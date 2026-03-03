蛋糕推介2026︱東海堂靜岡草莓雞蛋布丁忌廉蛋糕＋麻糬芭菲甜品＋美心士多啤梨脆脆蛋糕9折＋聖安娜網購$50優惠

春日是士多啤梨盛產的季節，其鮮甜多汁、果肉飽滿、香氣四溢配合蛋糕令人心動。東海堂新推的Strawberry Bliss系列選用靜岡直送士多啤梨，其中一款日本靜岡草莓雞蛋布丁忌廉蛋糕，濃郁蛋香布甸和微苦焦糖啫喱，大大提升口感。此外，美心士多啤梨脆脆蛋糕9折優惠，聖安娜餅屋即日起至3月15日，限時網購蛋糕最多享$50優惠，必試新推草莓雲朵蛋白蛋糕，入口如雲朵融化。

東海堂靜岡草莓蛋糕

東海堂新推出Strawberry Bliss蛋糕系列，兩款主打蛋糕皆用上日本靜岡士多啤梨-紅臉頰與閃亮香草莓。先介紹日本靜岡草莓雞蛋布丁忌廉蛋糕，蛋糕頂層至中層均鋪滿香甜多汁、來自靜岡產地直送的士多啤梨，搭配細滑綿密的忌廉，重中之重是蛋糕內層的雞蛋布甸和焦糖啫喱，濃郁蛋香及香濃微苦，口感非常豐富。

日本靜岡草莓雞蛋布丁忌廉蛋糕

Eatizen美心薈會員專享9折$260.1（零售價$289）

喜歡QQ口感的，不妨一試日本靜岡草莓麻糬戚風蛋糕，蛋糕加入口感軟糯的麻糬與草莓醬，中層戚風蛋糕甜而不膩。草莓麻糬芭菲甜品則由多層草莓配料層層堆疊而成，包括凍乾草莓粒、鮮嫩草莓、草莓忌廉及草莓啫喱等，更特別加入人氣麻糬，柔軟香糯。

日本靜岡草莓麻糬戚風蛋糕

Eatizen美心薈會員專享9折$179.1（零售價$199）

草莓麻糬芭菲甜品 $27

美心士多啤梨脆脆蛋糕9折

美心西餅新推出Berry Fairy士多啤梨脆脆蛋糕，以新鮮士多啤梨及蛋糕內的朱古力脆脆為賣點，多重口感加上士多啤梨酸甜味道，充滿驚喜。驚食唔晒整個蛋糕，買一件Berry Fairy士多啤梨切餅，獨享甜蜜滋味。

Berry Fairy士多啤梨脆脆蛋糕$248 | Eatizen美心薈會員價 $223.2、Berry Fairy士多啤梨切餅 $25

https://shorturl.at/f9Ot9

聖安娜限時網購蛋糕$50優惠

聖安娜早前亦新推草莓雲朵蛋白蛋糕，100%採用純蛋白製作，完全不含蛋黃，蛋糕質地綿密鬆軟，入口如雲朵融化。蛋糕夾心內有士多啤梨寒天、士多啤梨、士多啤梨醬及蛋白蛋糕，口感輕盈又香甜。另一款布甸兔草莓蛋糕兔仔造型萌趣可愛，蛋糕夾心為士多啤梨、士多啤梨忌廉、脆層、朱古力蛋糕，士多啤梨及朱古力蛋糕控必試！



草莓雲朵蛋白蛋糕（約0.9磅）$168/個、金會員價$159.6/個

即日起至3月15日，凡於 Cake Easy App或聖安娜網頁落單，除咗有立減優惠，更額外向會員發送電子券回贈。會員電子券將於3月18日存入合資格之帳戶，有效期至3月31日。

激賞優惠碼：

蛋糕每個滿$208，輸入優惠碼「SWEET50」立減$40；會員再送$10電子券。

蛋糕每個$208以下，輸入優惠碼「SWEET25」立減$20；會員再送$5電子券。

布甸兔草莓蛋糕$158.0/個

草莓芒果蛋糕鬆軟海綿蛋糕夾入特製草莓果餡與Q彈寒天 $228/個

https://www.sthonore.com/link/hk/category/cakes