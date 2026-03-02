歡迎回來

07
三月
大館｜「大館小馬」：雪特蘭小馬驚喜現身大館
商場活動 文化藝術
大館｜「大館小馬」：雪特蘭小馬驚喜現身大館
推介度：
07/03/2026 - 15/03/2026
24
五月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
節慶活動 文化藝術
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
推介度：
24/05/2026
免費
千禧新世界香港酒店下午茶︱THE LOUNGE微笑版西瓜＋荔枝甜點＋龍蝦鴨肝鹹點＋加$38升級水果特飲
美食情報

千禧新世界香港酒店下午茶︱THE LOUNGE微笑版西瓜＋荔枝甜點＋龍蝦鴨肝鹹點＋加$38升級水果特飲

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:千禧新世界香港酒店

　　春日下午茶推介！尖沙咀千禧新世界香港酒店THE LOUNGE新推出果漾樂園下午茶，十一款鹹甜美點以鮮果入饌，可愛微笑造型打卡一流，下午茶亦供應不同的鹹點，精選水果搭配龍蝦、鴨肝及醃三文魚突出鮮味，當然不少得三文治及自家製香檸英式鬆餅。二人同行歎下午茶兩位用$448，另每位加$38飲品升級至季節限定水果特飲。

 

千禧新世界香港酒店下午茶︱THE LOUNGE微笑版西瓜＋荔枝甜點＋龍蝦鴨肝鹹點＋加$38升級水果特飲

 

　　千禧新世界香港酒店The Lounge即日起至4月30日推出「果漾樂園下午茶」，每件鹹甜美點色香味俱全，糕餅行政總廚羅洪基與團隊傾心打造一系列創意之作，包括模仿椰青外型的達克瓦茲蛋糕、荔枝造型的費南雪，其卡通微笑造型超級可愛，令人手機食先，亦捨不得放入口！

 

千禧新世界香港酒店下午茶︱THE LOUNGE微笑版西瓜＋荔枝甜點＋龍蝦鴨肝鹹點＋加$38升級水果特飲

 

　　味道方面亦精心設計，每款美點均以鮮果入饌，突出各款水果獨有的鮮香清甜。你以為「迷你西瓜」甜點是西瓜口味？其實甜點是果凍，以紅火龍果及青柑桔製作，入口微酸清新，令人驚喜。另外，血橙慕絲及香芒菠蘿慕絲兩款迷你蛋糕外層光澤亮麗，賣萌笑容的樣子十分討喜，最適合打卡。
 

 

千禧新世界香港酒店下午茶︱THE LOUNGE微笑版西瓜＋荔枝甜點＋龍蝦鴨肝鹹點＋加$38升級水果特飲

紅火龍果青柑桔果凍


 

千禧新世界香港酒店下午茶︱THE LOUNGE微笑版西瓜＋荔枝甜點＋龍蝦鴨肝鹹點＋加$38升級水果特飲

香芒菠蘿慕絲蛋糕
 

千禧新世界香港酒店下午茶︱THE LOUNGE微笑版西瓜＋荔枝甜點＋龍蝦鴨肝鹹點＋加$38升級水果特飲

血橙慕絲蛋糕

 

　　下午茶亦供應不同的鹹點，廚師們精心挑選石榴、車厘子、香橙、芒果、青檸及火龍果搭配龍蝦、鴨肝及醃三文魚等優質食材，突出龍蝦、鴨肝及醃三文魚的鮮味，當然不少得是日款式三文治及自家製香檸英式鬆餅。
 

 

千禧新世界香港酒店下午茶︱THE LOUNGE微笑版西瓜＋荔枝甜點＋龍蝦鴨肝鹹點＋加$38升級水果特飲

香芒青檸龍蝦撻

 

 

千禧新世界香港酒店下午茶︱THE LOUNGE微笑版西瓜＋荔枝甜點＋龍蝦鴨肝鹹點＋加$38升級水果特飲

鮮蝦伴紅石榴及火龍果
 

千禧新世界香港酒店下午茶︱THE LOUNGE微笑版西瓜＋荔枝甜點＋龍蝦鴨肝鹹點＋加$38升級水果特飲

手工鴨肝慕絲伴車厘子

 

千禧新世界香港酒店下午茶︱THE LOUNGE微笑版西瓜＋荔枝甜點＋龍蝦鴨肝鹹點＋加$38升級水果特飲

柑橘醃漬三文魚伴糖漬香橙
 

千禧新世界香港酒店下午茶︱THE LOUNGE微笑版西瓜＋荔枝甜點＋龍蝦鴨肝鹹點＋加$38升級水果特飲

自家製香檸英式鬆餅

 

　　下午茶套餐包含每位一杯精選咖啡或招牌中西茗茶，食客亦可另加每位HKD38將套餐飲品升級至季節限定水果特飲，選擇包括奇幻果園（水果冰茶）及藍莓乳酪凍飲。下午茶於每日下午2時30分至5時30分於The Lounge供應，兩位用只需HKD448，一位用只需HKD238（另加一服務費）。

 

千禧新世界香港酒店下午茶︱THE LOUNGE微笑版西瓜＋荔枝甜點＋龍蝦鴨肝鹹點＋加$38升級水果特飲

奇幻果園（水果冰茶）及藍莓乳酪凍飲

 

千禧新世界香港酒店下午茶︱THE LOUNGE微笑版西瓜＋荔枝甜點＋龍蝦鴨肝鹹點＋加$38升級水果特飲

 

The Lounge果漾樂園下午茶

日期︰即日至2026年4月30日

時間︰每日下午2時30分至5時30分

價格︰一位用HKD238 | 兩位用HKD448

預訂︰2313 4222

地址︰尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店M樓

註︰所有價目均須另加一服務費，及不可與其他折扣優惠同時使用。

https://newworldmillenniumhotel.com/tc/fruitylicious-afternoon-tea/

 

Tags:#美食情報#千禧新世界香港酒店#下午茶#尖沙咀#The Lounge
Add a comment ...Add a comment ...
