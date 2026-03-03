GODIVA禮券優惠︱46折勁抵！$390包8張雪糕飲品券＋$200禮盒券＋蛋糕7折＋VIP額外88折

近期雪糕優惠多多，今次輪到巧克力品牌GODIVA迎來一百周年慶典，推出GODIVA夏日軟雪糕及飲品禮券套裝，各位雪糕及朱古力迷可46折入手，勁抵！所有禮券有效期至10月31日，買定今日夏日慢慢歎招牌軟雪糕、巧克力飲品及人氣蛋糕，而指定VIP可享額外88折優惠，購買兩套或以上禮券套裝，更有額外禮遇。

46折買GODIVA限定禮券

GODIVA夏日軟雪糕及飲品禮券套裝原總值高達$839，現只需$390即可入手，優惠相當於4.6折，套裝內包括多張品牌經典巧克力單品禮券及優惠券，可換領巧克力軟雪糕及飲品等。套裝同時包括8 張軟雪糕及飲品禮券（可換領奶昔、軟雪糕或巧克力飲品）、$50 禮盒禮券 2 張、$100 禮盒禮券 1 張及蛋糕 7 折優惠券 1 張，套裝内的所有禮券需於2026年10月31日或之前使用。

買兩套或以上禮券更著數

VIP凡選購夏日軟雪糕及飲品禮券套裝可享9折優惠，Gold VIP更可享88折優惠。凡購買兩套禮券套裝，即可額外獲贈黑巧克力味軟雪糕換領券乙張及70%黑巧克力凍飲換領券乙張；購買三套，則可獲贈換領券各兩張；如此類推，多買多送。禮券套裝數量有限，售完即止。

GODIVA 夏日軟雪糕及飲品禮券套裝（2026）

• 軟雪糕及飲品禮券 8 張（可換領奶昔、軟雪糕或巧克力飲品）

• HK$50 禮盒禮券 2 張

• HK$100 禮盒禮券 1 張

• 蛋糕 7 折優惠券 1 張

售價：$390

https://www.godiva.com.hk/boutiques.html