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伊朗無人機攻擊塞浦路斯英軍基地，施紀賢一舉動恐讓英國捲入戰爭？
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伊朗無人機攻擊塞浦路斯英軍基地，施紀賢一舉動恐讓英國捲入戰爭？

英倫出走日記
Cally
英倫出走日記

　　就在英國政府正式同意美方可使用英國控制的海外基地，參與伊朗軍事行動不久，位於地中海的塞浦路斯（Cyprus）皇家空軍基地附近，於周日（1日）傳出爆炸聲，基地也響起了警報。英國國防部其後證實，事件未造成人命傷亡，基地運作亦未受到致命影響。然而，時間點之巧合，已足以引起外界警惕，英國是否正被拖入一場原本並非自己主導的戰爭？

 

　　自英國首相施紀賢（Keir Starmer）上任以來，一直努力塑造「穩健、克制、以國際法為本」的外交形象。對於中東衝突，唐寧街多次重申英國不會主動參與對伊朗的直接攻擊。然而「不參戰」與「容許盟友使用基地」，其實只隔著一道模糊的界線。當英國點頭讓美國使用英方控制的軍事設施，從戰略角度而言，英國已不再是旁觀者。即使行動被定義為「防禦性」、「有限度」，在對手眼中，基地本身就已成為戰爭機器的一部分。

 

伊朗無人機攻擊塞浦路斯英軍基地，施紀賢一舉動恐讓英國捲入戰爭？

 

　　值得注意的是，這次襲擊的軍事破壞程度相對有限，卻具備高度象徵性。

 

　　現代戰爭中，無人機往往不只是為了摧毀目標，更是用來「傳遞訊息」，告訴對方你的距離並沒有你想像中那麼安全。

 

　　對伊朗而言，選擇英國在塞浦路斯的基地，而非英國本土，既避免全面升級衝突，又清楚點名英國的角色已不再純粹中立。這是一種具政治含意的回應。

 

　　短期而言，英國未必會立即被捲入全面戰事，但風險正在逐步累積。首先是海外基地人員安全壓力急升，其次是國內政治層面的質疑：施紀賢是否在未經充分國會與民意授權下，把英國推向潛在衝突前線？這正是歷屆英國政府在海外軍事行動中，最常引發爭議的環節。

 

伊朗無人機攻擊塞浦路斯英軍基地，施紀賢一舉動恐讓英國捲入戰爭？

 

　　對不少英國民眾而言，伊朗、以色列、美國之間的恩怨，本已距離日常生活甚遠；當「英軍基地遭襲」成為頭條，戰爭便不再只是國際版消息，而是與英國自身安全直接掛鈎的現實問題。

 

　　施紀賢的支持者會認為，這是對盟友的「必要承擔」，是英國作為國際社會重要一員無法逃避的責任；但批評者則看到一個熟悉的歷史劇本：從「協助」開始，最終卻被捲入一場並非自己主導的戰爭。

 

Tags:#英國#移民#移英港人#伊朗#塞浦路斯#英軍基地#施紀賢
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