶形式」同行，於以下四個別具意義的日子，在指定恆香門市完成任何消費（不設最低消費金額），即可即場獲贈心形老婆餅⼀個。

• 3 月 3 日元宵節

• 3 月 8 日婦女節

• 3 月 14 日白色情人節

• 3 月 20 日國際幸福日

留意，以上推廣活動機場店除外。每對伴侶及每次交易最多只可獲贈品1件；飲品及指定產品除外；優惠受條款及細則約束，詳情請向店內職員查詢；數量有限，送完即止。

優惠二：老婆餅禮盒 88折

凡選購老婆餅禮盒 2 盒，即享88折優惠。

優惠三：網店嫁囍限定優惠

心型老婆餅亦是不少人結婚小回禮之選，恆香老婆餅節活動期間，凡購買80份即可獲贈多20份，讓你在婚禮向親友表達甜蜜⼼意。

• 買 50 送 10 → 優惠碼【HEART10】

• 買 80 送 20 → 優惠碼【HEART20】

• 買 120 送 30 → 優惠碼【HEART30】

（＊須自行加入 10 件裝於購物車）



https://www.hangheung.com.hk/pages/wife-cake-festival