一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」

餐飲界年度盛事「亞洲50最佳餐廳」將於今年3月首度在香港舉行，雲集本地及國際頂尖餐飲精英，見證亞洲最佳餐廳誕生。香港嘉里酒店作為官方場地合作夥伴，將於3月舉辦一系列餐飲慶典活動，以「亞洲之最・煥新味覺饗宴」為主題，為大家帶來多場精彩美食體驗。近年不少香港人去旅行時都喜歡光顧米芝蓮餐廳或亞洲50最佳餐廳， 今次就可以留在香港「集郵」了！

Gaggan・十道菜奇幻體驗

活動亮點是由「亞洲50最佳餐廳2025」榜首及米芝蓮一星Gaggan餐廳主廚Gaggan Anand客席進駐酒店主理一晚限定主題盛宴。Gaggan多年躋身世界頂級餐廳之列，以大膽前衛的烹飪哲學享譽全球。今次的十道菜「Gaggan Tirreti Bazaar」主題餐單，是從印度街頭美食文化出發，特別源自主廚Gaggan的家鄉加爾各答，以分子料理技術融匯中式風味，重新演繹多款經典小吃，包括胡椒炒帝王蟹、加爾各答酸辣花膠湯，以及X.O.醬鮑魚羊肚菌脆炒麵等，每道菜式均打破傳統界限，為食客帶來集視覺、味覺與創意於一身的沉浸式體驗。用餐體驗以招牌甜品「Lick It Up」完美作結，以植物染料點綴繽紛色彩的創意甜點，讓食客盡興舔淨盤中的誘人甜品，帶來一場味蕾的極致狂歡。

「Gaggan」印度名廚及創辦人Gaggan Anand

「Gaggan」奶酪豌豆餃子

「Gaggan」辣椒黑豆蕉葉包鱈魚

Gaggan十道菜「Gaggan Tirreti Bazaar」主題盛宴

日期：2026年3月23日

時間：首輪 6pm-8:30pm；次輪 9pm-11pm

地點：紅糖

價錢：每位 $2,288（已包括精選餐酒搭配）

Ministry of Crab・六道菜海鮮饗宴

「Ministry of Crab」是斯里蘭卡最具代表性的海鮮餐廳之一，屢次躋身「亞洲50最佳餐廳」名單，並於 2025 年位列第58位，以嚴選斯里蘭卡頂級泥蟹及專注呈現海鮮原始風味而聞名國際。Ministry of Crab將聯乘酒店大堂茶座，推出六道菜嚐味菜單，包括包括香滑濃郁的蟹肝醬配香脆多士與棕櫚糖漿、鮮甜嫩滑的蟹肉茶碗蒸 、鮮味滿溢的原味蟹配暖牛油及柚子熟成醬油、香辣誘人的香蒜辣椒大蝦，以及經典黑胡椒蟹，最後以香甜的椰香焦糖燉蛋為這趟海洋饗宴畫上圓滿句號。賓客可在寬敞優雅的空間中，感受來自印度洋的鮮味與熱情，同場更設有別具特色的篤篤車打卡佈置，供客人拍照留念。

「Ministry of Crab」主廚兼主理人Dharshan Munidasa

「Ministry of Crab」蟹肝醬

「Ministry of Crab」蟹肉茶碗蒸

「Ministry of Crab」經典黑胡椒蟹

「Ministry of Crab」香蒜辣椒大蝦

「Ministry of Crab」椰香焦糖燉蛋

Ministry of Crab 四日限定六道菜海鮮饗宴

日期：2026年3月26-29日

時間：6pm-10pm

地點：大堂茶座

價錢：每位 $1,388（另加HK$300搭配精選餐酒）

首爾頂尖酒吧Bar Sookhee客席調酒之夜

酒店天台酒吧Red Sugar將於3月24日晚聯乘首爾人氣酒吧Sookhee Bar，呈獻一夜限定客席調酒之夜，為香港帶來融合韓國風味與亞洲元素的創意雞尾酒體驗。來自Bar Sookhee的調酒師Jihye Moon將精心設計限定雞尾酒酒單，以其獨特手法演繹多款別具個性的特調，帶領賓客於維港天際線下細味韓國當代酒吧文化的獨特魅力。

Bar Sookhee調酒師Jihye Moon

Bar Sookhee一夜限定客席調酒之夜

日期：2026年3月24日

時間：9pm-11pm

地點：Red Sugar

價錢：每杯 $148

為響應亞洲年度餐飲慶典盛事，酒店旗下多間餐廳將將於整個3月推出本土風味菜單，將粵式經典與本地元素巧妙融合，展現城市獨有的雅韻風貌。酒吧Red Sugar率先帶來全新雞尾酒系列「流」，以自然轉瞬之美為靈感，把中國古典哲學中「四時節氣」與象徵高雅品格的「四君子」意境巧妙融入調酒之中。為配合全新系列，酒吧同步推出多款創意小食，如港式蝦多士、麻婆豆腐餡餅及南乳炸雞，以現代手法重新演繹粵式經典。

位於同層的中菜食府紅糖，則以現代手法演繹粵菜精髓，糅合時令食材與細膩工藝，向經典廣東風味致敬，全新招牌菜式包括兩儀炒方脷、蟹肉炒桂花瑤柱 、柚子汁脆鱈魚、淮揚玉液泡老虎斑球等。大堂茶座亦呈獻多款港式地道風味美食，包括鬼馬蝦多士、碗仔翅，讓賓客細味本地經典小吃；而大灣咖啡廳則繼續供應廣受歡迎的 「海洋珍饈盛宴」 自助晚餐，精選多款本地優質食材，重點推介包括蒜蓉牛油大蝦、蒜蓉粉絲蒸扇貝、豉椒炒蜆、松露蝦多士等，為賓客締造與3月主題相呼應的難忘味覺旅程。

Red Sugar全新雞尾酒系列「流」

紅糖全新招牌菜式「兩儀炒方脷」

大灣咖啡廳「海洋珍饈盛宴」自助晚餐

香港嘉里酒店

網址：https://www.shangri-la.com/hongkong/kerry/