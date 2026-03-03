歡迎回來

紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
22/03/2026 - 31/03/2026
07
三月
沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團
展覽 親子活動
沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團
07/03/2026
北上賞花｜免費入場！超夢幻簕杜鵑花隧道、罌粟花海
玩樂旅遊熱話
旅遊世界
大灣區旅遊

北上賞花｜免費入場！超夢幻簕杜鵑花隧道、罌粟花海

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty Wu

　　踏入春天，又到賞花的季節，大家有無被日本的河津櫻洗版？近近地，其實大灣區都有很多賞花的好去處，例如廣州的宏城公園，四季都有不同的花盛開，又有一大片花田，非常適合打卡！

 

　　不少人去廣州玩，都會想跟地標廣州塔打卡，太近的話，總是拍不好，很多小紅書的達人會教大家去宏城公園。這個面積接近6.6萬平方米的公園，隨著季節會出現不同的花海，如向日葵、波斯菊等，而最近就是罌粟花（國內稱為「虞美人」）。

 

北上賞花｜免費入場！超夢幻簕杜鵑花隧道、罌粟花海

（圖片來源：小紅書＠阿沐沐mu）

 

北上賞花｜免費入場！超夢幻簕杜鵑花隧道、罌粟花海

（圖片來源：小紅書＠琉璃海）

 

北上賞花｜免費入場！超夢幻簕杜鵑花隧道、罌粟花海

（圖片來源：小紅書＠馨馨不乖）

 

　　除了罌粟花海，最近幾日見到小紅書最hit的就是滿開的簕杜鵑花（國內稱為「三角梅」）。一個又一個的鮮桃紅色簕杜鵑花拱門，如果用遠攝鏡頭拍照（或站遠一點拍），就好像置身於簕杜鵑花隧道一樣，更可以踩單車穿過簕杜鵑花隧道，非常夢幻！

 

北上賞花｜免費入場！超夢幻簕杜鵑花隧道、罌粟花海

（圖片來源：小紅書＠Mini淑儿）

 

北上賞花｜免費入場！超夢幻簕杜鵑花隧道、罌粟花海

（圖片來源：小紅書＠黄三十）

 

北上賞花｜免費入場！超夢幻簕杜鵑花隧道、罌粟花海

（圖片來源：小紅書＠晚萤）

 

北上賞花｜免費入場！超夢幻簕杜鵑花隧道、罌粟花海

（圖片來源：小紅書＠梁开心）

 

北上賞花｜免費入場！超夢幻簕杜鵑花隧道、罌粟花海

（圖片來源：小紅書＠Mini淑儿）

 

北上賞花｜免費入場！超夢幻簕杜鵑花隧道、罌粟花海

（圖片來源：小紅書＠Mini淑儿）

 

　　公園內還有很多花圃及打卡位，加上免費入場，又有地鐵直達，所以很當地人及遊客受歡迎。

 

北上賞花｜免費入場！超夢幻簕杜鵑花隧道、罌粟花海

（圖片來源：小紅書＠努力赚钱买塔）

 

北上賞花｜免費入場！超夢幻簕杜鵑花隧道、罌粟花海

（圖片來源：小紅書＠梁开心）

 

宏城公園 

地址：廣州市越秀區二沙島晴瀾路72號

交通：地鐵APM線「海心沙」站A出口步行約8分鐘

 

Tags:#玩樂旅遊#大灣區旅遊#旅遊世界#北上消費#廣州#打卡#宏城公園#罌粟花#簕杜鵑#廣州塔#小紅書
