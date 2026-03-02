台灣女星吳辰君移居迪拜多年，聞3次炮彈巨響震撼，孩子面前強裝鎮定

台灣女藝人吳辰君早年與鳳凰衛視前高層廖懷南結婚後淡出演藝圈，育有一子一女，近年全家定居迪拜。近期因戰亂升溫中東局勢不穩，迪拜和阿布扎比等地亦受到波及。吳辰君在家中感受到炮彈衝擊帶來的震動，驚慌不已，半夜兒子也被嚇醒，其後她報平安表示一家人現沒有生命危險。

現年47歲的吳辰君，出道時曾演出成龍電影《警察故事4之簡單任務》而為人熟悉，於2012年嫁給博納影業高層、鳳凰衛視前高層廖懷南後，淡出演藝圈專心相夫教子，近年舉家搬到迪拜定居。

原本過著悠閒闊太生活，卻因近日中東局勢急劇升溫，戰火漫延至迪拜和阿布扎比等地，當地連日傳出爆炸聲，情況危急機場停運、五星級酒店也遭無人機攻擊引發大火。

吳辰君親身感受到戰火威脅，並在社交平台透露一家人十分驚慌：「人生第一次聽見三聲巨響，說不害怕是不可能的！」當時她正與兒子在家中用餐，接連三聲巨響伴隨房屋震動：「新聞裏陸續傳來導彈的消息與不遠處的火光。我一直關注中東局勢，想到這片土地的動盪，眼淚幾乎忍不住，卻只能在孩子面前裝作若無其事。一向不喜歡用卡通片段打發孩子時間的我，今晚卻破例讓他們盯著電視熒幕。只希望那些彩色的畫面能成為一道防護牆，隔絕門外的恐慌，給他們一點純粹的快樂。」她坦言自己看到新聞片段與窗外火光，心中不安。

首次與戰亂距離如此接近，吳辰君憂心忡忡：「人在迪拜，心裏有些亂，但此刻能做的只有祈禱。謝謝關心我的朋友們，願紛爭早日結束，平安降臨在每一個人身上。」她接受媒體電話訪問時表示，聽到巨響雖然心裏害怕，但仍要在孩子面前保持鎮定，希望平安日子快快回來。

之後她再於社交平台報平安，指生活暫未受到太大影響：「還好，目前迪拜的水、電、食物都正常。前兩天才剛把冰箱補滿，沒想到會遇到這樣的突發狀況。也因此更深刻體會，原來平凡安穩的日常，是多麼珍貴。」她還與孩子們留在家中，一起閱讀、遊戲，並在廚房製作朱古力蛋糕，分散注意力，大家一同準備用餐，努力維持生活原本的節奏。