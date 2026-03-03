歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

澳門老夫子奇想之旅:跨越一個甲子的邀約，經典四格漫畫免費打卡
玩樂旅遊 魅遊澳門

澳門老夫子奇想之旅:跨越一個甲子的邀約，經典四格漫畫免費打卡
易經看世界

【易經看世界】從遯卦看美國突襲委內瑞拉：正是易經唯一綁架爻，特朗普拳頭外交能持久嗎？

傷腎飲食|65歲男子日飲2碗「XX湯」致末期腎病變，醫生公開...
醫學通識 健康解「迷」

傷腎飲食|65歲男子日飲2碗「XX湯」致末期腎病變，醫生公開...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
GODIVA禮券優惠︱46折勁抵！$390包8張雪糕飲品券＋$200禮盒券＋蛋糕7折＋VIP額外88折
美食情報
Jetso
美食優惠

GODIVA禮券優惠︱46折勁抵！$390包8張雪糕飲品券＋$200禮盒券＋蛋糕7折＋VIP額外88折

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:GODIVA

　　近期雪糕優惠多多，今次輪到巧克力品牌GODIVA迎來一百周年慶典，推出GODIVA夏日軟雪糕及飲品禮券套裝，各位雪糕及朱古力迷可46折入手，勁抵！所有禮券有效期至10月31日，買定今日夏日慢慢歎招牌軟雪糕、巧克力飲品及人氣蛋糕，而指定VIP可享額外88折優惠，購買兩套或以上禮券套裝，更有額外禮遇。

 

Read  More：Häagen-Dazs 3月雪糕優惠︱雙球雪糕買一送一＋$199/5件雪糕套裝＋外賣雪糕火鍋75折

 

46折買GODIVA限定禮券

 

　　GODIVA夏日軟雪糕及飲品禮券套裝原總值高達$839，現只需$390即可入手，優惠相當於4.6折，套裝內包括多張品牌經典巧克力單品禮券及優惠券，可換領巧克力軟雪糕及飲品等。套裝同時包括8 張軟雪糕及飲品禮券（可換領奶昔、軟雪糕或巧克力飲品）、$50 禮盒禮券 2 張、$100 禮盒禮券 1 張及蛋糕 7 折優惠券 1 張，套裝内的所有禮券需於2026年10月31日或之前使用。

 

GODIVA禮券優惠︱46折勁抵！$390包8 張雪糕飲品券＋$200禮盒券＋蛋糕7折＋VIP額外 88折

GODIVA禮券優惠︱46折勁抵！$390包8 張雪糕飲品券＋$200禮盒券＋蛋糕7折＋VIP額外 88折

 

買兩套或以上禮券更著數　

 

　　VIP凡選購夏日軟雪糕及飲品禮券套裝可享9折優惠，Gold VIP更可享88折優惠。凡購買兩套禮券套裝，即可額外獲贈黑巧克力味軟雪糕換領券乙張及70%黑巧克力凍飲換領券乙張；購買三套，則可獲贈換領券各兩張；如此類推，多買多送。禮券套裝數量有限，售完即止。

 

GODIVA禮券優惠︱46折勁抵！$390包8 張雪糕飲品券＋$200禮盒券＋蛋糕7折＋VIP額外 88折

 

GODIVA 夏日軟雪糕及飲品禮券套裝（2026）

•    軟雪糕及飲品禮券 8 張（可換領奶昔、軟雪糕或巧克力飲品）

•    HK$50 禮盒禮券 2 張

•    HK$100 禮盒禮券 1 張

•    蛋糕 7 折優惠券 1 張

售價：$390

https://www.godiva.com.hk/boutiques.html

 

Tags:#美食#美食優惠#美食情報#GODIVA#Jetso#Hot Deals
Add a comment ...Add a comment ...
旅發局推出「香港好味」美食指南：52位星級大廚推介 全港18區250間心水餐廳
更多搵食地圖文章
旅發局推出「香港好味」美食指南：52位星級大廚推介 全港18區250間心水餐廳

投票區

美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
256
|
1

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

49%
不會
36%
難講
15%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處