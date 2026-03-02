千禧新世界香港酒店下午茶︱THE LOUNGE微笑版西瓜＋荔枝甜點＋龍蝦鴨肝鹹點＋加$38升級水果特飲

春日下午茶推介！尖沙咀千禧新世界香港酒店THE LOUNGE新推出果漾樂園下午茶，十一款鹹甜美點以鮮果入饌，可愛微笑造型打卡一流，下午茶亦供應不同的鹹點，精選水果搭配龍蝦、鴨肝及醃三文魚突出鮮味，當然不少得三文治及自家製香檸英式鬆餅。二人同行歎下午茶兩位用$448，另每位加$38飲品升級至季節限定水果特飲。

千禧新世界香港酒店The Lounge即日起至4月30日推出「果漾樂園下午茶」，每件鹹甜美點色香味俱全，糕餅行政總廚羅洪基與團隊傾心打造一系列創意之作，包括模仿椰青外型的達克瓦茲蛋糕、荔枝造型的費南雪，其卡通微笑造型超級可愛，令人手機食先，亦捨不得放入口！

味道方面亦精心設計，每款美點均以鮮果入饌，突出各款水果獨有的鮮香清甜。你以為「迷你西瓜」甜點是西瓜口味？其實甜點是果凍，以紅火龍果及青柑桔製作，入口微酸清新，令人驚喜。另外，血橙慕絲及香芒菠蘿慕絲兩款迷你蛋糕外層光澤亮麗，賣萌笑容的樣子十分討喜，最適合打卡。



紅火龍果青柑桔果凍





香芒菠蘿慕絲蛋糕



血橙慕絲蛋糕

下午茶亦供應不同的鹹點，廚師們精心挑選石榴、車厘子、香橙、芒果、青檸及火龍果搭配龍蝦、鴨肝及醃三文魚等優質食材，突出龍蝦、鴨肝及醃三文魚的鮮味，當然不少得是日款式三文治及自家製香檸英式鬆餅。



香芒青檸龍蝦撻

鮮蝦伴紅石榴及火龍果



手工鴨肝慕絲伴車厘子

柑橘醃漬三文魚伴糖漬香橙



自家製香檸英式鬆餅

下午茶套餐包含每位一杯精選咖啡或招牌中西茗茶，食客亦可另加每位HKD38將套餐飲品升級至季節限定水果特飲，選擇包括奇幻果園（水果冰茶）及藍莓乳酪凍飲。下午茶於每日下午2時30分至5時30分於The Lounge供應，兩位用只需HKD448，一位用只需HKD238（另加一服務費）。

奇幻果園（水果冰茶）及藍莓乳酪凍飲

The Lounge果漾樂園下午茶

日期︰即日至2026年4月30日

時間︰每日下午2時30分至5時30分

價格︰一位用HKD238 | 兩位用HKD448

預訂︰2313 4222

地址︰尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店M樓

註︰所有價目均須另加一服務費，及不可與其他折扣優惠同時使用。

https://newworldmillenniumhotel.com/tc/fruitylicious-afternoon-tea/