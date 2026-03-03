歡迎回來

55歲陳松伶演唱會活力十足，保養全靠老公地獄式訓練
娛樂新聞

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　久未在港演出的陳松伶日前於伊利沙伯體育館舉行演唱會，舞台魅力依舊，全程落力演出，唱跳俱佳，令現場觀眾大呼過癮。55歲的她狀態極佳、保養得宜，展現多年來的舞台功力，全靠背後有個可靠的丈夫鞭策她每日鍛練身體。

 

Read more：羅蘭持拐杖出席演藝人協會春茗，早前落樓梯舉步維艱，新年怕人多拒出街



　　演唱會獲圈中多位好友到場支持，包括胡楓、薛家燕、李琳琳、羅家英、Maria Cordero、蔡和平伉儷、黃智賢、洪欣、關寶慧、樂易玲、佘詩曼母親等。粉絲更特意在二樓大堂設置「打卡區」，讓入場觀眾與「松松」合照留念，氣氛熱烈。

 

55歲陳松伶演唱會載歌載舞活力十足，保養得宜全靠老公地獄式訓練

 

　　當晚播放了陳松伶昔日影視作品剪輯而成的短片，重溫她入行40年的光輝歷程。她以紅衣造型登場，率先獻唱成名曲《零時十分》揭開序幕。隨後一連串懷舊金曲，包括《月兒彎彎照九州》、《緣份》等，最後以親自作曲作詞的《笑看風雲》插曲《憶》完成第一部分演出。

 

55歲陳松伶演唱會載歌載舞活力十足，保養得宜全靠老公地獄式訓練

 

　　第二部分則以舞蹈及經典歌曲為主，她與舞蹈員合演《夜上海》、《永遠的微笑》、《月圓花好》及《天涯歌女》。唱到《小時候》、《跳飛機》、《烏卒卒》等兒歌時，昔日兒童節目拍檔譚玉瑛及麥長青驚喜現身，三人再度合體，勾起觀眾滿滿回憶。陳松伶笑言：「籌備演唱會時，我問咗好多朋友同歌迷最想聽咩歌，估唔到最多人揀嘅係《烏卒卒》！」

 

55歲陳松伶演唱會載歌載舞活力十足，保養得宜全靠老公地獄式訓練

 

　　演唱會另一驚喜是陳松伶跟丈夫張鐸台上甜蜜共舞，默契十足，她透露：「我逼老公陪我跳呢part舞，佢手腳唔太協調都肯上台。佢好忙，只係有好少時間排練，今朝先到香港同我踩台綵排，做完騷就要飛去工作，我一直覺得自己好幸運遇到佢。」

 

55歲陳松伶演唱會載歌載舞活力十足，保養得宜全靠老公地獄式訓練

 

　　結婚以來，張鐸一直是陳松伶的「人生教練」，督促她保持做運動習慣，她曾分享：「老公逼我一定要做運動，之前準備音樂劇，一星期做足6日，每日朝9晚5，做到好攰。如果平時冇乜工作就做少啲，大概做兩個鐘頭內。同埋我會打波、急步行路，留意心跳同埋要有出汗就夠喇。」至於在飲食方面，她強調湯水滋潤，笑言丈夫最愛花膠湯，自己也因此受惠，難怪皮膚依然光澤飽滿。

 

Tags:#陳松伶#張鐸#胡楓#薛家燕#李琳琳#羅家英#影視娛樂#娛樂新聞
