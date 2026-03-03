歡迎回來

易經看世界

【易經看世界】從圍棋與國際象棋看中美博弈：中西棋藝有何分別？誰是最後贏家？

《金多寶》與《夜王》:努力作出變奏的賀歲片
Art & Living

《金多寶》與《夜王》:努力作出變奏的賀歲片
音樂創作平民化！Google Lyria 3一鍵生成30秒歌...
辦公室日常 智城物語

音樂創作平民化！Google Lyria 3一鍵生成30秒歌...
lifestyle
都叫上周四要避險
股市動向

都叫上周四要避險

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　上周一（23日），為文籲在2月26日上周四要出貨，避險。在上周五，2月27日，再籲要出貨避險。有避險的投資者，可以避過了昨天（2日）近600點的下跌。跌，已跌了，點收科？

 

　　作為投資者，筆者認為仍應：

 

　　1. 先減孖展；

 

　　2. 再減無乜前景之股（即無乜盈利之股）。

 

　　這補救是否太遲了？可以是，但亦可以是不是，這要看伊朗封鎖霍爾木茲海峽多久，亦要看伊朗的「聖戰」何時大舉還擊。

 

　　特朗普沾沾自喜謂已斬殺了伊朗教主哈梅內伊及其核心家族、革命衛隊司令等7名高管，及40多位高級軍官。

 

　　哈梅內伊年逾80，傳體弱多病，能撐多少年不知，如是被阿拉召喚了，伊朗人民就悲哀地哭。但如今是被敵人殺死，就是殉教，伊朗的教徒是會悲憤地哭。悲哀地哭與悲憤地哭是兩碼事，最怕是伊朗的教士團，和革命衛隊也悲憤了，則伊朗的後續還拖可以是曠日持久的。美、以在全球的目標、人，都可以在無知曉地受到伊朗死士的發難，這不會是導彈，而會是人肉炸彈。

 

　　會不會真發展到如斯恐怖？不知，筆者仍持那句：「美人勿近，美『息』勿親」。

 

　　為甚麼伊朗人的悲憤不一定會發展出無差別的恐怖還擊，是因為伊朗的：教、政、軍、親美派都各有地盤，也都各懷鬼胎。所以筆者不敢對伊朗復仇之舉抱太大期望，都是「觀其行」才好置喙。

 

　　投資者還是投資為上。

 

　　昨日A股與港股出現A股漲，港股跌，原因不難理解，因為港股是環球金融市場的提款機，A股則因有外匯管制，而可獨善其身，這就是筆者年來建議投資者要看多A股一些之原因。

 

　　3月2日，中東局勢引發全球市場波動，A股三大股指早盤低開小幅衝高後極速跳水，探底後震盪上行，上證綜指收市上漲19點，漲幅0.5%，報4182點；深證成指下跌29點，跌幅0.2%，報14465點；滬深300指數上漲18點，漲幅0.4%，報4728點；創業板指數下跌16點，跌幅0.5%，報3294點；科創50指數下跌23點，跌幅1.6%，報1464點；滬深兩市成交額3.02萬億元人民幣，全市場超4200隻個股下跌。

 

　　3月2日，港股市場早盤低開探底後出現短暫震盪回升，但午後股指再度震盪走低，恒生指數收市跌2.1%，報26059點，恒生科技指數跌2.9%，報4989點，國企指數跌1.8%，報8701點，紅籌指數跌0.03%，報4438點。

 

　　大型科技股延續跌勢，阿里巴巴(09988)跌4.5%，騰訊(00700)跌0.8%，京東(09618)跌3%，小米(01810)跌5%，網易(09999)跌1.1%，美團(03690)跌4.6%，快手(01024)跌3.3%，嗶哩嗶哩(09626)跌3.4%。石油股、海運股逆勢拉升收漲，中港石油(00632)漲超154%，中石化油服(01033)漲超34%，中遠海能(01138)漲超8%，中海油田服務(02883)漲超7%，中國海洋石油(00883)漲超5%；黃金股上漲，赤峰黃金(06693)漲超12%，山東黃金(01787)漲超7%；半導體板塊下挫，中芯國際(00981)跌5%，華虹半導體(01347)跌近4%。

 

　　中金發表報告指出，2月以來港股整體跑輸，尤其是恒生科指表現墊底。在整體信用周期震盪放緩的環境下，資金追逐的景氣結構暫時被市場嫌棄，加上資金面的逆風，港股表現疲弱。展望2026年，港股資金面環境要想超過2025年存在一定難度。

 

　　中國銀河證券表示，港股短期可能仍將消化情緒擾動，但中長期支撐因素並未改變。科技板塊仍是中長期投資主線，周期板塊具備中長期配置價值，消費板塊的全面復甦則依賴於宏觀經濟的改善和居民信心的回升。

 

　　昨早10:30左右，有上升的恒指成分股（表一），如要買貨，應在此中尋。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#中東#股市#投資#金融#伊朗-美國關係#唐納德·特朗普#阿里·哈梅內伊#中東衝突#香港股市#科技股#石油股#黃金股#半導體行業#中國油田服務#中國海洋石油#中海油田服務#中國石油化工#中國人壽保險公司#中國銀河證券#中東戰爭#中東戰火
紅利股
美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
288
|
1

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

50%
不會
36%
難講
14%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
