北上賞花｜免費入場！超夢幻簕杜鵑花隧道、罌粟花海

踏入春天，又到賞花的季節，大家有無被日本的河津櫻洗版？近近地，其實大灣區都有很多賞花的好去處，例如廣州的宏城公園，四季都有不同的花盛開，又有一大片花田，非常適合打卡！

不少人去廣州玩，都會想跟地標廣州塔打卡，太近的話，總是拍不好，很多小紅書的達人會教大家去宏城公園。這個面積接近6.6萬平方米的公園，隨著季節會出現不同的花海，如向日葵、波斯菊等，而最近就是罌粟花（國內稱為「虞美人」）。

（圖片來源：小紅書＠阿沐沐mu）

（圖片來源：小紅書＠琉璃海）

（圖片來源：小紅書＠馨馨不乖）

除了罌粟花海，最近幾日見到小紅書最hit的就是滿開的簕杜鵑花（國內稱為「三角梅」）。一個又一個的鮮桃紅色簕杜鵑花拱門，如果用遠攝鏡頭拍照（或站遠一點拍），就好像置身於簕杜鵑花隧道一樣，更可以踩單車穿過簕杜鵑花隧道，非常夢幻！

（圖片來源：小紅書＠Mini淑儿）

（圖片來源：小紅書＠黄三十）

（圖片來源：小紅書＠晚萤）

（圖片來源：小紅書＠梁开心）

（圖片來源：小紅書＠Mini淑儿）

（圖片來源：小紅書＠Mini淑儿）

公園內還有很多花圃及打卡位，加上免費入場，又有地鐵直達，所以很當地人及遊客受歡迎。

（圖片來源：小紅書＠努力赚钱买塔）

（圖片來源：小紅書＠梁开心）

宏城公園

地址：廣州市越秀區二沙島晴瀾路72號

交通：地鐵APM線「海心沙」站A出口步行約8分鐘