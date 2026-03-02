歡迎回來

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」
美食情報

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:香港嘉里酒店

　　餐飲界年度盛事「亞洲50最佳餐廳」將於今年3月首度在香港舉行，雲集本地及國際頂尖餐飲精英，見證亞洲最佳餐廳誕生。香港嘉里酒店作為官方場地合作夥伴，將於3月舉辦一系列餐飲慶典活動，以「亞洲之最・煥新味覺饗宴」為主題，為大家帶來多場精彩美食體驗。近年不少香港人去旅行時都喜歡光顧米芝蓮餐廳或亞洲50最佳餐廳， 今次就可以留在香港「集郵」了！

 

Gaggan・十道菜奇幻體驗

 

　　活動亮點是由「亞洲50最佳餐廳2025」榜首及米芝蓮一星Gaggan餐廳主廚Gaggan Anand客席進駐酒店主理一晚限定主題盛宴。Gaggan多年躋身世界頂級餐廳之列，以大膽前衛的烹飪哲學享譽全球。今次的十道菜「Gaggan Tirreti Bazaar」主題餐單，是從印度街頭美食文化出發，特別源自主廚Gaggan的家鄉加爾各答，以分子料理技術融匯中式風味，重新演繹多款經典小吃，包括胡椒炒帝王蟹、加爾各答酸辣花膠湯，以及X.O.醬鮑魚羊肚菌脆炒麵等，每道菜式均打破傳統界限，為食客帶來集視覺、味覺與創意於一身的沉浸式體驗。用餐體驗以招牌甜品「Lick It Up」完美作結，以植物染料點綴繽紛色彩的創意甜點，讓食客盡興舔淨盤中的誘人甜品，帶來一場味蕾的極致狂歡。

 

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」

「Gaggan」印度名廚及創辦人Gaggan Anand 

 

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」

「Gaggan」奶酪豌豆餃子

 

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」

「Gaggan」辣椒黑豆蕉葉包鱈魚

 

Gaggan十道菜「Gaggan Tirreti Bazaar」主題盛宴

日期：2026年3月23日

時間：首輪 6pm-8:30pm；次輪 9pm-11pm

地點：紅糖

價錢：每位 $2,288（已包括精選餐酒搭配）

 

Ministry of Crab・六道菜海鮮饗宴

 

　　「Ministry of Crab」是斯里蘭卡最具代表性的海鮮餐廳之一，屢次躋身「亞洲50最佳餐廳」名單，並於 2025 年位列第58位，以嚴選斯里蘭卡頂級泥蟹及專注呈現海鮮原始風味而聞名國際。Ministry of Crab將聯乘酒店大堂茶座，推出六道菜嚐味菜單，包括包括香滑濃郁的蟹肝醬配香脆多士與棕櫚糖漿、鮮甜嫩滑的蟹肉茶碗蒸 、鮮味滿溢的原味蟹配暖牛油及柚子熟成醬油、香辣誘人的香蒜辣椒大蝦，以及經典黑胡椒蟹，最後以香甜的椰香焦糖燉蛋為這趟海洋饗宴畫上圓滿句號。賓客可在寬敞優雅的空間中，感受來自印度洋的鮮味與熱情，同場更設有別具特色的篤篤車打卡佈置，供客人拍照留念。

 

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」

「Ministry of Crab」主廚兼主理人Dharshan Munidasa

 

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」

「Ministry of Crab」蟹肝醬

 

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」

「Ministry of Crab」蟹肉茶碗蒸

 

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」

「Ministry of Crab」經典黑胡椒蟹

 

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」

「Ministry of Crab」香蒜辣椒大蝦

 

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」

「Ministry of Crab」椰香焦糖燉蛋

 

Ministry of Crab 四日限定六道菜海鮮饗宴

日期：2026年3月26-29日

時間：6pm-10pm

地點：大堂茶座

價錢：每位 $1,388（另加HK$300搭配精選餐酒）

 

首爾頂尖酒吧Bar Sookhee客席調酒之夜

 

　　酒店天台酒吧Red Sugar將於3月24日晚聯乘首爾人氣酒吧Sookhee Bar，呈獻一夜限定客席調酒之夜，為香港帶來融合韓國風味與亞洲元素的創意雞尾酒體驗。來自Bar Sookhee的調酒師Jihye Moon將精心設計限定雞尾酒酒單，以其獨特手法演繹多款別具個性的特調，帶領賓客於維港天際線下細味韓國當代酒吧文化的獨特魅力。

 

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」

Bar Sookhee調酒師Jihye Moon

 

Bar Sookhee一夜限定客席調酒之夜

日期：2026年3月24日

時間：9pm-11pm

地點：Red Sugar

價錢：每杯 $148

 

　　為響應亞洲年度餐飲慶典盛事，酒店旗下多間餐廳將將於整個3月推出本土風味菜單，將粵式經典與本地元素巧妙融合，展現城市獨有的雅韻風貌。酒吧Red Sugar率先帶來全新雞尾酒系列「流」，以自然轉瞬之美為靈感，把中國古典哲學中「四時節氣」與象徵高雅品格的「四君子」意境巧妙融入調酒之中。為配合全新系列，酒吧同步推出多款創意小食，如港式蝦多士、麻婆豆腐餡餅及南乳炸雞，以現代手法重新演繹粵式經典。

 

　　位於同層的中菜食府紅糖，則以現代手法演繹粵菜精髓，糅合時令食材與細膩工藝，向經典廣東風味致敬，全新招牌菜式包括兩儀炒方脷、蟹肉炒桂花瑤柱 、柚子汁脆鱈魚、淮揚玉液泡老虎斑球等。大堂茶座亦呈獻多款港式地道風味美食，包括鬼馬蝦多士、碗仔翅，讓賓客細味本地經典小吃；而大灣咖啡廳則繼續供應廣受歡迎的 「海洋珍饈盛宴」 自助晚餐，精選多款本地優質食材，重點推介包括蒜蓉牛油大蝦、蒜蓉粉絲蒸扇貝、豉椒炒蜆、松露蝦多士等，為賓客締造與3月主題相呼應的難忘味覺旅程。

 

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」

Red Sugar全新雞尾酒系列「流」

 

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」

紅糖全新招牌菜式「兩儀炒方脷」

 

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」

大灣咖啡廳「海洋珍饈盛宴」自助晚餐

 

香港嘉里酒店

網址：https://www.shangri-la.com/hongkong/kerry/

 

Tags:#美食情報#米芝蓮#香港嘉里酒店#亞洲50最佳餐廳#Gaggan#酒吧#雞尾酒　#海鮮
暫無回應
