華御結 x 海洋公園Panda Friends｜期間限定：柱侯牛腩煲／麻辣雞煲御結、黑白主題甜品、「家姐細佬」精品

華御結聯乘海洋公園Panda Friends，將於2026年3月5日推出3款期間限定「港川風味」御結，包括柱侯牛腩煲風味、麻辣雞煲風味及爆炒肉碎；更同步帶來打卡級主題黑白甜品、限量聯乘精品，以及御結禮券套裝，大熊貓的粉絲們必買必試！

期間限定「港川風味」御結 融合地道港式風味與川式麻辣精髓

「柱侯牛腩煲風味」御結：柱侯醬向來是港式煲仔菜的靈魂，牛腩風味隨著醬香慢慢釋放，醬汁與恰到好處的油脂交織出濃厚口感。醬汁滲入米飯，味道濃而不膩，把牛腩煲的濃郁精華藏於御結之中。

「柱侯牛腩煲風味」御結 $22

「麻辣雞煲風味」御結：零感源自四川乾鍋雞，精心調製醬汁，著重突出麻、辣、鮮、香的川菜要素，入口即可感受花椒的微麻在舌尖展開，辣椒香氣緊隨其後，辛香層次分明；同時提升雞肉鮮味，讓味道更立體。

「麻辣雞煲風味」御結 $20

「爆炒肉碎」御結：爆炒肉碎香氣鮮明，啖啖肉香。自家製醬汁以照燒汁及黑椒汁調製，並加入芝麻油提鮮，令味覺層次更豐富，惹味又過癮，大小朋友都啱食。

「爆炒肉碎」御結 $18

打卡首選！Panda Friends主題黑白甜品

「黑芝麻牛奶慕斯杯」以黑芝麻及牛奶慕斯呈現熊貓經典色調，頂層配上「加加」3D立體造型朱古力，人見人愛；慕斯香濃幼滑，甜度恰到好處。「竹炭椰子意式奶凍」完美呈現可愛的大熊貓手掌，圓潤飽滿嘅超萌肉球，一看瞬間被治癒，標誌性的「偽姆指」更是細節滿分；入口幼滑，散發陣陣柔和的椰香。

竹炭椰子意式奶凍、黑芝麻牛奶慕斯杯 各$18

必搶！限量聯乘Panda Friends精品

華御結聯乘海洋公園同步推出限量Panda Friends精品，購買任何御結一件，即可以優惠價換購一件聯乘精品；數量有限，換完即止。

毛絨散紙包匙扣（加加／得得）：毛絨散紙包匙扣共有「加加」與「得得」兩款造型，既可作散紙包使用，也可掛於手袋或背包作裝飾。

毛絨散紙包匙扣 換購價$48

御結保溫袋（得得）：御結形狀的袋身設計輕便小巧，圓潤造型人見人愛。保溫袋可放置最多兩件御結，無論上班途中或周末出行，都可隨時妥善保存御結。

御結保溫袋 換購價$38

Panda Friends人氣加持 美味共享限定御結禮券套裝

特別推介極具收藏價值的限定「華御結 x Panda Friends 御結禮券套裝」，以優惠價每套$99發售（總值 $179）。每套包含可愛設計封套、6張御結禮券（憑券可換領任何御結一件，珍寶御結除外），以及御結及湯品買一送一禮券各1張。無論是送禮、自用或收藏，均是滿分之選。數量有限，售完即止。（禮券發售期：2026年3月5日起／禮券使用期：2026年3月5日至4月30日）

「華御結 x Panda Friends 御結禮券套裝」 $99

華御結

Facebook：https://www.facebook.com/HanaMusubiHK