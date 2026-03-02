美以成功實施「斬首行動」，彰顯情報優勢

美國和以色列上周六（2月28日）對伊朗發動軍事打擊，由美軍重點摧毀伊朗的導彈發射基地和軍用無人機基地，目的是削弱伊朗作出反擊的能力，降低中東地區美軍基地和以色列本土可能遭受的損失；另一方面，以色列空軍負責對伊朗領導人實施精準襲擊，不僅炸死伊朗最高精神領袖哈梅內伊和其家人與護衛，還同時炸死伊斯蘭革命衛隊司令和國防部長等幾十位伊朗軍方最高指揮官，以及2005年至2013年擔任伊朗總統的內賈德(Mahmoud Ahmadinejad)，他被廣泛視為伊朗對美國及以色列立場最強硬的國家領導人。

「斬首」旨在政權更迭

美以兩國統一口徑，強調發動攻擊是因為伊朗拒絕放棄發展導彈，對以色列和中東的美軍構成威脅，但實際上，美以的動作卻表明，最核心的目標是實施「斬首行動」，像以色列打擊加沙地帶哈馬斯和黎巴嫩真主黨領導人那樣，實行「定點清除」，從而剷除其領導集體，在伊朗實現政權更迭。美國總統特朗普今年1月下令美軍攻擊委內瑞拉，擄走委內瑞拉總統馬杜羅，並與接任執政的副總統羅德里格斯達成交易，令委內瑞拉不再是拉美地區的「反美旗幟」。美軍在委內瑞拉順利得手，促使特朗普有意將這一攻擊模式複製到伊朗。

美國和以色列於2月28日對德黑蘭發動軍事打擊 (AP)

去年12月，伊朗開始出現反政府示威抗議活動，參與的民眾遭到官方打壓和逮捕。美國政府當時認為，這是影響伊朗國內政治形勢的一個良機，於是號召伊朗民眾參加抗議活動，推翻伊朗的宗教政權。今年1月特朗普公開喊話，呼籲伊朗抗議者接管政權，在社交媒體上稱「援助即將到來(HELP IS ON ITS WAY)」。顯然，美國的目標是搞垮伊朗政府。

在確定這一目標之後，美國一方面與以色列加強情報分享和軍力協調，另一方面就伊朗核問題與伊朗談判，故意提出一系列對方完全不可能接受的要求，例如伊朗必須停止提煉濃縮鈾、伊朗必須停止研發導彈技術等。華盛頓知道德黑蘭不可能接受美方的要求，最終會令談判無法取得成功，那時美國就可以指摘伊朗「缺乏誠意」，並宣布美國必須動手消除伊朗的導彈威脅。但美國與以色列對伊朗發動攻擊的時間，可能不是美國原來計劃的日期。

決策依賴準確情報

美國媒體這兩天的報道證實了上述推斷。美國和以色列決定提前動手，是因為取得可靠情報，有機會透過一次大規模攻擊直接清除伊朗領導層多名成員，這正是美國和以色列一直耐心等候的最佳機會。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊在空襲中身亡 (AP)

《華爾街日報》的報道說，美以兩國得到情報，上周六上午，哈梅內伊和伊朗高層軍政要員將參加三個會議。若此時發動攻擊，對以軍是有一定風險的，因為以軍戰機白天飛入伊朗領空，容易被伊朗防空部隊擊落。2024年6月以色列對伊朗的那次攻擊是在夜間進行，利用了黑夜的掩護。但以色列高層判斷，伊朗軍方可能仍預判以色列的攻擊會在半夜進行，因此白天的安保措施反而可能會比較鬆。於是以色列決定發動突襲，在哈梅內伊開會的地方投下30多枚炸彈，令哈梅內伊及其親人、助手、在場的伊朗軍隊高級將領和伊斯蘭革命衛隊指揮官全部喪生。

以色列的大膽行動達到了預設的目標，顯示美以雙方在情報上擁有絕對優勢。這和美軍突襲委內瑞拉的行動有相似之處。那次攻擊之前，美國中央情報局也很早就派人前往委內瑞拉，蒐集相關情報，並且買通一些政府內部人員，詳細掌握馬杜羅的作息安排和出行路線。據美國媒體報道，這次對哈梅內伊下手之前，以色列和美國的情報人員透過電子偵察手段和人力情報資源，掌握了哈梅內伊的生活規律和出行路線，從而確保對其發動打擊能圓滿成功。

美國和以色列能掌握大量準確情報，是因為美國從冷戰時期就一直在世界各地經營情報網，並擁有世界上最先進的電子偵察技術。對比其他大國未能實現目標的重要軍事行動，美國對戰略情報的蒐集和使用，與其他國家相比具有明顯優勢，在全世界可以說是獨一無二。此類精準打擊造成敵國出現領導層缺位，民眾感到沮喪，從而無法有效應對美國的進一步攻擊。它還可以令一些其他國家的領導人感到恐懼，強化美國「大棒」的打擊力度，鞏固美國的「一強獨霸」形象。這恰恰是特朗普一直追求的，所以他在社交媒體上率先宣布哈梅內伊已死，同時得意地表示，哈梅內伊及其同黨無法擺脫美國情報機關的監控和高度複雜的追蹤系統。

美國對戰略情報的蒐集和使用優勢明顯，在全世界無出其右。(AP)

肆意侵犯他國領土主權、斬殺他國最高領導人，嚴重違反了國際法，理應受到國際社會的譴責。但就收集和使用戰略情報這一具體領域而言，美國和以色列寫下了教科書的新一頁，這一事件還將對國際局勢產生深遠影響。

戰事拖長加劇通脹

根據伊朗媒體的報道，由總統佩澤希齊揚、司法部長和憲法監護委員會一名法學家組成的三人小組，目前正領導國家；一個由88位神職人員組成的委員會，不久將選出哈梅內伊的接班人。雖然特朗普和以色列總理內塔尼亞胡均公開呼籲伊朗人要抓住機會推翻現政府、奪取政權、爭取自由，但伊朗國內並未出現公開的反政府活動。

美軍和以色列的空襲對伊朗軍事設施造成重大損失，伊朗的回應是向以色列和美國在中東的多個基地展開導彈或無人機攻擊，擊中的目標不僅限於以色列本土，還包括沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋、巴林等多個海灣國家，導致整個海灣地區航空交通中斷。若長時間停航，以多哈為母港的卡塔爾航空公司和以迪拜為母港的阿聯酋航空公司將首當其衝，兩家公司的長線航班將蒙受巨大損失，各國旅客轉機出行也會非常不便。

此外，伊朗還宣布封鎖霍爾木茲海峽，導致大量油輪拋錨待命，嚴重妨礙海灣國家輸出石油和天然氣，進而影響中國、日本、印度、東盟各國等亞洲能源進口國（有能源專家測算，中國的天然氣進口有約25%來自卡塔爾）。一旦這部分供應受阻，亞洲的能源化工行業將受到衝擊，因為整個產業鏈涉及的國家太多，基本上世界各國都要遭受損失。同時，國際原油價格上漲，會引發美國國內的汽油價格上升，令美國千千萬萬駕車人士開支增加。這不利於特朗普爭取美國選民的支持，因為他前幾天剛剛在《國情咨文》中強調，在他二次上台後的一項功績，就是美國的汽油價格大幅下降。美國民眾並未受到伊朗的威脅，但對油價上漲會有直接的感受，這對共和黨在今年年底的國會中期選舉中保持多數地位非常不利。

伊朗封鎖霍爾木茲海峽，嚴重妨礙海灣國家輸出石油，勢推高國際原油價格。(Shutterstock)

以色列軍機和美國巡航導彈在2月28日首次攻擊後的12小時內，已經對伊朗的導彈基地、軍隊指揮系統所在地、伊斯蘭革命衛隊總部和其他重要目標進行了900多次轟炸，伊朗倖存的導彈恐怕已為數有限，不太可能對以色列和美軍在中東的基地構成極大威脅。到目前為止，五角大樓宣布，只有三名美國軍人在科威特的美軍基地遇難身亡。鑑於美國和以色列順利實現既定目標，用股票市場的專業詞語來說，特朗普此時可以「止賺」，應當盡快促成海灣地區恢復平靜，以免拖累全球經濟，並避免令美軍出現更多傷亡，導致國內民心驟變。

特朗普可以高調宣布自己又贏了一場，而且做了前幾任總統都不敢做的事，令伊朗遭受到前所未有的打擊。假如拖長戰事，導致美國通脹加溫、民怨四起，自然不利於共和黨中期選舉的選情，因為美國人早已厭戰，而且過去這20多年，美國在中東發動戰爭，或支持一些國家的反對派在中東搞政權更替，從沒達到預期目標。面對伊朗這塊「最硬的骨頭」，倒不如見好就收。

